Fortūnos apleistas automobilių vagis muša naujus rekordus

Didžioji dauguma šio iš Kėdainių kilusio 26-erių metų ilgapirščio teistumų, o šių – jau septyni, – dėl automobilių vagysčių. Teismų slenksčius jis mina nuo šešiolikos metų.

Per dvi šių metų vasario dienas jis sugebėjo užsidirbti dar dvi bylas. Ir buvo suimtas trečiojoje, kurioje jau kelis mėnesius buvo paieškomas.

Kauno apylinkės teismui jau perduota jo byla dėl automobilio „Opel Vectra“ vagystės iš saugomos aikštelės Taikos prospekte. Į ją šis ilgapirštis pateko apie 9.30 val. ryto, perlipęs tvorą ir greta esančių garažų stogais nuėjęs iki grobio. Po to puolęs tikrinti aikštelėje stovinčių transporto priemonių durų rankenėles – gal kuri nors neužrakinta. Tokia buvo ketvirta. Šio opelio savininkas vėliau policijai teisinosi, kad nerakino automobilio, nes buvo įsitikinęs, kad niekas tokio nevogs. Be to aikštelė, kurioje jis buvo laikomas, aptverta, saugoma ir filmuojama.

Rado šį opelį atsidaręs automobilių vagis-profesionalas ir jo užvedimo raktelius, laikytus vairuotojo durelių dėtuvėje. Anot savininko, ten jie buvo palikti, jeigu reikėtų skubiai opelį patraukti, kad galėtų iš aikštelės išvažiuoti kitos transporto priemonės.

Užvedęs vagiamą opelį, ilgapirštis niekur neskubėjo – dar kurį laiką jį šildė bei, vaikščiodamas aplink grobį, gramdė apledėjusius jo lango stiklus. Turbūt žinodamas, kad išvažiuos pro aikštelės sargo namelį be jokių problemų. Taip ir buvo. Sargui net nesureagavo. Pakeliamą aikštelės vartų užtvarą vagiui atidarė kito iš jos išvažiuojančio automobilio vairuotojas, kai ilgapirštis ėmė įžūliai spausti garso signalą.

Su pavogtu automobiliu jis važinėjo po Kauną dar visą dieną. Kol iškraustė jo bagažinę. Tačiau, iš ten rastų daiktų pasiėmė tik akumuliatorių. Kartu buvusius riedučius, pačiūžas, riedlentę jis teigė išmetęs į šiukšlių konteinerį prie vieno Panemunės daugiabučio. O pasiliktą akumuliatorių, ilgapirščio prašymu, į autolaužyną nuvežė jo draugas. Nes pats vagis neturėjo asmens dokumento, kuris buvo paimtas kitame jo atžvilgiu pradėtame ikiteisminiame tyrime.

Už tuos aštuonis eurus, gautus už parduotą akumuliatorių, vagis nusipirko alaus pakuotę ir išskubėjo su drauge į gimtuosius Kėdainius. Ten buvo sulaikytas tik po to, kai neblaivus atsitrenkė į tvorą. Sulaikymo metu jam nustatytas 1,80 prom. girtumas, dėl ko pradėtas dar vienas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo išgėrus. Ir ši byla jau perduota Kėdainių teismui.

Netrukus Kauno apylinkės teismą turėtų pasiekti dar viena šio vos devynių klasių išsilavinimą turinčio „veikėjo“ byla – dėl automobilio BMW vagystės iš vieno Aleksoto kiemo. Ši 38 tūkst. eurų vertės transporto priemonė buvo pagrobta pernai spalį. Ir savininkui paskelbus, kad ieško galimų vagystės liudytojų, jam buvo paskambinta. Paskambinęs asmuo teigė, kad jis žino, kur yra pavogtas automobilis. Šis iš tikrųjų buvo rastas jo nurodytoje vietoje. Tačiau, teko skelbti skambinusiojo paiešką, kuris galimai kažką pajuto.

Šis asmuo buvo sulaikytas tik šiemet vasarį Kėdainių rajone – neblaivus už jau minėto iš saugomos aikštelės Kaune pavogto opelio vairo. Pastarojo jo savininkas dar buvo nepasigedęs, nes tuo metu dar buvo negrįžęs iš komandiruotės užsienyje.

Naujo teismų maratono savo biografijoje automobilių vagis laukia suimtas.