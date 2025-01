Beprecedentė byla: po teisinės pergalės romėms pavyko išsikovoti ir didesnį finansinį atlygį

Nevyniojo žodžių į vatą?

Kaip jau rašyta, ši garsiai nuskambėjusi istorija nutiko 2022-ųjų liepos 15-ąją UAB „Turgaus kepyklėlė“ kavinėje „Pilnas Pilvas“, esančioje Jonavoje. Į ją tadien užsuko pavalgyti keturios romės: trys moterys su septynerių metų mergaite.

Jos teigia buvusios pažemintos kitų klientų akivaizdoje, kai prisėdo prie laisvo staliuko, nes aptarnaujantis kavinės personalas nesutiko priimti jų užsakymo, teigdamas, kad „čigonai yra kiaulės, visur prišiukšlina, todėl direktorius neleidžia jų aptarnauti“. Dėl to vietoj maisto patiekimo vietoje šis joms pasiūlytas tik išsinešti. Viešnios su tuo nesutiko – pradėjo filmuoti tai, kas vyksta, telefonu, prašydamos paaiškinti į kamerą, kodėl jos neaptarnaujamos. Tačiau netrukus iš kitų kavinės patalpų pasirodė stambus vyras, kuris, panaudodamas prieš jas jėgą, nepaisant to, kad viena iš viešnių buvo 70-metė, išgrūdo romes iš kavinės. Vienai iš jų dar buvo pavykę išsilaisvinti iš smurtautojo gniaužtų, tačiau tada ji sulaukė šios asmens kirčio ranka į nugarą.

Tiesa, apie šį incidentą sužinojus žiniasklaidai, kavinės atstovai žurnalistams teigė, kad prieš klientes jėga nenaudota.

„Tai būtų griežtai netoleruotina ir yra siekis apšmeižti mus“, – tada tikino „Pilno pilvo“ vadovas Laimonas Žiemys.

Teisėsauga buksavo pusantrų metų

Nepripažino kavinės darbuotojai savo kaltės, t.y., kalbant teisine kalba, kad suvaržė romių teises ir laisves bei sukėlė joms tokiu savo elgesiu fizinį skausmą, neigiamas emocijas bei išgąstį, ir pradėjus ikiteisminį tyrimą.

Tačiau, praėjus beveik pusantrų metų po įvykio, Jonavos teisėsaugininkai perdavė šią bylą teismui. Nors pažemintomis pasijutusios romės teigė, kad susidūrė po įvykio ir su įžeidžiančiu policijos abejingumu dėl tokio elgesio su jomis ir net su pareigūnų patyčiomis.

Kaltinimai diskriminavimu dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės, už ką Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas grasina viešaisiais darbais, arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba net laisvės atėmimu iki trejų metų, buvo pareikšti dviem minėtos kavinės barmenėms – Laurai Karzinovaitei ir Ievai Bakšenskienei bei šios kavinės darbuotojui Aidui Žiemiui. Šis dar kaltintas ir viešosios tvarkos pažeidimu.

Barmenėms tai buvo pirmoji akistata su Temide. Jų kolega prieš šešerius metus jau buvo teistas Pakruojo rajono teismo už neteisėtą stiprių naminių alkoholinių gėrimų gaminimą, siekiant iš to pasipelnyti. Ir už tai jam teismo skirtą baudą sumokėjo.

Prašė penkiaženklio atlygio

Visos keturios romės – ir mažametė buvo pripažintos šioje byloje nukentėjusiomis. Ir pareiškė teisiamiesiems bendrą 20 tūkst. eurų ieškinį dėl patirtos neturtinės arba moralinės žalos.

Visos – po 5 tūkst. eurų.

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, nukentėjusiosios – ne Jonavos, o Marijampolės gyventojos. Tačiau dažnai lankosi Jonavoje, nes šio miesto kapinėse palaidoti jų artimieji.

