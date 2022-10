Iškalbinga garsiai nuskambėjusio išpuolio atomazga: sužvėrėjusi emigrantė visus apgavo?

Naujas spyris

Kauno apylinkės teismas, nutraukęs baudžiamąją bylą šios kaunietės, iki minėto plačiai nuskambėjusio išsišokimo jau beveik 20 metų gyvenusios Anglijoje, atžvilgiu, jai ir nukentėjusiajam susitaikius, ne per seniausiai sulaukė šio senjoro pagalbos šauksmo.

Teismo prašoma išsiaiškinti, kodėl J.Gobytė nevykdo savo įsipareigojimo, kuriuo ir buvo grindžiamas jų susitaikymas, mokėti kas mėnesį nukentėjusiajam po 100 eurų, kol bus atlygintas jam padarytas 700 eurų moralinis atlygis.

Reakcija: gegužę prieš teismą J.Gobytė, išvydusi į save nukreiptus fotoobjektyvus, sunkiai tramdė emocijas. (Laimučio Brundzos nuotr.)

Perduodant bylą teismui, jis siekė 1 tūkst. eurų, bet J.Gobytei pavyko nusiderėti iki 700 eurų, atrodo, sumokant pirmąjį 100 eurų iš šios sumos jau derybų metu. Ir įsipareigojus iki kiekvieno mėnesio pabaigos sumokėti dar po 100 eurų iš likusios sumos.

Kaltinimą palaikiusiai prokurorei neprieštaravus ir teismui patvirtinus šią sutartį, J.Gobytė nuo baudžiamosios atsakomybės už padarytą viešosios tvarkos pažeidimą buvo atleista.

Tačiau, anot nukentėjusiojo, kuris kreipėsi į teismą dar vasaros pabaigoje, J.Gobytė ne tik nesilaiko sutarties, jau nesumokėjusi jam žadėto atlygio porą mėnesių, bet ir neatsako jam į SMS žinutes, kurios yra siunčiamos jos duotu, pasirašant minėtą sutartį, mobiliojo ryšio telefono numeriu.

Pasislėpė užsienyje?

„Kauno dienos“ žiniomis, nukentėjusiojo prašymą padėti priversti J.Gobytę tesėti savo pažadus gavęs Kauno apylinkės teismas jai taip pat neprisiskambina. Ir nesulaukia atsakymo į laiškus, išsiųstus byloje esančiu elektroninio pašto adresu, kuriuo iki minėto teismo sprendimo J.Gobytė buvo pasiekiama. Dėl to jau sužlugo du planuoti teismo posėdžiai. Per juos ketinta išsiaiškinti, kodėl ji nevykdo savo įsipareigojimų.

Baudžiamasis kodeksas numato, jeigu tam nėra jokių pateisinamų priežasčių, bylos nagrinėjimas gali būti atnaujintas. Už viešosios tvarkos pažeidimą gresia visą puokštė bausmių – viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas ar net laisvės atėmimas iki dvejų metų.

„Kauno dienos“ duomenimis, neatsiskaitė lig šiol J.Gobytė ir su Kauno teritorine ligonių kasa, pareiškusia jai 43,05 euro ieškinį už nukentėjusiojo gydymo išlaidas. Ir šią problemą jau sprendžia antstoliai. Viena iš galimų prielaidų, kad J.Gobytė ne tik pasikeitė turėtą mobiliojo telefono numerį, bet ir yra išvykusi iš Lietuvos. Kai buvo sulaikyta po išpuolio, ji tiikino, kad Lietuvoje lankosi vos du tris kartus per metus. Tada buvo priversta atvykti, kad pasidarytų naują pasą, nes jai sukako 45-eri.

Akibrokštas įamžintas

Plačiai nuskambėjęs incidentas, į kurį įsivėlė ši emigrantė, įvyko pernai rugsėjo 7-osios pavakarę Taikos prospekte esančioje parduotuvėje „Iki“. Moters buvo paprašyta užsidėti tuo metu privalomą apsauginę veido kaukę. Jai neskubant to daryti, atsisakyta įleisti ją į prekybos salę. Tuomet J.Gobytė ne tik necenzūriniais žodžiais išplūdo savo darbą dirbusį apsaugininką, bet ir pradėjo prieš jį smurtauti. Pagal amžių į tėvus tinkantis apsaugininkas terorizuotas apie 10 minučių. Remiantis tuo, ką įamžino parduotuvės vaizdo kameros, – tąsydama apsaugininką už plaukų, dėl to jis negalėjo ištrūkti, J.Gobytė dar daužė šį žilagalvį rankomis ir spardė.

