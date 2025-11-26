Kaune dingo jauna moteris: išvyko automobiliu ir negrįžo

Apie dingusią D. Kazlauskaitę pranešė jos sesuo. Ji paprašė žmonių pagalbos.
„Dingo sesuo Deimantė Kazlauskaitė. 28 metų. Paskutinį kartą pastebėta ties Skriaudžiais su savo automobiliu „Ford Fiesta“, valst. nr. LBC757. Išėjo iš darbo lapkričio 25 d. per pietus ir negrįžo. Telefonas išjungtas. Galimos buvimo vietos Kaunas, Marijampolė ar aplink. Prašau susisiekite, jeigu kažkas pastebėjote. Bet kokia informacija svarbi. Į policiją kreiptasi“, – feisbuke rašė dingusiosios sesuo Roberta Kazlauskaitė.
Vėliau ji papildė pranešimą: „Paskutinis telefono signalas fiksuotas Žirniškiai - Kūlingė. Galimai važiavo link Igliaukos“.
