Bumerangas prekeiviams žmonėmis: palikti laisvėje, bet kentės piniginės

Tarp aukų – ir kaimynai

Į šios bylos teisiamųjų suolą buvo pasodinti broliai Karolis ir Aivaras Klinkevičiai iš Kaišiadorių rajono bei buvęs jų kraštietis, šiuo metu gyvenantis Kaune, Rytis Dambrauskas.

Dauguma iš vienuolikos nukentėjusiųjų – taip pat iš Kaišiadorių apylinkių. Teisiamieji kaltinti, kad pasinaudoję šių asmenų, priklausiusių jų pažįstamų ratui, pažeidžiamumu dėl jauno amžiaus, sunkios materialinės padėties ar nuolatinio darbo neturėjimo ir apgaule nuo 2013-ųjų pavasario iki 2015-ųjų gruodžio išvežę juos į Jungtinę Karalystę priverstiniam darbui nežmoniškomis sąlygomis.

Visiems jiems žadėtas iki 200 svarų sterlingų atlygis per savaitę už skrajučių išnešiojimą Londone. Keleivius į Angliją vežančius mikroautobusus surasdavo patys teisiamieji. Jie apmokėdavo ir už būsimų savo aukų kelionę. Nuvykus į vietą, aukos apgyvendintos po kelis viename kambaryje. Tačiau, kad reikės už šią nuomą mokėti, pasakyta jau vietoje. Be to, per savaitę visi užverbuotieji tegaudavo po 10–20 svarų sterlingų. Net ir šie pinigai vėlavo. Iš algos būdavo atskaičiuojamas ne tik nuomos mokestis, bet ir kelionės į Angliją išlaidos.

Dviem pavyko pabėgti

Pažadų netesėjimas buvo ne vienintelė problema, su kuria susidūrė toli nuo namų atsidūrę nukentėjusieji.

Jiems kas rytą būdavo duodamas Londono žemėlapis ir 1,2 tūkst. skrajučių, kurias tekdavo išnešioti. Ir taip – be jokių polisio dienų. Pervargusiems vergams pradėjus reikšti nepasitenkinimą, prieš juos buvo smurtaujama. Ir ne tik dėl bandymo apginti savo teisę į poilsį, bet ir sužinojus, kad, pavyzdžiui, ne visos skrajutės išnešiotos – dalis jų rasta šiukšliadėžėje, arba darbo metu buvo sėdima parke.

O tai sužinoti nebuvo sunku, nes šiomis skrajutėmis buvo pranešama Londono gyventojams, kur jie turi palikti labdarai aukojamus drabužius. Po to maišus su jais susirinkdavo ir šiuos parduodavo teisiamieji. Toks buvo jų verslas.

Apie šį darbą vergiškomis sąlygomis tapo žinoma dviem iš nukentėjusiųjų pabėgus ir kreipųsis į Lietuvos ambasadą. Šios lėšomis jie buvo parskraidinti į tėvynę, kur davė parodymus mūsų pareigūnams. Įtariamieji prekyba žmonėmis, išnaudojant juos priverstiniam darbui, buvo sulaikyti jau Lietuvoje.

Nors iš pradžių jie buvo suimti, dėl ilgokai tokiose bylose trunkančio ikiteisminio tyrimo prieš teismą visi trys stojo jau būdami laisvėje.

Teisėjai įkalčių pakako

Savo kaltę iš dalies pripažino tik jaunesnysis iš brolių Klinkevičių – Aivaras, kaltintas apgaule į Angliją išvežęs vieną nukentėjusįjį. Tačiau A.Klinkevičius teigė, esą nesupratęs, į ką įsivėlė.

Vyresnysis jo brolis Karolis, kaip ir R.Dambrauskas, savo kaltės nepripažino. Jie buvo linkę teigti, esą siūlę užverbuotiesiems, kurie važiavo į Angliją savo noru, normalų darbą, nors ir be jokios sutarties. O mokėję jiems taip, kaip jie dirbę. Be to, turėjo atsiskaičiuoti ir savo išlaidas.

Kaltinimą šioje byloje palaikiusi prokurorė Gabija Večerinskienė siūlė K.Klinkevičiui ir R.Dambrauskui realią laisvės atėmimo bausmę. O A.Klinkevičiui – jos vykdymą atidėti. Ir nepripažinti nukentėjusiomis šioje byloje motinos ir dukters, davusių teisme kaltinamiesiems palankius parodymus.

Bylą nagrinėjusiai teisėjai Danguolei Šiugždinytei įkalčių pripažinti visus teisiamuosius kaltais pakako. Tačiau, skiriant jiems bausmes, atsižvelgta ne tik į kiekvieno aktyvumą darant jiems inkriminuotus nusikaltimus, bet ir į tai, kad jie buvo teisiami pirmą kartą. Ir per tuos ketverius–septynerius metus, skiriančius nuo nusikaltimo padarymo iki paskelbto nuosprendžio, daugiau nenusikalto, visi šiuo metu dirba ir sukūrę šeimas. O dalis nukentėjusiųjų nebeturi jiems pretenzijų ir atsisakė civilinių ieškinių.

Viskas įkainota pinigais

Be to, atsižvelgta ir į tai, kad ikiteisminio tyrimo metu teisiamieji jau praleido už grotų ilgą laiką: K.Klinkevičius – 182 dienas, R.Dambrauskas – 153. Tik A.Klinkevičius – dvi dienas.

Todėl visiems trims skirtos piniginės baudos. 37-erių R.Dambrauskui, kuris, kaip konstatuota buvo aktyviausias ir dažniausiai naudojo fizinį smurtą, – 18 830 eurų bauda. Tačiau išskaičiavus iš šios sumos už kiekvieną už grotų jau praleistą dieną po 37,66 eurus, nes toks tada buvo vienas MGL (minimalusis gyvenimo lygis), neatlikta bausmės dalimi liko 7 306 eurai, kuriuos jis privalės sumokėti per dvejus metus po nuosprendžio įsiteisėjimo.

30-mečiam K.Klinkevičiui skirta 15 064 eurų bauda, tačiau išskaičiavus iš jos jau minėtą piniginį atitikmenį už laiką, kurį jis jau praleido už grotų, neatlikta bausmės dalimi liko 1 355 eurai, kuriuos jis taip pat turės sumokėti per dvejus metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo. 23-ejų A.Klinkevičiui skirta 1 883 eurų bauda, iš kurios išskaičius dienas, kurias jis jau praleido už grotų, liko 1 732 eurai, kuriuos jis turės sumokėti per vienus metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo.

Be to, visiems nuteistiesiems priteisti tik iš dalies patenkinti nukentėjusiųjų ieškiniai. Iš R.Dambrausko ir K.Klinkevičiaus solidariai bendra 11 500 eurų suma šešiems nukentėjusiesiems. Iš A.Klinkevičiaus – 500 eurų vienam.

Šis nuosprendis dar per 20 dienų gali būti apskųstas aukštesnės instancijos teismui.