Dūmų stulpas virš Pelėdų kalno: į įvykio vietą išsiųstos sustiprintos ugniagesių pajėgos

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pajėgų valdymo skyriaus pareigūnai portalui kauno.diena.lt teigė, kad minėtos pajėgos mestos šio gaisro gesinimui, atsižvelgus į tai, kad jis kilo tankiai apgyvendintoje miesto dalyje ir paaiškėjus, jog neveikia arčiausiai esantis vandens hidrantas.
Pirminiais duomenimis, atvira liepsna dega 16x30 kvadratinių metrų plotą apimantys mediniais sandėliukai su įvairiais namų apyvokos daiktais, sublokuoti su kitais pastatais, dalis kurių – taip pat mediniai.
Duomenų apie šiame gaisre nukentėjusius žmones Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pajėgų valdymo skyrius, praėjus apie pusvalandžiui nuo gauto pranešimo apie jį, neturėjo.
Naujausi komentarai