Kauno nepilnamečių izoliatoriuje – skandalas: su paaugliais įkalino pedofilą

Kaip praneša portalas 15min.lt, įstaigos vadovybė tikina, kad tokio sprendimo imtasi laikinai, kol buvo suremontuotos patalpos. Pabrėžiama, kad nuteistuosius akylai stebi sargyba.

Už kelių nepilnamečių išprievartavimą nuteistas L. Žukas buvo įkalintas resocializacijos 5-ajame skyriuje.

„Kauno NTI-PN vadovybė, atsižvelgdama į tai, kad nuteistasis atitinka įstatymuose nustatytus reikalavimus, leidžiančius suteikti teisę be sargybos arba be palydos išvykti už pataisos įstaigos teritorijos ribų bei vadovaudamasi Bausmių vykdymo kodekso nuostatomis, priima sprendimus dėl minėtos (tokios) teisės suteikimo. Iki bus suremontuotos bei įrengtos gyvenamosios patalpos, skirtos gyventi suaugusiems nuteistiesiems, kuriems suteikta teisė be sargybos arba be palydos išvykti už pataisos įstaigos teritorijos ribų, jie laikinai gali būti perkelti į Resocializacijos 5 skyriaus patalpas, kuriose gyvena iš pataisos namų perkelti nepilnamečiai nuteistieji, užtikrinant nuolatinę fizinę apsaugą ir vykdant nuotolinę stebėseną. Todėl nuteistasis jam paskirtoje gyvenamojoje patalpoje yra izoliuotas ir neturi galimybės fiziniam kontaktui su nepilnamečiais nuteistaisiais“, – rašoma 15min.lt atsiųstame atsakyme rašo įstaigos vadovybė.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Laikinai Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriui-pataisos namams vadovaujantis direktoriaus pavaduotojas Vilmantas Dambrauskas sakė, kad L. Žukas nuo antradienio perkeltas į kitas patalpas atskirai nuo nepilnamečių.

Pasak jo, įstaiga nebuvo pasiruošusi tam, kad pas juos iš Vilniaus bus perkelti nuteistieji, todėl užtruko paruošti jiems patalpas.

Anot jų, iš Vilniaus pataisos namų į Kaune esančią įstaigą laikinai perkelti 32 nuteistieji.

Į kilusį skandalą netruko sureaguoti Kalėjimų departamentas. Kaip praneša delfi.lt, departamentas nutarė laikinai perimti vadovavimą Kauno NTI-PN, o įstaigai laikinai vadovavusį direktoriaus pavaduotoją V. Dambrauską – nušalinti nuo pareigų.