Internetinė melodrama baigėsi teisme: kaukės nukrito tik pasipylus kraujui

„Nesuvokiau po tų SMS, ką darau!“ – teigė teisme dar prieš pusmetį kvailio vietoje buvęs, o dabar teisiamuoju tapęs devyniolikmetis Tomas Škutas. „Iki šiol atsimenu kvadratines jo akis ir, kad norėjau šokti per balkoną!“ – pasakojo vos per plauką tada gyvas likęs Jurijus (vardas pakeistas).

Sutenerio šešėlis

Kauno apygardos teismas pradėjo narplioti neeilinės dramos, įvykusios vieną pernykščio spalio naktį Kėdainių Josvainių gatvės daugiabutyje, aplinkybes.

Ir su vos per plauką tada mirties išvengusiu vilniečiu Jurijumi, ir su pasikėsinimu jį nužudyti kaltinamu T. Škutu, kurio bute visa tai įvyko, juos suvedusi tuometinė teisiamojo sugyventinė Asta (vardas pakeistas) susipažino internete.

Pakartotinė šių jaunų vyrų akistata, įvykusi ketvirtadienį Kauno apygardos teisme, buvo iškalbinga. „Tai šitas žudikas – dar ne kalėjime?!“ – susitikęs T. Škutą prie teismo salės durų neslėpė nustebimo Jurijus, prasidėjus posėdžiui pasakojęs, kad sužinojęs, jog teisiamasis – ne Astos brolis, kaip teigė jie abu, o jos – vyras, jau po to, kai atsidūrė jo gyvybę gelbėjusių medikų rankose ir iš policijos pareigūnų.

Tiesa, iš pradžių teismui parodymus davė pasikėsinimu nužudyti kaltinamas T. Škutas, iki šiol neturėjęs jokių reikalų su Temide.

Tomas Škutas/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Jis pasakojo, kad susipažino su Asta prieš penkis mėnesius iki tos nakties įvykių. Ir po mėnesio ši jau atsikraustė pas jį. O dar po trijų mėnesių jis pradėjo gauti SMS žinutes iš kažkokio Evaldo.

„Jis teigė, kad esu jam skolingas 200 eurų, kuriuos turiu perduoti Astai. Kai pasiteiravau jos, kas šios SMS autorius, Asta pasakė, kad tai – jos suteneris, nes ji teikia tam tikras paslaugas už pinigus. Tačiau perdavus jai nurodytą sumą, Evaldas pareikalavo jau 1 tūkst. eurų, kurių mokėti aš jau neketinau. Tada sulaukiau iš jo grasinimų, kad tai geruoju man nesibaigs. O po to – ir žinios, kad jis atsiunčia pas mus svetimą vyrą, o aš turėsiu jam prisistatyti Astos broliu. Sutikau tik Astos įtikintas, kad tarp jų nieko neįvyks“, – maždaug tokia buvo nusikaltimo, kuriuo šiandien kaltinamas devyniolikmetis T. Škutas, priešistorė, kurią jis pateikė teismui.

Iškalbingos SMS

Teisiamasis teigė pats ir bendravęs su būsimu svečiu telefonu, nes, šiam paskambinus suderinti būsimą vizitą, Asta atsiliepti tuo metu negalėjo. Ir skambinusiajam teiraujantis, ką atsivežti, jis akcentavęs saldainius bei alų. Pats jį, atvažiavusį savo automobiliu iš Vilniaus į Kėdainius, ir pasitikęs.

Po to visi trys leidę laiką su svečio atvežtomis vaišėmis, kalbėdami apie gyvenimą.

Galiausiai atėjus vidurnakčiui, paaiškėjo, kad svečias nevyks nakvoti į viešbutį, kaip buvo planuota, o pasiliks pas juos. Tai taip lėmė gauta nauja SMS iš Evaldo, kuris ir vėl grasino, kad nesutikus su tuo, Asta bus išžaginta būrio vyrų.

Teisiamasis pasakojo pats paklojęs jai su svečiu lovą svetainėje ir nuėjęs į gretimą kambariuką. Tačiau užmigti negalėjęs dėl garsų, kurie netrukus ėmė sklisti iš svetainės. Iš pradžių – garsių bučinių. Po to – kažkokio mįslingo dundesio, po kurio jau pašokęs iš lovos ir nubėgęs į svetainę.

Uždegus šviesą, joje ant grindų gulėjo ir Asta, ir svečias. Šis buvo viršuje.

