Judrioje Kauno žiedinėje sankryžoje troleibusas partrenkė moterį: susidarė spūstys

Apie nelaimę policijos pareigūnams buvo pranešta 10.50 val.

„Pranešta, kad žiedinėje sankryžoje troleibusas kliudė moterį. Pareigūnai dirba įvykio vietoje“, – portalui kauno.diena.lt teigė policijos atstovas.

Kokia moters būklė pareigūnas kol kas negalėjo patikslinti.

Eismo įvykio liudininkai teigė, kad troleibusas kliudė dviračiu važiavusią moterį.

„Dviratininkas važiavo per perėją, o ne stūmė dviratį, tai pat buvo be šalmo, be liemenės ir be mirksinčių švieselių. Ir kas dabar kaltas?“ – feisbuke klausė kaunietis.

Kitas liudininkas pasakojo, kad matė dviratį po troleibuso ratais.

Aplink avarijos vietą susiformavo automobilių spūstys, todėl vairuotojai turėtų apsišarvuoti kantrybe.