Lietuvos žmogaus teisių centro duomenimis, Jonavos romai linkę apeiti kavinę „Pilnas pilvas“ iš tolo, nes žino, kad joje yra nepageidaujami.

Buvo joje ne kartą grubiai elgiamasi iki bylon sugulusių įvykių ir su kitais romais.

Buvo ir panašių išvarymų laukan, užsukus pavalgyti.

Minėtos romės iš Marijampolės teigė užsukusios tada į kavinę „Pilnas pilvas“ atsitiktinai.

Kaltinamųjų versija

Nepripažino savo kaltės nė vienas iš kaltinamųjų ir teisme, teigdami iš esmės tą patį, ką ir ikiteisminio tyrimo metu.

Esą, prieš pasirodant tądien jų kavinėje minėtoms romėms, buvo gautas užsakymas telefonu rezervuoti staliuką. O tuo metu laisvas buvo tik vienas staliukas. Dėl ko pasirodžius romėms, joms buvo pasakyta, kad šios galės užsisakytą maistą tik išsinešti, nes staliukas, prie kurio jos prisėdo, – rezervuotas.

Nors teisėsaugininkai išsiaiškino, kad jokio apie tai perspėjančio užrašo ant šio staliuko nebuvo.

Romėms pradėjus reikšti nepasitenkinimą ir prašant pakviesti direktorių, šio tuo metu kavinėje nebuvo. Todėl ir pakviestas darbininkas A. Žiemys.

Tačiau, anot A. Žiemio bei jam antrinusių barmenių, jis tik paprašė nepasitenkinimą reiškusių viešnių nusiraminti. O joms nenurimus, vėl grįžo ir palydėjo romes iki durų, nes jos atsisakė pačios išeiti.

Be to, viena iš jų konflikto įkarštyje metė į barmenę ant stalo buvusią lėkštutę, skirtą pinigams. Ir ši pataikė barmenei į pilvą.

Teisme kaltinimas pakeistas

Teismui buvo pateikti du konflikto tarp romių ir kavinės darbuotojų vaizdo įrašai.

Vienas buvo darytas vienos iš nukentėjusiųjų, tačiau ne nuo pat konflikto pradžios.

Kitas įrašas – be garso buvo pačios kavinės vaizdo kameros. Ir jame įamžintas minėtas epizodas su lėkštute pinigams.

Prieš baigiant nagrinėti šią bylą Jonavos teisme prokurorė paprašė pertraukos kaltinimo patikslinimui. Šis gražintas teismui, pasunkinus kaltinimą A. Žiemiui.

Kaltinimas papildytas A. Žiemio bendrininkavimu kartu su teisiamomis kolegėmis diskriminuojant romes dėl šių tautybės.

Motyvuota tuo, kad A. Žiemys nurodė barmenėms patiekti romėms maistą tik išsinešti.

Tai, anot prokurorės, patvirtino surinktų įrodymų visuma.

Pasunkinti kaltinimą A. Žiemiui nuspręsta po visų liudytojų apklausos bei vaizdo įrašų peržiūrėjimo.

Apribota ir nuteistųjų laisvė

Per baigiamąsias šios nemažai aistrų sukėlusios bylos kalbas prokurorė pasiūlė nubausti barmenes 3 tūkst. eurų baudomis. O A. Žiemiui skirti vienerių metų laisvės apribojimą, įpareigojant jį nurodytą laikotarpį nevartoti jokių psichiką veikiančių medžiagų ir toliau dirbti. O netekus darbo, per mėnesį užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje. Be to, pasiūlyta įpareigoti A. Žiemį sumokėti į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą 1250 eurų.

Visi teisiamieji iki šio nuosprendžio tebedirbo minėtoje kavinėje.

Jų advokatas prašė visus tris išteisinti. Jam antrino ir teisiamieji.