Nuo šio vaizdo jis jau nebesivaldė – nubėgo į virtuvę, stvėrė peilį ir, grįžęs į svetainę, puolė juo svečią. Nors, padedamas prokuroro, netrukus prisipažino, kad svečias su Asta, juos užklupus ant grindų, nebuvo nuogi: ji – su chalatu, jis – su glaudėmis. Ir tuo metu jie nesimylėjo.

Padedamas prokuroro, teisiamasis buvo priverstas prisiminti ir nutylėtą susirašinėjimą iš pradžių su Asta, po to – su Evaldu, kai nuėjo į gretimą kambariuką, palikęs Astą su svečiu svetainėje.

Jie bučiuojasi! Jau – mylisi!

Asta jam rašė, kad neištvers nakties be jo. O, jeigu dar svečias prie jos lįs, tai jau geriau – mirti. Susijaudinęs neblaivus sugyventinis jai atrašęs, kad ji šauktų – jis atbėgs. Tačiau Asta toliau rašė, kad bijo dėl jo, nes svetainėje įrengta vaizdo kamera.

Galiausiai prasidėjo SMS ir iš Evaldo. „Jie bučiuojasi! Jau – mylisi!“ – rašė Astos suteneris, kuris, teisiamojo įsitikinimu, viską sekė per jų svetainėje įrengtą vaizdo kamerą.

„Sukilo pavydas. O dar alkoholis… Žodžiu pasielgiau siaubingai. Dėl ko labai gailiuosi“, – reziumavo prieš teismą dėl pasikėsinimo nužudyti stojęs T. Škutas.

Nuojauta neapgavo

Teisiamojo parodymų nukentėjusiojo statusą šioje byloje turintis Jurijus klausėsi užsidengęs rankomis veidą ir išpiltas raudonio.

Atėjus laikui duoti parodymus jam pačiam, jis pirmiausiai buvo įspėtas, kas gresia, jeigu meluos, ir turėjo prisiekti, kad to nebus.

Jurijus pasakojo, kad susipažino su Asta internetinėje pažinčių svetainėje draugas.lt. Ir maždaug po mėnesio susirašinėjimo sulaukė iš jos pasiūlymo atvykti pas ją į svečius. Asta rašė, kad gyvena Kėdainiuose su broliu. O, pasiteiravus, ką jie su šiuo darys susitikę, Asta nieko neatrašė.

O tą penktadienį ji skubino Jurijų kuo greičiau baigti darbą, nes teigė, kad šeštadienį jo priimti negalės, nes sutarė važiuoti pas mamą.

Tačiau paskambinus Astos duotu telefono numeriu, atsiliepė vyriškas balsas, prisistatęs jos broliu, kuris teigė, kad ji šiuo metu užsiėmusi. O pasiteiravus, ką atsivežti, nurodė alų. Be to, anot Jurijaus, pašnekovas savotiškai jį kurstė – teigė, kad, jeigu jis – vyras, tai turi atvažiuoti ir susipažinti su jo seserimi.

Ir Jurijus, įveikęs daugiau kaip 100 kilometrų atstumą nuo Vilniaus iki Kėdainių, dar tą patį vakarą atvyko pas Astą. Teisme jis pasakojo, kad palydėtas jį pasitikusio Astos brolio iki judviejų buto, rado šią jau gerokai įkaušusią. Buvo neblaivus ir Astos brolis. O ant stalo – ir judviejų pradėtas vartoti alkoholis.

T. Škutas teisme prisipažino, kad iki svečio sutikimo jiedu su Asta gėrė vermutą, po to – šio kartu su alumi atsivežtą šampaną, galiausiai pabaigė alumi.

Tomas Škutas/Justinos Lasauskaitės nuotr.

„Jau iš pat pradžių buvo nuojauta, kad man gali kažkas nutikti. Bet iš pradžių alkoholį vartojo tik jie, nes man reikėjo vėliau ieškotis viešbučio arba grįžti į Vilnių. Išgėriau vieną atsivežtą alaus skardinę tik tada, kai Asta pasakė, kad galėsiu likti nakvoti čia, nes jai rytoj pas mamą nebereikia“, – buvo linkęs prisiminti Jurijus.

Sukilo pavydas. O dar alkoholis… Žodžiu pasielgiau siaubingai. Dėl ko labai gailiuosi.

