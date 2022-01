Įsisiautėję akiplėšos atsidūrė už grotų dar iki teismo

Kaip jau rašyta, šie svetima sąskaita parazituojantys 22-ejų metų asmenys išgarsėjo po išpuolio prieš vieną Marijampolės pavežėją, kurią, grasindami peiliu, privertė pernykštės gruodžio 8-osios vakarą vežti juos į Kauną. Ir išlipę iš situacijos įkaite tapusios šios jaunos moters automobilio Lapių apylinkėse esančiame Šatijų kaime, pabėgo nesusimokėję už paslaugą.

Akiplėšos surasti operatyviai, nes atvažiavo tada nemokamai iš Marijampolės beveik iki pat savo namų pakaunėje, dėl ko ir buvo pakrikštyti naujais pretendentais į bukiausius nusikaltėlius. Be to, nepaisant pradėto ikiteisminio tyrimo dėl grasinimo nužudyti minėtą pavežėją, vienas iš jų po savaitės taip pat pasielgė ir su vienu Kauno taksistu, kurį taip pat, būdamas neblaivus, susistabdė gatvėje, o po to paliko be atlygio. Tačiau, anot šio nukentėjusiojo, iš jo piniginės dar buvo pagrobta ir 90 eurų.

Asociatyvi freepik.com nuotr./Redakcijos montažas

Apie abu minėtus atvejus įtariamieji kalba vienodai – esą ir pavežėja, ir taksistas linkę sutirštinti spalvas, keršydami, kad jie šiems nesumokėjo už paslaugą. Nebuvo jokio peilio ir niekas nepagrobė jokių pinigų.

Panašu, kad tai buvo viena iš priežasčių, kodėl tada neskubėta kreiptis į teismą dėl įtariamųjų suėmimo, skiriant jiems švelnesnes kardomąsias priemones – periodinę registraciją policijoje ir rašytinį pasižadėjimą niekur neišvykti.

Tačiau antradienį šie niekur nedirbantys ir nesimokantys jauni vyrai jau buvo atvežti į Kauno apylinkės teismą, kurio buvo prašoma juos suimti. Pareigūnų kantrybė trūko paaiškėjus, kad jie ir toliau panašiu būdu parazituoja – du kartus apvogė maisto prekių parduotuvę Lapėse. Vienas tai padarė sausio 11-osios vidurdienį, kitas – sausio 15-osios pavakarę.

Abiem atvejais pardavėjos akyse į krepšį susikrautas alkoholis, užkanda bei cigaretės, t. y. viskas, ko reikėjo eiliniam vakarėliui, ir pabėgta nesusimokėjus.

Prieš kreipiantis į teismą dėl šių akiplėšų suėmimo peržiūrėtos ir dėl panašių dalykų jų atžvilgiu pradėtos administracinės teisenos. Aptikta, kad jie liko skolingi ir vienai Kauno kavinei už pietus ar vakarienę su alkoholiu.

Manoma, kad kol ši byla keliaus į teismą, prie jos bus prijungta ir daugiau su šiais jaunuoliais iš pakaunės susijusių panašių istorijų.

Paaiškinti, kodėl taip elgėsi, nesugeba. Teisinamasi labai vaikiškai - norėjosi pabaliavoti, o pinigų nebuvo.

Yra buvę Lapių seniūnijos Šatijų kaimo sodininkų bendrijoje, kurioje jie gyvena, ir picų išvežiotojų iškvietimų, su kuriais taip pat buvo neatsiskaityta.

Prokuroras prašė teismo suimti šį akyse įžūlėjantį duetą maksimaliam trijų mėnesių terminui. Tačiau jo prašymas tenkintas tik iš dalies. Vienas įtariamasis, kurio biografijoje jau yra teistumas už vairavimą išgėrus, suimtas dviem mėnesiams. Kitas – vienam.

Jie prisipažįsta apvogę tik minėtą Lapių parduotuvę, nes jų nusikaltimai nufilmuoti ten įrengtų vaizdo kamerų. Tačiau paaiškinti, kodėl taip elgėsi, nesugeba. Teisinamasi labai vaikiškai – norėjosi pabaliavot, o pinigų nebuvo.

Kol šis suįžūlėjęs duetas bus už grotų, viliamasi perduoti teismui ir jų bylą.