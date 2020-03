Kaip karantinas paveikė Kauno kriminalinį pulsą: pastebėjimai – iškalbingi

Nors išvadas, kaip paskelbtas karantinas paveikė Kauno kriminalinį pulsą, gal dar ir per anksti daryti, tačiau miesto policija pastebi iškalbingą tendenciją – sumažėjusį pranešimų apie kai kuriuos nusikaltimus skaičių ir per parą dvigubai išaugusį informacijos apie galimus karantino pažeidėjus srautą.

Pasak Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėjos Odetos Vaitkevičienės, pirmąją paskelbto karantino parą, t.y. pirmadienį, buvo gauti 24 pilietiškų visuomenės atstovų pranešimai apie galimus karantino reikalavimų pažeidimus.

Dauguma skambinančiųjų buvo kauniečiai. Dešimt iš jų pranešė apie įvairių parduotuvių ir įstaigų, kurioms laikinai uždrausta tęsti veiklą, piktnaudžiavimus nepaisant šio draudimo. Keturiolika skambinusių buvo sunerimę dėl to, kad jų kaimynai ar pažįstami nesilaiko būtinų saviizoliacijos taisyklių, grįžus iš užsienio valstybių, kuriose paplitęs koronavirusas.

Antradienį panašių pranešimų jau buvo 44. Penkiolika iš jų – dėl bendrovių ir įstaigų, kurių veikla draudžiama. Likę 29 – dėl galimai privalomą saviizoliaciją pažeidinėjančių asmenų.

Tačiau, anot Kauno policijos atstovės, iki trečiadienio ryto dėl to dar nebuvo pradėta nei vieno ikiteisminio tyrimo. Nebuvo surašytas ir nei vienas administracinių nusižengimų protokolas. Patikrinus informaciją ir jai pasitvirtinus, galimi pažeidėjai kol kas tik įspėti, kas jų laukia, jeigu jie ir toliau taip elgsis. Be to, šia informacija pasidalinta su Korono karštosios telefono linijos atstovais.

Pastebima ir tai, kad nemažai daliai kauniečių pradėjus dirbti iš namų ar visai neinant į darbą, policijos budėtojai fiksuoja ir sumažėjusį pranešimų apie įvairias vagystes skaičių. Smurto artimoje aplinkoje atvejų kol kas taip pat nepadaugėjo.