Kalinių nuoskaudos gausina teistumus, tačiau keršijama vieniems, o kenčia kiti

Nedirbo pusketvirtos valandos

Kauniečiui V.A., kuris pernai Vilkaviškio teismo, subendrinusio visas ankstesnes jo bausmes už sukčiavimus, buvo įkalintas penkiolikai metų, septyniems mėnesiams ir septyniolikai dienų, t.y. iki 2035-ųjų, ne per seniausiai pareikštas įtarimas prieš 2,5 mėnesio melagingai pranešus apie Kauno apygardos teismo užminavimą.

Portalas kauno.diena.lt rašė, kad apie tai buvo pranešta pernykštės gruodžio 17-osios rytą Kauno apygardos teismo raštinės telefonu.

Gavus tokią žinią, nedelsiant susisiekta su Bendruoju pagalbos centru, kuris į A.Mickevičiaus gatvę pasiuntė policiją, ugniagesius gelbėtojus ir greitosios pagalbos medikus. Tradiciškai įvestas planas "Skydas" ir pradėtas ikiteisminis tyrimas. Belaukiant atvykstant "Aro" išminuotojų iš Vilniaus, evakuoti ir visi tuo metu šio teismo pastate buvę žmonės.

Kauno apygardos teismo darbas tądien buvo sutrikdytas pusketvirtos valandos. Jo darbuotojams leista grįžti į pastatą tik priešpiet, kaip ir tikėtasi, "Aro" išminuotojams neradus jokių sprogmenų.

Netikėta atomazga

Tą pačią dieną Kalėjimų departamentas pranešė nustatęs, kas sutrikdė minėto teismo darbą ir sukėlė ant kojų Kauno specialiąsias tarnybas.

Nors ikiteisminis tyrimas dėl melagingo pranešimo apie visuomenei gresiantį pavojų dar nebaigtas, aiškėja, kad šis skambutis neturėjo nieko bendro su tądien planuotais Kauno apygardos teismo sprendimais. O jų tą rytą buvo gausu. Iki dešimtos valandos, kai buvo pranešta apie teismo užminavimą, planuota paskelbti nuosprendį neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis ir kontrabandos byloje bei penkis sprendimus išnagrinėjus įvairius skundus bei teikimus – dėl lygtinio paleidimo, atsisakymo priimti skundą bei daiktinių įrodymų. O dešimtą valandą – ir sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmės iki gyvos galvos pakeitimo į terminuotą.

30 kartų teistas V.A. prisipažino paskambinęs tą rytą į Kauno apygardos teismo raštinę spontaniškai – jam po ranka pasitaikius kažkokiai senesnei šio teismo nutarčiai. Tačiau tai padarė, norėdamas atskleisti, kaip savo pareigas atlieka Laisvės atėmimo vietų ligoninės prižiūrėtojai.

Užteko kelių sekundžių

Remiantis tuo, ką nustatė ikiteisminį tyrimą dėl melagingo pranešimo apie Kauno apygardos teismo užminavimą atliekantys pareigūnai, tą rytą vieną iš minėtų prižiūrėtojų V.A. apgavo du kartus.

Pirmiausiai šiam pareigūnui, atlydėjusiam jį į patalpą, kur yra taksofonas, skirtas nuteistųjų skambučiams į laisvę, dar nespėjus įsijungti gretimoje patalpoje esančio kompiuterio, kad galėtų kontroliuoti V.A. pokalbį, šis jį jau buvo baigęs. Pranešti Kauno apygardos teismo raštinės darbuotojai apie jų pastato užminavimą užteko vos kelių sekundžių. Be to, per tą laiką, kol prie taksofono jį palikęs prižiūrėtojas ėjo į jau minėtą gretimą patalpą, V.A. pasinaudojo kito kalinio kodu, suteikiančiu šiam teisę skambinti.

Ne kartą už sukčiavimą teistas V.A. tikina šį kodą žinojęs. Tačiau neatmetama, kad, darydamas jam inkriminuojamą naują nusikaltimą, V.A. galėjo turėti bendrininkų. Ikiteisminis tyrimas dar nebaigtas.

Be to, tarp V.A. teistumų yra ir nepagarba teismui. O tokie nuosprendžiai, nors kaltinamieji vis dažniau elgiasi akiplėšiškai per teismo posėdžius, dar gana reti. Dažniau girdima apie teismų užminavimus. Kauno apygardos teismas pernai buvo "užminuotas" du kartus. Apie tai buvo pranešta ir birželio 19-osios rytą. Tačiau, kad būtų buvęs nustatytas įtariamasis ir tada, niekas nepasigyrė.

Ne pirmas atvejis

Už melagingą pranešimą apie visuomenei gresiantį pavojų V.A., jau daugiau kaip pusantrų metų atliekančiam jam skirtą keliolikos metų laisvės atėmimo bausmę minėtoje kalinių ligoninėje, gresia papildomi dveji metai nelaisvės. Nė viena jo šokdinta Kauno specialioji tarnyba kol kas jokio ieškinio dėl sugaišto laiko ar bergždžiai sunaudoto kuro V.A. nepareiškė.

"Kauno diena" rašė, kad panašiai dėl savo pabėgimo pernai rugpjūtį iš Pravieniškėse esančios Laisvės atėmimo vietų ligoninės teisinosi ir po daugiau kaip paros kitame Lietuvos gale – Klaipėdoje sulaikytas Jevgenijus Sotikovas, deportuotas į Lietuvą prieš devynerius metus iš Ispanijos, kur buvo nuteistas už šios šalies piliečio apiplėšimą ir nužudymą. Ketvirtą dešimtį bebaigiantis J.Sotikovas buvo atvežtas į minėtą ligoninę iš Marijampolės pataisos namų, kur atlieka bausmę, į konsultaciją. Ir po sulaikymo vėl grąžintas į Marijampolę. O jo buvimas už grotų, turėjęs baigtis po trejų metų, po šio skandalingo įvykio gali būti pailgintas dar tokiam pačiam terminui.

J.Sotikovas, kurio byla jau perduota teismui, taip pat linkęs teigti, kad planas pabėgti iš Laisvės atėmimo vietų ligoninės jam kilo spontaniškai – siekiant atkeršyti šios įstaigos prižiūrėtojams. Anot Kalėjimų departamento, po šio skandalingo įvykio įvairios nuobaudos pasiūlytos net šešiems šios kalinių ligoninės darbuotojams. Tarp jų – ir vadovams.