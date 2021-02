Gaisras konfiskuotų automobilių aikštelėje: kol kas klausimų – daugiau nei atsakymų (papildyta)

Pirminiais duomenimis, apie tai pranešė šios aikštelės sargas.

Šiandien ryte įvykio vietoje apsilankius portalo kauno.diena.lt fotografui, ant aikštelę juosiančios tvoros kabėjo užrašas, skelbiantis, kad ji dėl techninių kliūčių nedirba. O pats įvykio kaltininkas – aprūkęs „Mercedes-Benz A140“ pravertu variklio dangčiu bei atsilupusiomis dugno skardomis stovėjo aikštelės centre, į kurį greičiausiai buvo išstumtas siekiant išgelbėti nuo užsidegimo kitus greta buvusius automobilius. Šie buvo sustatyti aplink aikštelę vietomis net keliomis eilėmis.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Ugniagesiai gelbėtojai praneša buvę įvykio vietoje už septynių minučių po pranešimo, gauto 16.50 val. Per keturias minutes lokalizavę beįsiplieskiantį gaisrą. Ir dar per dvylika jį galutinai sutramdę. Per tą laiką spėjo apdegti šio moterišku vadinamo mersedeso salonas ir dugnas – priekinėje keleivio pusėje. Aprūko ir variklio skyrius bei kėbulas.

Įvykio aplinkybes tiriantis Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos inspektorius po mersedeso apžiūros portalui kauno.diena.lt teigė, kad tikėtina, jog gaisras kilo dėl elektros instaliacijos arba kuro tiekimo sistemos gedimų. Tačiau patikslinti daugiau šio įvykio aplinkybių negalėjo, nes nepavyksta prisiskambinti apie jį pranešusiojo asmens telefonu. Į aikštelę – apžiūrėti degusio automobilio inspektorių įleido šiandien budintis sargas, kuris patikslinti vakarykščio įvykio aplinkybių negali.

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, sutartį su šia aikštele sudaręs ne Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, o Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI). T.y. pirminiais duomenimis, čia automobiliai patenka pagal teismų sprendimus juos konfiskuoti arba pačios VMI Kauno padalinio atliekamuose tyrimuose. Pastarojo atstovas spaudai į portalo kauno.diena.lt paklausimą, kokiomis aplinkybėmis ir kada į šią aikštelę pateko minėtas mersedesas, kol kas neatsakė.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Pasak Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos gaisrų tyrėjų, panašūs įvykiai, kai automobiliai užsidegdavo ir kelias dienas niekur nevažiavę – dėl techniškai netvarkingos instaliacijos – gavę drėgmės bei šalčio poveikyje, jiems – ne naujiena.

Belieka įsivaizduoti, kuo viskas galėjo baigtis, jeigu tai būtų atsitikę, pavyzdžiui, naktį.