Kaune griūna dar vienas daugiabutis: sienoje atsivėrė didžiulis plyšys (papildyta)

„Šiuo metu jie yra visi evakuoti. Kai bus sprendimas, žiūrėsime, ką darysime toliau: arba juos apgyvendinsime, jei kažkas neturės kur, arba, jeigu bus sprendimas priimtas, kad galimybė grįžti yra, jie galės grįžti atgal“, – iškart po sujudimo BNS sakė Kauno savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir mobilizacijos poskyrio vedėja Raminta Jančauskaitė.

„Pasiėmiau tik gyvūnėlius ir išėjau. Galėjau dar rankinę pasiimti, nes dabar taip ir stoviu išėjus“, – portalo kauno.diena.lt žurnalistams kalbėjo viena namo gyventoja.

Kiti žmonės teigė, kad penktame aukšte labiausiai matosi pažeidimai: atsivėrė plyšiai, kad net į lauką ranką galėjai įkišti, neužsidarė durys.

„Rengėm projektus, kad tvarkytų, bet viskas iki šiol derinta tik popieriuje. Pastarosiomis dienomis iškrito dideli luitai, atsivėrė centimetrais plyšiai, pradėjo judėti laiptai, nežinojome, ar grįšime į namus. Namas kiaurai skilo nuo penkto aukšto“, – detalizavo dar viena namo gyventoja.

Ji patikino, kad kaip ir kiti kaimynai, išėjo tiesiog taip, kaip stovi. Moteris augina kelis vaikus, tad nežino, kaip viskas klostysis toliau.

„Nei vandens pasiėmėm, nei pietavom. Laukiam, kol bus įvertinta, ar mums saugu grįžti, ar reikia evakuoti visą namą. Bet savivaldybė pažadėjo, kad tikrai suteiks pagalbą“, – pridūrė moteris.

Praėjus kelioms valandoms antros ir trečios laiptinės gyventojai jau gali grįžti į namus. Ekspertų nuomone, šiose laiptinėse pavojaus neturėtų kilti. Tačiau pirmosios laiptinės gyventojams laikinai teks glaustis kitur.

Dabar specialistai paramstys pirmą laiptinę ir gyventojams bus leista pasiimti būtiniausius daiktus. Tada jiems teks kurį laiką iš namų išsikelti. Tie, kurie neturi kur prisiglausti, pagalbos gali prašyti miesto savivaldybėje.

Daugiabutį apžiūrėję ekspertai teigė, jog dabar reikės sutvirtinti visus įplyšimus, visi darbai gali trukti apie mėnesį.

„Per pastarąsias dienas plyšys padidėjo per centimetrą. Yra rizika, jog laiptų aikštelės gali nuo atramų nuslysti ir tada griūtų visa laiptinė, todėl žmonėms ten vaikščioti pavojinga. Dėl šios priežasties nuspręsta, kad reikia laikinai paramstyti laiptų aikšteles, o gyventojai dabar galės tik daiktus pasiimti, nes yra atjungtos visos komunikacijos. Kol nebus sutvirtintos konstrukcijos, pirmos laiptinės gyventojai čia negalės gyventi. Manau, kad tvarkymo darbai gali trukti apie mėnesį“, – apie susidariusią situaciją dėstė statybų ekspertas Jurgis Ražaitis.

Jis taip pat laikėsi pozicijos, kad daugiabutis pradėjo skilti, nes viename bute buvo nugriautos pagrindinės sienos, todėl apkrova nevienodai pasiskirstė kitose sienose. Kai išorinėse sienose pasikeitė apkrova, jos pradėjo deformuotis ir pastatas pradėjo skėstis. Anot jo, vėliau įtakos galėjo turėti ir paplauti pamatai bei ne taip toli nuo daugiabučio vykdomų geležinkelio statybų vibracijos. Pasak statybų eksperto, patiems butams pavojaus nėra, nes blokiniuose namuose butai yra gerai sutvirtinti.

„Tokius namus sugriauti ne taip lengva, nes perdangos paremtos ant visų sienų. Tačiau laiptinė yra jautri, ten yra ji gerokai pasislinkusi, tad jei dar pasislinks, gali ir nugriūti. Laiptinės viršuje yra didžiausi plyšiai, tad jei grius ten, sugriaus ir kitų aukštų laiptinių aikšteles“, – pridūrė J.Ražaitis.

