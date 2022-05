Gegužės 9-ąją Kaune liejosi paspirtukininkų kraujas: šturmuotas iškalbingas rekordas

To turbūt dar nebuvo – pirmadienį Kauno gatvėse į eismo įvykius pateko ir įvairias traumas patyrė net trys elektrinių paspirtukų vairuotojai. Visa tai įvyko per kelias valandas. Ir du iš nukentėjusiųjų – nepilnamečiai. O vienas – ne per seniausiai sulaukęs pilnametystės.