Pareiškė penkiaženklį ieškinį

Pasakojimą apie to vakaro kulminaciją nukentėjusiojo statusą turintis Jurijus pradėjo nuo to, kad po tokio Astos pareiškimo pasiteiravęs jos brolio, ar šis nėra prieš. Brolis neprieštaravo ir Astai po kurio laiko pasakius, kad ji jau nori miego, paklojęs jiems lovą, net palinkėjo labos nakties.

Jurijus tikino, kad buvo pavargęs po darbo ir apie jokį seksą negalvojo. Tačiau Asta pati pradėjo jį bučiuoti. Bet dėl nestabilios lovos jie netrukus nuriedėjo nuo šios ant žemės.

Iš pradžių buvo juokinga, bet netrukus kambaryje buvo uždegta šviesa. Ir jis pamatė artėjantį Astos brolį, kurio akys buvo kvadratinės, o rankose – peilis.

Anot Jurijaus, vos spėjus pagalvoti apie šuolį iš balkono, Astos brolis jį puolė. Šio išpuolio padarinius – likusias dvylikos siūlių žymes kakle bei sužalojimus kairėje krūtinės pusėje nukentėjusysis demonstravo ir duodamas teisme parodymus.

T. Škutui pareikštas kaltinimas pasikėsinus jį nužudyti mažiausiai keturiais peilio dūriais.

Nukentėjusysis pasakojo prašęs teisiamojo jo nežudyti. Tačiau šis nustojo jį žaloti, tik Astai su telefonu rankoje išbėgus iš buto. Kaip paaiškėjo netrukus – kviesti policiją. Ir šios pareigūnai netrukus įpuolė į butą atstatę pistoletus ir šaukdami, kad jo šeimininkas mestų iš rankų peilį, kurį jis jau buvo nusviedęs prie slenksčio, dar prieš jiems pasirodant. Policiją, kurios pareigūnai netrukus jam uždėjo antrankius, teisiamasis pasitiko ramiai.

Jurijus pasakojo, atsigavęs Kauno ligoninėje po operacijos, skambinęs Astai ir klausęs jos, kodėl ši melavusi, kad Tomas – jos brolis, apie ką sužinojo tik iš policijos. Asta esą apgailestavo ir siūlė sumokėti jam gydymo išlaidas.

Tai dar iki teismo padarė T. Škutas, sumokėjęs Valstybinei ligonių kasai daugiau kaip 260 eurų, dėl ko ši atsiėmė savo ieškinį. Tačiau dar liko Socialinio draudimo fondo daugiau kaip 423 eurų ieškinys už nukentėjusiojo nedarbingumą. Bei jo paties ieškinys dėl patirtų išgyvenimų bei sužalojimų. Portalui kauno.diena.lt Jurijus teigė, kad prašo priteisti iš T. Škuto 15 tūkst. eurų.

Akcentus sudės vienintelė liudytoja?

T. Škutas tikino teismą, kad žudyti svečio jis neketino. Ir blaivus niekada nebūtų taip pasielgęs. Tačiau nesuvaldė tada jo užvaldžiusio pavydo.

Atsipeikėjo tik pamatęs kraujo klanus. Ir dar davęs rankšluostį sužalotajam, kad jis užspaustų šiuo žaizdą kakle iki greitosios atvykimo.

Be to T. Škutas pasakojo tik po šio įvykio sužinojęs, kad Asta viską išsigalvojo, keršydama jam dėl jai nepatikusio dalies judviejų sekso, apie ką ji jau buvo jam sakiusi, bet jis nenorėjo to girdėti. Dėl to buvo sugalvotas ir Evaldas, už kurį iš tikrųjų rašė pati Asta, iš pradžių sugalvojusi apmokestinti tik savo norų paisantį sugyventinį, bet galiausiai nuėjusi per toli.

Asta, su kuria po šių įvykių, nebendrauja nei teisiamasis, nei nukentėjusysis, turi šioje byloje tik liudytojos statusą. Toks buvo ir teisėsaugininkų atsakymas į portalo kauno.diena.lt klausimą, ar ji parodyta psichiatrams.

Tačiau šiems parodytas T. Škutas, prašant atsakyti į klausimą, ar jis tą naktį nesigriebė peilio, būdamas afekto būsenos. Anot specialistų – ne.

Į kitą teismo posėdį, numatytą gegužę, kviečiama ir vienintelė šios neeilinės dramos liudytoja Asta, buvusio sugyventinio teigimu, po bylon sugulusių įvykių grįžusi gyventi pas tėvus į kitą Lietuvos miestą.

Ikiteisminio tyrimo metu ji teisėsaugininkams pasakojo tą patį, dėl ko vėliau prisipažino teisiamajam.