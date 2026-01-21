 Į su Daktarų pavarde siejamą kavinę sulėkė policijos pajėgos: kilo muštynės

Į su Daktarų pavarde siejamą kavinę sulėkė policijos pajėgos: kilo muštynės

2026-01-21 18:11 kauno.diena.lt inf.

Trečiadienio popietę į Vilijampolę policijos ekipažai lėkė malšinti muštynių. Adresu, kuriuo gautas iškvietimas, įsikūrusi kavinė „Pas Jadvygą“, siejama su Daktarų pavarde.

Apie incidentą Kaune, Naujalio gatvėje, portalo kauno.diena.lt redakcijai pranešė kauniečiai. „Naujalio gatvėje, prie užeigos „Pas Jadvygą“ – judesys. Trys policijos ekipažai. Lyg muštynės“, – spėjo gyventojai.

Žurnalistams susisiekus su Kauno apskrities policijos pareigūnais, paaiškėjo, kad iškvietimo minėtu adresu jie sulaukė sausio 21 d. 15.14 val.

„Buvo šiokios tokios muštynės. Dabar aiškinamės aplinkybes“, – kauno.diena.lt žurnalistams patvirtino teisėsauga.

Policijos pareigūnai tebedirba įvykio vietoje.

TEMIDE
banditai yra banditai, bementaliai dvasios ubagai per amžius
0
0
