Kauno pareigūnų reidų rezultatas: 4 futbolo komandos ir „draugiškas pokalbis“

Būtent tiek, 44 asmenis, vartojusius alkoholio ir sėdusius prie vairo, nuo penktadienio vakaro iki pirmadienio ryto nustatė Kauno apskrities policijos pareigūnai.



Tiesa, nors daugiau nei pusė vairuotojų leistinos normos (iki 0,40 prom.) neviršijo, tačiau pats skaičius, sutikite – nemažas.

Ankstyvą pirmadienio rytą, tęsdami savaitgalį pradėtas policines priemones, pareigūnai Kaune, Tunelio gatvėje, tikrino pravažiuojančius vairuotojus.



Iš beveik 750 patikrintų vairuotojų, dviem nustatytas lengvas girtumo laipsnis: 0,58 prom. ir 0,95 prom. Pastarasis neblaivus vairuotojas pareigūnams teigė šventęs moters dieną ir siūlė įsėsti į jo automobilį „Volvo V70“ bei „draugiškai pasikalbėti“.



Pareigūnai į tokius pašnekesius nebuvo linkę leistis ir įspėjo 64 metų vyrą apie gresiančią teisinę atsakomybę, tačiau šis siūlėsi pokalbį „praturtinti“ keturiais šimtais eurų. Galiausiai, neblaiviam vyrui buvo ne tik surašytas protokolas už vairavimą neblaiviam, bet ir pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 str. 2 d. Už papirkimą vyrui gresia bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.

Sekmadienį, pasveikinę ir tulpes įteikę vairuotojoms Moters dienos proga, pareigūnai toliau vykdė policines priemones Kauno rajone bei mieste, kurių metu nustatė net 7 neblaivius asmenis: 0.80 prom., 0.67 prom., 0.60 prom., 1.16 prom., 1.30 prom., 0.92 prom., 0.69 prom. Dar du asmenys taip pat buvo vartoję alkoholio, bet leistinos normos neviršijo. Be to, buvo nustatyti du vyrai, kurie vairavo automobilius net neturėdami teisės to daryti.