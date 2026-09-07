 Kauno apylinkėse girtutėlis vairuotojas nuvirto nuo mopedo

Kauno apylinkėse girtutėlis vairuotojas nuvirto nuo mopedo

2026-09-07 10:25 kauno.diena.lt inf.

Policijos duomenimis Rugsėjo 6 dieną sulaikyta virtinė neblaivių vairuotojų, vienam jų nustatytas net 3,05 promilės girtumas.

<span>Kauno apylinkėse girtutėlis vairuotojas nuvirto nuo mopedo</span>
Kauno apylinkėse girtutėlis vairuotojas nuvirto nuo mopedo / Asociatyvi E. Ovčarenkos / BNS nuotr.

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Apie 14.20 val. Kėdainių r., Vainikų k., neblaivus 38-erių vyras važiuodamas nuvirto nuo mopedo „Peugeot“. 

Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,05 prom. 

Jis dėl patirtų sužalojimų pristatytas į gydymo įstaigą.

Pietų metu, apie 14.25 val. Kauno r., Piliuonos k., automobilį „Volkswagen“ vairavo neblaivus 51-erių vyras. 

Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,34 prom.

Po pietų, apie 15.45 val. Kaune, A. Juozapavičiaus pr., automobilį „Volkswagen“ vairavo neblaivus 20-ies vyras.

Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,55 prom.

Vakare, apie 21.05 val. Kaune, Taikos pr., automobilį „Mercedes-Benz“ vairavo neblaivus 67-erių vyras. 

Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,51 prom.

Šiame straipsnyje:
Girtumas
vairuotojai
mopedas
sunkus girtumas

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