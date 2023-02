Iš Garliavos apylinkių gyventojos konfiskuotas visas su sūnaus nuodėmėmis susijęs turtas

Kaip praneša Kauno apygardos teismo atstovė, 2021 m. rugsėjį Kauno apygardos prokuratūrai gavus informacijos, kad vieno Kauno rajono gyventojo valdomas turtas galimai įgytas neteisėtu būdu, buvo pradėtas dėl to tyrimas, per kurį nustatyta, kad šis gerai teisėsaugos pareigūnams žinomas asmuo, kaip ir jo artimas giminaitis, kurio vardu minėtas turtas registruotas, negali pagrįsti savo teisėtomis pajamomis didelės vertės dviejų sklypų bei gyvenamojo namo įsigijimo. Tai konstatavus, kreiptasi į Kauno apygardos teismą dėl šio turto konfiskavimo valstybės naudai.

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, minėtas turtas yra Garliavos apylinkių seniūnijoje, o jo oficiali savininkė – už neteisėtą disponavimą kontrabandinėmis cigaretėmis nuteisto Edmundo A. mama Laimutė A.

Kauno apygardos teismas, tenkindamas prokurorų ieškinį 99 proc., iš minėtos Garliavos apylinkių seniūnijos gyventojos konfiskavo 442 500 eurų vertės gyvenamąjį namą, du žemės sklypus, kurių bendra vertė 24 111 eurų, akvariumą (jo nesant name priteisiant 14 473,50 eurų), kiemo trinkelių dangą (jų nesant priteisiant 12 tūkst. eurų, saulės elektrines (jų nesant priteisiant 11 132 eurų bei 39 851 eurų grynais, nes minėta pakaunės gyventoja negalėjo pagrįsti šio turto įsigijimo teisėtomis pajamomis. Dėl šios priežasties konfiskuota jos vardu registruoto turto už 544 067,50 eurų.

Savo sprendimą teismas grindė tuo, kad konfiskuoti turtą leidžiama tik tuomet, jeigu jo vertė neatitinka asmens teisėtų pajamų ir šis skirtumas viršija 100 000 eurų. Tokiu teisiniu reguliavimu siekiama, kad nusikalsti būtų nenaudinga.

Prokurorai savo ieškinį grindė tuo, kad dėl minėto nusikaltimo nuteistas Edmundas A. galimai neteisėtu būdu gautas lėšas perleido mamai – nesąžiningai turto įgijėjai, kuri jas panaudodama bei pateikdama prašymą statybos leidimui, deklaruodama 52 proc. gyvenamojo namo baigtumą bei sudarydama pirkimo–pardavimo sandorius dėl žemės sklypų, šį nekilnojamąjį turtą, bendros 466 611 eurų vertės, įformino savo vardu, taip pat įgijo kitą su gyvenamuoju namu susijusį turtą bei paslaugas bendrai 84 174 eurų sumai, kuri nėra įtraukta į bendrą gyvenamojo namo vertę.

Atsakovė įrodinėjo, kad turtą įgijo savo ir dalinai skolintomis lėšomis, laikydamasi ir nepažeisdama įstatymų, o jos sūnus bei šio sutuoktinė, priešingai nei teigiama prokurorų ieškinyje, su jos turtu nieko bendro neturi.

Tačiau teismas nustatė, kad atsakovės sūnus 2020 m. liepą Lietuvos apeliacinio teismo buvo pripažintas neteisėtai disponavęs akcizais apmokestinamomis prekėmis – 60 500 pakelių cigarečių, kurių vertė 182 858 eurų. Ir jie abu gyvena prašomame konfiskuoti name. Be to, atsakovės sūnus teigė, kad pinigų pragyvenimui ir kelionėms, kaip ir automobilį, jam duodavo mama, jo šeima maitinasi kartu su tėvais ir broliu, jis rūpinosi mamos namo statyba.

Taigi, ištyręs byloje esančius įrodymus, teismas konstatavo, kad atsakovė pagrindė pagrįstai panaudojusi tik 104 553,03 eurų turto. Tačiau neįrodė skolinimosi faktų, taip pat nepateikė duomenų, iš kokio šaltinio buvo gautos kitos pajamos. O, kadangi nustatyta turto vertė sudaro 544 067,50 eurų ir skirtumas tarp jo vertės ir teisėtų pajamų yra 439 514,47 eurai, t.y. didesnis negu 100 tūkst. eurų, šios neteisėtos pajamos turi būti konfiskuotos.

Šį Kauno apygardos teismo sprendimą dar galima apskųsti tam pačiam Lietuvos apeliaciniam teismui, kuriame, kaip jau užsiminta, minėto turto savininkės sūnus užtarimo nesulaukė.