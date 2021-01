Išpuolio Šančių seniūnijoje atomazga: benamiui uždrausta išvykti iš gyvenamosios vietos

„Nėra tam pagrindų“, – teigė ikiteisminiam tyrimui dėl žmonių terorizavimo grasinant padegti vadovaujantis prokuroras. Anot jo, šis nusikaltimas, už kurį numatyta maksimali laisvės atėmimo iki ketverių metų bausmė, priskiriamas apysunkiems. O viešosios tvarkos pažeidimas, dėl kurio S.M. taip pat buvo pareikštas įtarimas, – nesunkiems. O tokiais atvejais esą teismai prašymų suimti netenkina.

Pareiškus S.M. įtarimus dėl minėtų nusikaltimų, jis prisipažino tik dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Tačiau tikina nieko padegti negrasinęs – tik norėjęs susideginti pats. Dėl to, kad dar liepą kreipėsi į Šančių seniūniją ir į televiziją, kad jam būtų suteiktas socialinis būstas.Tačiau iki tos antradienio popietės nesulaukė jokio atsakymo. Todėl nusipirko su sugyventine dezinfekcinio skysčio ir norėjo susideginti.

Eitvydo Kinaičio nuotr.

Paleidžiant iš sulaikymo S.M. jam skirta švelnesnė kardomoji priemonė –rašytinis pasižadėjimas neišvykti iš gyvenamosios vietos. Pažodžiui išeitų, kad iš sandėliuko, kuriame jis teigė nebegalintis daugiau su sugyventine šalti.

Pareigūnams pasiteiravus, kodėl S.M. neina į Nakvynės namus, šis atsakė esą ten – vieni narkomanai. Pareigūnai mano, kad priežastys kitos: neblaivūs asmenys ten neįleidžiami, be to, ten yra prižiūrėtojai.

Eitvydo Kinaičio nuotr.

Kaip jau rašyta, 48-erių S.M., kuriam po išpuolio Šančių seniūnijoje nustatytas 2,33 prom. girtumas, o jo 50-metei sugyventinei R.Ž. – 1,97 prom., – jau šešis kartus teistas.

Vienas iš šių teistumų – už nužudymą kankinant ar kitaip itin žiauriai, už kurį Kauno apygardos teismas 2005-aisiais jam skyrė dvylikos metų įkalinimą. Tačiau S.M. buvo paleistas į laisvę dviem metais anksčiau laiko. Nepaisant to, kad apie šį nužudymą Vilkijoje tada rašė visa žiniasklaida. Nuo to, ką išvydo tada viename šio pakaunės miestelio bute, kuriame prieš tai S.M. girtavo su draugais, buvo pakraupę ir visko matę pareigūnai. Aptiktas nužudyto vieno šios kompanijos dalyvių kūnas bylojo apie jo pragariškas kančias prieš mirtį. Keršydami dėl to, kad šis asmuo esą pavogė vieno iš sugėrovų tetos žiedą, pastarieji tada jį talžė net plaktuku.

Paaiškėjo ir, kad 2019-aisiais S.M. jau buvo iškelta viena byla dėl grasinimo nužudyti. Tačiau ji buvo nutraukta, konstatavus, kad šis grasinimas negalėjo būti įvykdytas.