Situacijos įkaitą išlaisvino į įvykio vietą iškviesta policija. Neblaiviai išsišokėlei buvo nustatytas vidutinis – 2,13 prom. girtumas. Išsiblaiviusiai J.Gobytei pareiškus įtarimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo, ji savo kaltę pripažino. Tiesa, teigė, kad visų savo veiksmų neprisimena ir net nenori prisiminti, nes jai labai dėl to gėda. Ji tikino, kad nuoširdžiai gailisi dėl tokio savo elgesio ir nori atsiprašyti nukentėjusiojo.

Pagal J.Gobytės tada pateiktą versiją, dėl visko kaltas tą rytą per pokalbį telefonu su draugu įvykęs konfliktas. Supykusi ant jo, ji išgėrė butelį vyno. Tačiau pyktis nepraėjo, o alkoholio namuose nebuvo, nes ji apie porą metų šio, esą, nevartojo. Todėl teko eiti į arčiausiai namų esančią parduotuvę. Tačiau joje ją, kalbančią telefonu, sustabdė apsaugos darbuotojas, liepęs užsidėti kaukę. Ir nelaukęs, kol ji, toliau kalbėdama telefonu, susiras krepšyje kaukę, sugriebė ją už rankos ir už šono, tempdamas link išėjimo. Supykusi dėl tokio apsaugininko elgesio, ji jam ir sudavė. Galėjo ir įspirti.

Situacija: nukentėjęs apsaugininkas priverstas vėl kreiptis į teismą, nes jį užpuolusi moteris pažeidė taikos sutartį (A. Koroliovo/BNS, redakcijos montažas)

Beveik muilo opera

Viešosios tvarkos pažeidimų atvejais yra galimas susitaikymas dar ikiteisminio tyrimo metu. Tačiau tada J.Gobytė su jai pareikštu 1 tūkst. eurų ieškiniu nesutiko. Tik stojusi prieš teismą, kuriame išvydo ir žiniasklaidos fotoobjektyvus, savo nuomonę pakeitė. Teisėjai davus laiko jai ir septintą dešimtį bebaigiančiam nukentėjusiajam pabandyti susitarti dėl žalos atlyginimo, po 5 minučių jie grįžo į posėdžių salę švytinčiais veidais. Ir pateikė teismui jau minėtą tarpusavio susitarimą, kuriame prašė nutraukti šią bylą, jiems susitaikius.

Prijungus šį susitarimą prie bylos, J.Gobytei vis tiek teko duoti parodymus. Tada paaiškėjo viena iki tol negirdėta detalė, kas pažadino tada neblaivioje J.Gobytėje tūnojusį žvėrį. Ji teigė, kad sugriebdamas ją už rankos apsaugininkas pagriebė ir jos vilkėtą megztinį, pakeldamas šį į viršų ir apnuogindamas visą jos pilvą. „Kadangi buvau išgėrusi, labai karštai į tai sureagavau“, – pasakojo J.Gobytė ir tikino, kad nėra impulsyvaus charakterio, o po šio įvykio alkoholio vėl nebevartojanti. J.Gobytė tada viešai atsiprašė nukentėjusiojo, prieš tai jos paklausiusio, ar ji tikrai suprato, kad jis atliko savo pareigas?

Po tokios įvykių sekos prokurorė pasiūlė teismui atleisti J.Gobytę nuo baudžiamosios atsakomybės, nutraukiant bylą ir patvirtinant tarp jos ir nukentėjusiojo sudarytą sutartį, nes tam yra visos sąlygos.

Nukentėjusysis per baigiamąsias šios bylos kalbas teigė, kad supranta teisiamąją kaip žmogų – juk visko būna gyvenime! Ir paprašė jos daugiau niekada tokios būklės neiti į parduotuvę. Pati teisiamoji buvo linkusi prisiekti, kad daugiau to nebus. Be to, atsiprašė visų šio teismo proceso dalyvių. Suteikus jai teisę į paskutinį žodį, tepasakė, kad jai labai gėda.