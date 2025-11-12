 Kauno pareigūnai krėtė BMW ir dviejų vyrų namus: radiniai – daugiau nei iškalbingi

2025-11-12 09:49
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Patikrinę BMW automobilį ir dviejų juo vykusių vyrų namus, Kauno policininkai aptiko 580 gramų augalinės kilmės medžiagos bei polietileninį maišelį su baltos spalvos milteliais. Įtariama, kad tai – narkotinės medžiagos.

Kauno pareigūnai krėtė BMW ir dviejų vyrų namus: radiniai – daugiau nei iškalbingi / Asociatyvi policijos nuotr.

Kaip pranešė Policijos departamentas, lapkričio 11 d. apie 16 val. Kaune, Biržiškių gatvėje, sustabdytas automobilis „BMW 530D“, jį vairavo vyras (gim. 2001 m.). Kartu važiavo vyras (gim. 2003 m.) ir vyras (gim. 2001 m.).

Atlikus kratas vairuotojo automobilyje BMW ir gyvenamojoje vietoje Kauno rajone, Gervėnupio kaime bei vyro (gim. 2003 m.) gyvenamojoje vietoje Kaune, Dabintos gatvėje, rasta į narkotikus panašių medžiagų.

Taip pat rasti bei paimti du pneumatiniai šaunamieji ginklai (šautuvas ir pistoletas). Visiems asmenims įteikti šaukimai.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis neturint tikslo jų platinti.

Šiame straipsnyje:
narkotikai
BMW
kratos
policija
kanapės

