Kaune sulaikytas įtariamas merginų žudikas: naktinė pareigūnų spaudos konferencija

P
o socialinius tinklus pasklido nuotraukų, kuriose – kraujuotas Benas Mikutavičius. Jo paieška buvo paskelbta dėl šių nužudymų.
Netrūksta ir vaizdo įrašų, kuriuose įsiaudrinę civiliai ant šaligatvio talžo rastą vyrą. Atvykę pareigūnai susirinkusiųjų prašo atsitraukti ir sulaiko ieškomąjį.
Po dėmesį prikausčiusių žudiko paieškų 1.15 val. surengta pareigūnų spaudos konferencija:
„Dėkojame gyventojams, kurie padėjo ir prisidėjo! Po ilgų ir įtemptų valandų visi galime įkvėpti ramiau. Dėkojame kiekvienam gyventojui, kuris pasitikėjo, dalinosi informacija ir palaikė policijos pareigūnus. Jūsų budrumas ir bendruomeniškumas – visada ypatingai svarbus. Ikiteisminis tyrimas toliau tęsiamas“, – feisbuke į visuomenę kreipėsi Kauno policija iš karto po sulaikymo.
Naujausi komentarai