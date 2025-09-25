Kaune pasipylė nelaimės darbe: vidurdienį specialiosios tarnybos lėkė ir į Jonavos gatvę

Apie šį įvykį buvo pranešta rugsėjo 25 d. 12.38 val. Nukentėjusiojo bendradarbiu prisistatęs skambinusysis teigė, kad įrenginys pripaudė jo kolegai pirštus.
Į įvykio vietą pro spūstis gatvėse turėję brautis ugniagesiai gelbėtojai rado nelaimėlį jau išlaisvintą. Bendradarbiai, ištraukę jo ranką, jau buvo išnešę nukentėjusįjį į lauką, kur laukta greitosios medikų.
Pastarieji išvežė 1973 m. gimusį nukentėjusįjį į Kauno klinikas. Nuo to, ką konstatuos ten dirbantys specialistai, anot policijos atstovės, priklausys, ar bus pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kol kas tik tikslinamos nelaimės aplinkybės.
Įmonės vadovas portalui kauno.diena.lt teigė, kad viskas įvyko darbo metu. Ir nukentėjusysis, kuris yra ilgametis ir patyręs jų darbuotojas, greičiausiai, įkišo ranką į stakles per neatsargumą.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, nukentėjusysis norėjo kažką pataisyti veikiant staklėms, t.y. pažeidė darbų saugos reikalavimus.
Naujausi komentarai