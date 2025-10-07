 Dūmų stulpas virš Pelėdų kalno: į įvykio vietą išsiųstos sustiprintos ugniagesių pajėgos

2025-10-07 11:24 kauno.diena.lt inf.

Antradienį apie 10.32 val. Bendrasis pagalbos centras užregistravo pranešimą apie pavojingą gaisrą Pelėdų kalno prieigose esančioje Gimnazijos gatvėje. Į įvykio vietą išsiųstos net penkios ugniagesių gelbėtojų autocisternos iš įvairių Kauno komandų ir šioms sustiprintoms pajėgoms vadovausiančio štabo automobilis.

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pajėgų valdymo skyriaus pareigūnai portalui kauno.diena.lt teigė, kad minėtos pajėgos mestos šio gaisro gesinimui, atsižvelgus į tai, kad jis kilo tankiai apgyvendintoje miesto dalyje ir paaiškėjus, jog neveikia arčiausiai esantis vandens hidrantas.

Pirminiais duomenimis, atvira liepsna dega 16x30 kvadratinių metrų plotą apimantys mediniais sandėliukai su įvairiais namų apyvokos daiktais, sublokuoti su kitais pastatais, dalis kurių – taip pat mediniai.

Duomenų apie šiame gaisre nukentėjusius žmones Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pajėgų valdymo skyrius, praėjus apie pusvalandžiui nuo gauto pranešimo apie jį, neturėjo.

