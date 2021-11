Kas sutramdys Kauno gatvėse siautėjančią ir akyse įžūlėjančią beteisę vairuotoją?

Per plauką nuo tragedijos

Šis eismo įvykis buvo užregistruotas sausio 20-osios popietę Žemuosiuose Šančiuose.

Tądien, apie 14.20 val., A.Juozapavičiaus prospekto pėsčiųjų perėjoje, esančioje M.K.Čiurlionio tilto prieigose, buvo partrenkta šešiolikmetė, išvedusi pasivaikščioti šunį. Šis nenukentėjo, tačiau iš išgąsčio pasileido bėgti laukais.

Anot liudytojų, paauglė buvo partrenkta jau antroje eismo juostoje, kai pirmąja miesto centro link važiavęs automobilis sustojo jos su keturkoju praleisti. Šešiolikmetei lūžo blauzdikaulis, o jos augintinis patyrė stresą.

Ant važiuojamosios kelio dalies nublokštai paauglei, kuri dėl skaudančios kojos negalėjo net pajudėti, į pagalbą atėjo kitų automobilių vairuotojai. Vienas padėjo jai pasiekti šaligatvį, kitas davė savo telefoną – paskambinti mamai.

Nuodėminga bėglė

Iš įvykio vietos pasišalinusią automobilio „Mazda 6“ vairuotoją policija rado už 500 m - artimiausioje šalutinėje gatvelėje. Jau išlipusią iš automobilio ir nežinia kur skubančią.

Pirmiausia buvo užfiksuota, kad bėglė viešoje vietoje – be privalomos tuo metu veido apsauginės kaukės, už tai jai taip pat buvo surašytas protokolas.

Dar daugiau pasišalinusiosios iš eismo įvykio vietos, palikus nukentėjusiąją likimo valiai, nuodėmių paaiškėjo susipažinus su jos dosjė. Nustatyta, kad paauglę partrenkė 32-ejų metų Vaida Rudzevičienė iš Neveronių, po šio įvykio - jau perduodant bylą teismui, pasikeitusi savo vardą į Ramintos.

O tada, susipažinus su V.Rudzevičienės dosjė, tapo aišku, kad ji ne tik neturi teisės vairuoti automobilį ir niekada jos neturėjo, bet ir jos vairuota „Mazda“ neturi galiojančio privalomosios techninės apžiūros pažymėjimo bei yra nedrausta civilinės atsakomybės draudimu. Be to, buvo neaišku, kieno šis automobilis, nes jis buvo registruotas ne V.Rudzevičienės vardu.

Suradus minėtą asmenį, jis įrodė, kad yra šią transporto priemonę pardavęs. Kaip paaiškėjo vėliau – V.Rudzevičienės sugyventiniui, kuris pirkinio savo vardu neperregistravo.

Pateikė savo versiją

Galiausiai ir V.Rudzevičienė pripažino, kad ši „Mazda“ – jos sugyventinio. Tačiau, kodėl ji vėl sėdo prie automobilio vairo, nors dar nesumokėjusi visų pernai už tai skirtų baudų, nebuvo linkusi aiškinti. Nors dėl pasišalinimo iš įvykio vietos teisinosi tradiciškai – taip pasielgė išsigandusi ir sutrikusi. Tačiau, stresui praėjus, esą, jau ketino grįžti atgal, bet tuo metu ją sustabdė policija.

Teisėja davė R.Rudzevičienei laiko susirasti advokatą. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

Pareigūnai, žinoma, liepė bėglei pūsti į alkoholio matuoklį. Šis rodė nulius.

Dėl paties eismo įvykio bėglė taip pat pateikė kitą versiją nei šio liudytojai ir pati nukentėjusioji, kuri pasakojo, kad automobiliui sustojus jos praleisti, ji per perėją ėjo, o ne bėgo, kaip linkusi teigti V.Rudzevičienė, įtikinėjusi, kad dėl to ji ir nespėjo sustabdyti "Mazdos". Nors mačiusi, kad pirmąja eismo juosta važiuojantis automobilis prieš pėščiųjų perėją stabdė, tačiau ji nesuprato, kodėl. O, kai suprato, jau buvo per vėlu – prieš pat jos automobilį išbėgo mergina.

Iškalbingas šleifas

Akistata su Temide dėl šio eismo įvykio – jau ne pirma prieš penkis mėnesius vardą pasikeitusios R.Rudzevičienės, teigiančios, kad vykdo individualią veiklą grožio paslaugų srityje, biografijoje. Ji jau teista už vagystę ir šmeižtą. Tiesa, pirmasis teistumas jau išnykęs.

Be to, R.Rudzevičienei, kaip ir jos sutuoktiniui, prieš kelerius metus apribotos teisės į du mažamečius jųdviejų vaikus.

Vargo Kauno apylinkės teismas su R.Rudzevičienė, kol prisišaukė ją į posėdžius, ir tada. Situacija nepasikeitė ir perdavus šiam teismui naujausią jos bylą dėl pėsčiųjų perėjoje sužalotos šešiolikmetės. Ši įstrigusi jame nuo birželio. Ir penktadienį buvo jau ketvirtas bandymas ją atversti, nes pagaliau R.Rudzevičienė buvo atvesdinta policijos į teismą prievarta. Ir buvo labai nepatenkinta, kai išvydo žiniasklaidos fotoobjektyvus.

„Ar galima taip fotografuoti žmogų?!“ – piktinosi be vairuotojo pažymėjimo Kauno gatvėmis lakstanti, baudų už tai nemokanti ir pėsčiųjų perėjose žmones žalojanti R.Rudzevičienė.

Nevykęs spektaklis

Galiausiai, prasidėjus teismo posėdžiui, bylą nagrinėjanti teisėja Liuba Kymantienė R.Rudzevičienei išaiškino ne tik jos pareigas (viena iš jų – atvykti kviečiamai į posėdžius), bet ir teises, tarp kurių – ir turėti gynėją.

Ikiteisminio tyrimo metu R.Rudzevičienė jo neturėjo, nes bylose dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimo, dėl ko buvo sužalotas žmogus, advokatas neprivalomas. Nebuvo būtinybės jai skirti ir valstybės advokato, nes R.Rudzevičienė nebuvo suimta. Tačiau, vos išgirdusi iš teisėjos, kad turi teisę į gynėją, R.Rudzevičienė pareiškė, kad nori jį turėti, nes, anot teisiamosios, jau prasidėjo nesąmonės – ją fotografavo žiniasklaida.

R.Rudzevičienę į teismo posėdį teko atvesdinti. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

Teisėja davė R.Rudzevičienei laiko susirasti advokatą. Dėl šios priežasties jos bylos nepavyko atversti ir penktadienį. Tačiau paaiškėjo, kad savo teisę pareikšti teisiamajai ieškinius pasinaudojo ir nukentėjusioji, kuriai teismo medicinos ekspertai konstatavo nesunkų sveikatos sutrikdymą, su mama. R.Rudzevičienei pareikštas 1,5 tūkst. eurų ieškinys dėl padarytos turtinės žalos. Be to, iš jos prašoma ir 10 tūkst. eurų moralinio atlygio, oficialiai vadinamo neturtine žala.

Perduodant šią bylą teismui, joje buvo tik Valstybinės ligonių kasos 218,75 euro ieškinys R.Rudzevičienei už nukentėjusiosios gydymą. Dėl to, kad ji nepilnametė, šią bylą buvo galima nagrinėti ir už uždarų durų. Tačiau teisėja L.Kymantienė nusprendė, kad šis teismo procesas bus viešas.