Apie įskilusias sienas Biržiškų gatvės 11-ajame name pranešimo ugniagesiai sulaukė apie 13 valandą.

Gyventojai buvo 22-iejuose iš 60-ies name esančių butų, kiti butai dienos metu buvo tušti.

Namas skilęs buvo prieš keturis metus. Buvo atlikta ekspertizė, nustatyta, kad buvo paplauti pamatai, silpnos tvirtinimo siūlės. Tuo metu nustatyta, kad pastatui pavojaus nėra. Tačiau dabar situacija pablogėjo.

„Pasak gyventojų, paskutinėmis dienomis padidėjo plyšys, skilimas per visus penkis aukštus. Anksčiau jis buvo nežymus, o dabar jis padidėjo. Dėl kokių priežasčių – sunku pasakyti, tai tiksliai galės pasakyti ekspertas“, – sakė „Būsto valdos“ vadovas Gintaras Bilevičius.

„Būsto valdos“ atstovai laikosi pozicijos, kad dėl plyšių daugiabučio sienose kaltas vieno buto gyventojas, nelegaliai atlikęs remonto darbus.

„Viskas įvyko dėl to, kad 3-ojo buto gyventojas, nesuderinęs projekto, be ekspertų išvadų, savavališkai darė remonto darbus ir sugriovė laikančią sieną. Dėl to atsirado įskilimas per visus aukštus“, – portalo kauno.diena.lt žurnalistams aiškino „Būsto valdos“ direktorius.

Jis teigė, kad anksčiau įtrūkimai nebuvo tvarkyti dėl to, jog daugiau nei pusė gyventojų nebuvo pritarę tvarkymo projektui.

„Dabar mes įvertinsime, kiek laiko užtruks atstatymo darbai. Čia dabar teks darbus atlikti jau be gyventojų sutikimo. Dabar mes iki galo suderinsime projektavimo darbus, greitai ieškosime rangovo. Dalį išlaidų savivaldybė žada kompensuoti. Iš kitos pusės mes turėsime pateikti sąskaitas gyventojams ir padėsime jiems teisminiu būdų išsireikalauti pinigų iš to buto gyventojo, kur nelegaliai buvo atlikti remonto darbai“, – aiškino G.Bilevičius.

Įvykio vietoje dirbo policijos pareigūnai, medikai, ugniagesiai, civilinės saugos specialistai.

Griūna jau ne pirmas daugiabutis

Portalas kauno.diena.lt primena, kad gegužės 8 d. aliarmą dėl griūvančio namo sukėlė K. Petrausko 38 daugiabučio savininkai, pastebėję, kad pakilo dalis apatinių pastato konstrukcijų, įskilo išorinė siena.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovai tuomet nustatė, kad taip nutiko dėl savavališkų statybos darbų rūsyje ir statinio išorėje. Rūsyje suformuotos atskiros gyvenamosios patalpos. Remontas atliktas savavališkai ir savininkas tik prieš kelias dienas iki nelaimės per projektuotojus buvo kreipęsis dėl gyventojų parašų rinkimo.

Sulėkus tarnyboms gyventojai ir darbuotojai taip pat buvo evakuoti, namas buvo paramstytas, situacija, kaip teigta, stabilizuota.

Praėjus dviem mėnesiams vis dar laukta, kada bus tvirtinamos namo bendrosios konstrukcijos, o gyventojai neramiai fiksavo toliau vykusias namo deformacijas. Vienas gyventojų su keliais kaimynais rodė, kad pastarąjį mėnesį stiprus lietus yra ne kartą paplovęs pirmo aukšto balkono plokštės atramą, kuri avarijos likvidavimu užsiimančių tarnybų atstovų buvo pastatyta bandant suvaldyti situaciją.

Jau esame rašę, kad gyventojai po dviejų mėnesių po aliarmo kvietė į svečius ir rodė vis didėjančius sienų įtrūkius. Pokyčiai aiškiai matyti, nes įtrūko iš karto po nelaimės inspektorių užtinkuoti ir specialiai pažymėti sienų ploteliai, skirti stebėti galimiems pokyčiams. Kito buvo savininkas rodė būsto vidines duris, kurios po nelaimės dar užsidarydavo, o dabar jau nebeužsidaro. Vyro manymu, taip yra todėl, kad dar labiau persikreipė viena ar kelios sienos.