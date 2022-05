Gaisro Šilainių daugiabutyje mįslė peradresuota policijai: padegimą įtaria ne tik ugniagesiai

Ties versija, kad tai buvo tyčinis padegimas apsistojo ne tik ugniagesiai gelbėtojai, skubiai iškvietę į gaisravietę policiją. Tą patį įtaria ir šio daugiaaukščio gyventojai. O įtarimus sustiprina ne tik tai, kad nebuvo jokios savaiminės priežasties šiam gaisrui kilti, bet ir ugniagesių gelbėtojų patikslinta įvykių seka.

Kaip jau rašyta, pranešimas, kad iš minėto dvylikaaukščio kyla dūmai, buvo užregistruotas 14.04 val. Į įvykio vietą buvo pasiųstos šešios autocisternos iš įvairių Kauno ugniagesių gelbėtojų komandų. O pirmoji iš jų, pasiekus gaisravietę, dar išsikvietė pagalbon ir autokeltuvą, nes konstatuota, kad dūmai veržiasi iš vienuolikto aukšto balkono. Į gaisravietę pasiųstas aukščiausias Kauno ugniagesių turimas 42 metrų aukščio autokeltuvas, esantis centrinėje jų būstinėje Nemuno gatvėje. Juo iš vienuolikto aukšto butų buvo nukeltos dvi moterys, nebegalėjusios išeiti per laiptinę.

Aliaus Koroliovo nuotr.

Įtampos netrūko ir pastato viduje. Konstatavus, kad stipriai pridūminta laiptinė, teko diskiniu pjūklu nupjauti evakuacinės laiptinės grotas. Pasikėlus šia laiptine iki vienuolikto aukšto, aptiktas degantis laužas. Juo buvo virtusi knygų spinta, pirminiais duomenimis, stovėjusi bendro naudojimo laiptinės tambūre – išėjime iš jos į balkoną ir evakuacinę laiptinę. Tačiau 4 kvadr. metrų plote degė ne tik ši spinta, bet ir šiukšlės.

Tačiau tai buvo konstatuota, tik dūmų ventiliatoriumi išsklaidžius dūmus. Po kelių minučių iš, pirminiais duomenimis, tos pačios patalpos ugniagesiai gelbėtojai išvedė ir sąmoningą žmogų. Panašu, kad jis labiausiai ir nukentėjo. Nors greitosios medikų atstovas vakar portalui kauno.diena.lt teigė, kad nė vienas iš trijų jų ekipažų, pasiųstų į šią gaisravietę, nieko į gydymo įstaigą neišvežė – tik apžiūrėjo penkis galimai nukentėjusius žmones, tarp jų – ir vaiką, šiandien pranešta, kad vienas žmogus visgi buvo paguldytas į ligoninę. Kaip teigiama, – smalkėmis apsinuodijęs 58-erių vyras, kuris galimai blogiau pasijuto vėliau.

Aliaus Koroliovo nuotr.

Šis pavojingas gaisras daugiabutyje buvo lokalizuotas per 26 minutes nuo pirmojo ugniagesių gelbėtojų ekipažo atvykimo. O visiškai užgesintas tik apie 15 val. Per tą valandą sudegė ir minėta knygų spinta, ir bendro naudojimo balkono durys. Be to, apdegė vieno arčiausiai gaisro židinio buvusio buto durys, aprūko dar trijų kaimyninių butų durys bei vienuolikto ir dvylikto aukštų laiptinės sienos bei lubos. Vieno iš jau minėtų butų durys nuo karščio taip išsilydė, kad jas atidaryti galėjo tik specialia įranga ginkluoti ugniagesiai.

Materialinė šios sumaišties žala dar skaičiuojama. Tačiau, kad šis gaisras buvo sukeltas tyčia, mano ne tik ugniagesiai gelbėtojai, paėmę iš įvykio vietos mėginius, bet ir daugiabučio gyventojai, užsiminę, kad patekti į tą vietą, kur buvo gaisro židinys, galima ir per butų išėjimus, ir per evakuacinę laiptinę.

Aliaus Koroliovo nuotr.

Ikiteisminį tyrimą dėl šio neeilinio įvykio pradėję teisėsaugininkai dėl suprantamų priežasčių kol kas nekalbūs. Šiandien, kol dar neapklausti visi numatyti liudytojai, jie tegalėjo pasakyti, kad jokių duomenų apie šio daugiabučio gyventojų tarpusavio konfliktus nėra.