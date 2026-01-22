Išpuolis „Daktarų“ tėvonijoje: nukentėjusysis siejamas su garsiausiomis pastarojo meto bylomis

Iškalbingas šešėlis
Portalui kauno.diena.lt pavyko sužinoti, kad per šį išpuolį nukentėjo „Džerkinių“ nusikalstamo susivienijimo narys M. Š. iš pakaunės, kuriam šiuo metu Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje šio tarptautinio ginkluoto susivienijimo byloje taip pat gresia įkalinimas iki gyvos galvos. Apie „Džerkinių“ sutriuškinimą 2022-ųjų lapkritį Lietuvos teisėsaugininkai pranešė kartu su Europolo direktore.
1984 metais gimęs M. Š. stojo 2024-ųjų birželį prieš Vilniaus apygardos teismą kartu su dar penkiolika asmenų, kurie, kaip ir jis, kaltinami dalyvavę šio nusikaltamo susivienijimo veikloje bei neteisėtu disponavimu labai dideliu kiekiu narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Perduodant šią bylą teismui, teigta, kad jie kaltinami daugiau kaip 30 tonų arba apie 40 milijonų eurų vertės kvaišalų (kokaino, hašišo, kanapių ir pan.) kontrabanda į ES ir iš jos, kuri siekė ir JAV.
M. Š. savo kaltės nepripažįsta. Tačiau, nepaisant to, nors perduodant teismui bylą buvo suimtas, 2025-ųjų sausį pastarasis jį paleido į laisvę už, pirminiais duomenimis, 60 tūkst. eurų užstatą bei skyręs intensyvią priežiūrą, uždedant apykoję, bei paimdamas dokumentus.
Kaltinamieji šioje byloje parodymų dar nedavė – teigė, kad tai padarys po liudytojų apklausų. O šios dar tebevyksta.
Informacija – prieštaringa
Nors policijos departamento suvestinės apie išskirtiniausius sausio 21-osios kriminalus šalyje prasidėjo nuo pranešimo apie išpuolį prieš M. Š. Vilijampolėje – Kernavės gatvėje, kuri ties garsiaja cepelinine „Pas Jadvygą“ atsiremia į Daktarų tėvonija laikomą J. Naujalio gatvę, apie jį pranešama šykščiai: „Apie 15.13 val. Kaune, Kernavės gatvėje, viešoje vietoje, nenustatyti asmenys sumušė vyrą, gimusį 1984 m., kuris paguldytas į ligoninę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo“. O šis, pagal gresiančią bausmę – viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų, priskiriamas nesunkiems nusikaltimams.
Kol kas informacija apie tai, kas ten įvyko, – prieštaringa. O teisėsauga linkusi atsitverti tylos siena.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, apie šį įvykį Bendrajam pagalbos centrui pranešė, aiškiai, šoko ištiktas vyras. Tačiau šalia girdėjosi ir moteriškas balsas. Skambinusysis teigė, kad apie dešimt vyrų su geležine lazda muša kitą vyrą, kuriam reikia greitosios medikų pagalbos. Nurodyta tik tai, kad viskas vyksta prie vieno J. Naujalio gatvės namo. Apie tai, kad jame – užeiga „Pas Jadvygą“, nutylėta. Trumpas pranešimas baigtas tuo, kad užpuolikai jau šalinasi iš įvykio vietos automobiliu BMW.
Patikslintais duomenimis, M. Š. buvo užpultas daugiau kaip dešimties kaukėtų asmenų, kurie, pagal jam konstatuotus sužalojimus, buvo ginkluoti ne tik metaliniais strypais, bet ir durtiniais-pjautiniais įrankiais. Ir po šio išpuolio jo dalyviai paliko savo auką, kuri buvo praradusį sąmonę, tačiau vėliau atsigavo, nusikaltimo vietoje. Į Kauno ligoninę Šilainiuose M. Š. pristatė kartu su juo buvęs asmuo, pirminiais duomenimis, taip pat priklausantis „Džerkiniams“. O vėliau dėl sveikatos būklės jis buvo pervežtas į Kauno klinikas bei pateko į vieną iš jos reanimacijos skyrių. Teigiama, kad sužalojimai buvo konstatuoti visame M. Š. kūne. Buvo didelių žaizdų ir jo galvoje.