Bylą nagrinėjusi teisėja Lina Šafronienė pernai liepą paskelbė, kad visi trys kaltinamieji padarė jiems inkriminuotus nusikaltimus. Tačiau L. Karzinovaitei ir I. Bakšenskienei skyrė griežtesnes bausmes negu siūlė prokurorė – pusės metų laisvės apribojimą, bet be intensyvios priežiūros. Tik įpareigojant tęsti darbą, o šio netekus, per mėnesį užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje.

A. Žiemiui taip pat skirtas laisvės apribojimas. Kaip ir siūlė prokurorė, vieneriems metams, bet įpareigojant jį tik tęsti darbą, o šio netekus, per mėnesį užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, tačiau neuždraudžiant vienerius metus vartoti psichiką veikiančias medžiagas, kaip siūlė prokurorė. Nors dar vienas šios siūlymas – įpareigoti A. Žiemį sumokėti į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą 1250 eurų, tenkintas. Tai padaryti A. Žiemys įpareigotas per pusę metų nuo nuosprendžio, kurį dar buvo galima apskųsti, įsiteisėjimo.

Įtartas bandymas pasipelnyti

Tik iš dalies tenkinti ir nukentėjusiųjų ieškiniai.

Joms visoms iš visų nuteistųjų solidariai vietoj prašytos 5 tūkst. eurų neturtinės žalos priteista po 600 eurų.

Be to, viena iš nukentėjusiųjų buvo pareiškusi ieškinį ir dėl patirtos turtinės žalos, prašydama kompensacijos už šios teismo proceso išlaidas – kurą, sunaudotą atvykstant į teismo posėdžius, bei lėktuvo bilietus, teigiant, kad teko skristi ir iš Jungtinės Karalystės.

Iš visų nuteistųjų solidariai priteista tik po 114,53 eurus už kurą.

O 2 842,03 eurų ieškinys už lėktuvo bilietus atmestas, nes, anot teismo, Gyventojų registro duomenimis, šios nukentėjusiosios gyvenamoji vieta deklaruota Marijampolėje. Duomenų, kad ji turėtų leidimą gyventi Jungtinėje Karalystėje, nėra.

Labiausiai kentės smurtautojo kišenė

Nukentėjusiųjų skundą dėl per mažos joms priteistos neturtinės žalos nagrinėjusi Kauno apygardos teismo teisėjų Audriaus Meilučio, Jūratės Petraškienės ir Vaido Vasiliausko kolegija šiandien paskelbė nutartį, kad tenkina šį skundą iš dalies, panaikindama nuosprendžio dalį dėl priteistų neturtinių žalų, nes jas padidina.

Vietoj 600 eurų, kurie buvo priteisti visoms nukentėjusiosioms vienodai vietoj jų prašytų 5 tūkst. eurų, peržiūrėjus nuosprendį, priteistos skirtingos sumos. Vienai – 1800 eurų, kitai – 2100 eurų, trečiai – 2400 eurų, o ketvirtai – 2700 eurų.

Be to, tik mažiausia iš minėtų sumų priteista iš visų trijų kaltinamųjų lygiomis dalimis. Kitais atvejais labiausiai kentės A. Žiemio kišenė.

Iš vienai nukentėjusiųjų priteistos 2100 eurų neturtinės žalos jis turės šiai atlyginti 900 eurų, o likusią dalį įpareigotos sumokėti L. Karzinovaitė ir I. Bakšenskienė lygiomis dalimis.

Kitai nukentėjusiajai, kuriai priteista 2400 eurų neturtinė žala, A. Žiemys turės atlyginti 1100 eurų. O dar kitai iš priteistų 2700 eurų – 1200. Ir šiais atvejais tai, kas liks, lygiomis dalimis turės sumokėti kitos dvi kaltinamosios.

Priimta nutartis padidinti priteistą neturtinę žalą nukentėjusiosioms motyvuojama tuo, kad ankstesnis teismo sprendimas neatitiko kaltinamųjų veiksmų, sukeliant negatyvias pasekmes.

Paskelbus šią nutartį ankstesnis nuosprendis su padidinta priteista neturtine žala įsiteisėjo tą pačią minutę.