Devyniolika žmonių leidosi į medžioklę su varovais: laimikio – jokio, tik bauda

Nežinojo apie draudimą

„Reido tikslas buvo medžioklės tikrinimas Raseinių rajone“, – pasakojo Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas Darius Jurevičius.

Jis su kolega vykdami į medžioklės patikrinimą pastebėjo du Dubysoje ties Ariogala žvejojusius asmenis. Šioje upėje šiuo metu žvejoti draudžiama, nes joje yra lašišinių žuvų nerštavietės ir driekiasi jų migracijos trasos.

Užklupti žvejai turėjo pagavę ešerių, kurių bendras svoris apie 3 kg. Žuvys kaip ir žvejybos įrankiai (turėjo po meškerę) konfiskuoti. Vyrai turės kompensuoti gamtai padarytą žalą. Bauda už ją gali siekti apie 50 eurų.

Žvejai, anot D.Jurevičiaus, teisinosi, kad nežinojo apie draudimą čia žvejoti. „Jie ne vietiniai, iš Kauno. Pasakojo, kad patys nusistebėjo, kodėl nėra kitų žvejų, nors anksčiau jų būdavo. Tai vienas signalų, kad kažkas ne taip“, – atkreipė dėmesį inspekcijos viršininkas.

Dariaus Jurevičiaus nuotr.

Šiukštus medžioklės taisyklių pažeidimas

Besiaiškinančius su žvejais inspektorius pasiekė informacija apie galimus medžioklės, vykusios ties Raseinių ir Radviliškio rajonų riba, pažeidimus.

Nurodytoje vietoje medžiotojų klubas „Gomerta“ vykdė medžioklę su varovais. Joje dalyvavo 19 asmenų.

Inspektoriai nustatė, kad „Gomertos“ narys atsinešė nešiojamą bokštelį į „Praviršulio“ medžiotojų klubo medžioklės vienetą ir pasistatęs jame ėmė laukti varovų varomų žvėrių. Medžiotojas nebuvo įrašytas į „Praviršulio“ medžioklės lapą.

„Yra padarytas šiukštus medžioklės taisyklių pažeidimas. Tokiam medžiotojui gresia administracinė bauda ir teisės medžioti atėmimas“, – aiškino D. Jurevičius. Jis teigė, kad yra įtarimų, jog medžiotojas žinojo, kad tyko ne savo klubo medžioklės plotuose. „Patys aiškino, kad jiems atrodė, jog riba yra kitoje vietoje. Sakė, kad yra įsitikinę, kad medžioja savo plote. Iš tikrųjų į kito klubo teritoriją jie buvo įėję kelis šimtus metrų“, – dėstė inspekcijos vadovas.

Kiekvienas klubas gauna skirtingą metinį sumedžiojimo limitą. Kiekvienam klubui yra priskiriamas tam tikra medžioklės teritorija, tik joje klubo nariai ir gali medžioti.

Dariaus Jurevičiaus nuotr.

Mano, kad paklydo

Inspektorius pridūrė, kad pažeidimą medžiotojas geranoriškai pripažino. „Bet būna, kad situacija per savaitgalį pasikeičia. Apsigalvoja žmogus ir būna, kad jau su advokatu ateina. Bet šiai dienai situaciją gražiai kultūringai išsprendėme“, – kalbėjo D. Jurevičius.

Inspektoriai į vietą atvyko, kai medžioklė jau buvo baigta. Medžiotojus rado prie medžiotojų namelio. Laimikio jokio neturėjo.

Nustatyta, kad nusižengėlis – tik vienas, nes tokia buvo pradinė informacija, be to, šviežiai suartame lauke, kur pastatytas bokštelis, buvo matyti tik vieno asmens pėdos.

Jeigu šis asmuo būtų ką nors sumedžiojęs, jam būtų reikėję atlyginti žalą gamtai, iš jo būtų konfiskuotas ginklas.

Portalas kauno.diena.lt susisiekė su „Gomertos“ pirmininku Arvydu Valiaška. Jis patvirtino, kad klubas šiandien vykdė medžioklę su varovais, teigė pats joje dalyvavęs. Patvirtino ir tai, kad sulaukė inspektorių vizito.

Pasiteiravome, ar pirmininko nuomone, klubo narys pažeidė medžioklės taisykles. Vyras dėl to patarė kreiptis į pačius inspektorius, jis teigė pats nematęs situacijos, o „jie geriau žino“. Pasitikslinome, ar tiesa, kad medžiojama ne klubo teritorijoje. A. Valiaška svarstė, kad jei taip ir buvo, tai netyčia. „Paklydo žmogus gal“, – spėjo pirmininkas.

Ką pakeitė karantinas?

Karantinas neigiamai paveikė ir inspektorių darbo sąlygas. Kai kurie jų turėjo izoliuotis, tad tai apsunkino situaciją.

Be to, užregistruota daugiau pažeidimų nei pernai per tą patį laikotarpį.

D.Jurevičiaus nuomone, pažeidimų ypač pavasarį išaugo, nes karantinas į Lietuvą parginė daug emigrantų, nenorėjusių laikytis taisyklių ar jų nežinojusių.

„Žvejojo, kaip sugalvojo: su trišakiais, su tinklais. Žmonės turėjo daug laisvo laiko. Ir grįžusieji, su kuriais mums teko susidurti, labai konfliktiški, dažnai neblaivūs. Pagarbos pareigūnams – jokios. Buvo ne viena konfliktinė situacija. Šiandien situacija beveik susinormalizavo. Pažeidimų nustatoma, bet tiek, kiek pavasarį“, – skaičiavo inspekcijos vadovas. Jis mano, kad tai susiję su tuo, kad emigrantai grįžo atgal į užsienio šalis.

Vis tik, ir šiuo metu dar pasitaiko grubių konfliktų. Pasak D.Jurevičiaus, maždaug prieš mėnesį nuo agresyvaus sulaikomo pažeidėjo nukentėjo vienas inspektorius. Pareigūnui kliuvo keli smūgiai.