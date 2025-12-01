Ieškomas sunkiu nusikaltimu įtariamas vyras

Šiandien, gruodžio 4 d., 13.02 val. gautas pranešimas, kad Kaune, V. Krėvės pr., rastas moters (gim. 2003 m.) kūnas su pjautine žaizda. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 str. 1 d. (dėl nužudymo). Už tai gresia laisvės atėmimas nuo septynerių iki penkiolikos metų.
Asmenis, žinančius vyro buvimo vietą, jį mačiusius ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į pareigūnus skubios pagalbos telefonu 112. Prašome asmens nebandyti sulaikyti patiems – jis gali būti pavojingas.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 1-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorai.