Vakare – reanimacijoje, ryte – jau ne ligoninėje
Nors iš pradžių baimintasi, ar M. Š. turi šansų išgyventi, ketvirtadienį priešpiet pasklido kalbos, kad jis iš Kauno klinikų jau išėjo. Nors ikiteismianam tyrimui vadovaujanti Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė Nomeda Urbonavičienė, kurios portalas kauno.diena.lt paprašė patikslinti šią informaciją, per prokuratūros atstovę spaudai perdavė, kad informacija apie nukentėjusiojo sveikatos būklę yra neteiktina. Tačiau į kitą portalo klausimą atsakė, teigdama, kad ketvirtadienį iki pietų įtariamieji viešosios tvarkos pažeidimu dar nebuvo sulaikyti. Nors 2023-iųjų rugpjūčio išpuolio Laisvės alėjoje, surengto apie 13 valandą, atveju, kurio tyrimas jau dabar turi sąsajų su trečiadienio popietės įvykiais Vilijampolėje, pirmieji įtariamieji buvo sulaikyti jau tos pačios dienos vakarą.
Tarp versijų, už ką norėta pamokyti M. Š., žinoma, – vis didesne aktualija, nepaisant garsių teisėsaugos sulaikymų, tampantys narkotikai. Tiesa, stojęs 2024-ųjų birželį prieš Vilniaus apygardos teismą M. Š. teigė, kad turi verslą Jungtinėje Karalystėje, nors iki sulaikymo gyveno Lietuvoje. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, viename Užliedžių, kuriuose yra garsioji H. Daktaro pilaitė, seniūnijos kaime.
Pirminiais duomenimis, prieš užpuolimą M. Š. užeigoje „Pas Jadvygą“ nesilankė. Panašiau, kad jis pateko į spąstus, pakviestas šios garsios cepelininės prieigose su kažkuo susitikti.
Sklando kalbos, kad M. Š., dar būdamas suimtas šiuo metu Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje „Džerkinių“ byloje, pridarė problemų šiuo metu bausmę už „Agurkiniams“ priklausiusio savo draugo nužudymą atliekančiam kauniečiui, dėl savo neprognozuojamo elgesio turinčiam „Asilo“ pravardę. Ir esą šis išpuolis taip pat galėjo būti minėto asmens kerštas.
Kriminalinė biografija – neeilinė
Be to, kol kas priešpaskutinis iš jau vienuolikos M. Š. teistumų yra susijęs su nukentėjusiuoju šiuo metu už prekybą poveikiu teisiamų mafijos kronikų autoriaus Dailiaus Dargio bei buvusio advokato advokato Arturo Jušinskio ir buvusio rinktinės „Aras“ pareigūno Ovidijaus Jūrono byloje. Už 2017-ųjų vidurvasarį netoli Kauno autobusų stoties jėga į automobilį įsodinto T. K. turto prievartavimą, verčiant pervesti į virtualią valiutą – bitkoinus 100 tūkst. eurų, bei apiplėšimą, pagrobiant nukentėjusiojo turėtus telefoną, kompiuterį, įvairius dokumentus bei apuošalus, kurių bendra vertė – apie 25 tūkst. eurų, M. Š. stojo prieš Kauno apygardos teismą kartu su dar trim asmenimis. Ir 2019-ųjų lapkritį buvo už tai nuteistas ketverių metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimu.
Nusikaltimai prieš T. K. buvo sunkiausi tarp vienuolikos nuosprendžių, kuriuos per penkiolika metų M. Š. paskelbė Kauno, Kėdainių, Marijampolės bei Vokietijos Miuncheno teismai. Pastarasis 2011-aisiais už pinigų klastojimą buvo skyręs M. Š. dvejų metų laisvės atėmimo bausmę. Minėti Lietuvos teismai dažniausiai M. Š. teisė už viešosios tvarkos pažeidimus ar sveikatos sutrikdymus.
