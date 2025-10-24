Bėgo nuo vilko, užšoko ant meškos: Ukrainos pilietis sunkiai sužalotas Kauno pėsčiųjų perėjoje

Šis iškalbingas eismo įvykis užregistruotas šiųmetės balandžio 26-osios pavakarę, apie 16.50 val., Savanorių propekte – prekybos centro „Savas“ prieigose.
Minėto 26-ojo mašruto autobuso vairuotoja, gimusi 1968 m., tuo metu važiavo nuo Kauno centro link galutinės savo stotelės „Kauno pienas“. O minėti trys pėstieji laukė, kol jiems užsidegs žalia šviesoforo akis, prie pėsčiųjų perėjos, vedančios iš Kovo 11-osios gatvės į P. Lukšio gatvę. Pirmieji du pėstieji, kuriems pavyko išvengti per raudoną šviesoforo signalą atlėkusio autobuso smūgio, buvo arčiau sankryžos. Trečiasis – tolėliau ir pirmieji du be jokio stabdymo sankryžą kirtusį autobusą jam greičiausiai užstojo.
Tai, ką netrukus įamžino paties autobuso vaizdo kamera, buvo klaiku. Partrenktas nukentėjusysis, kuris, kaip paaiškėjo, buvo 1961 m. gimęs karo pabėgėlis iš Ukrainos, iš įvykio vietos buvo išvežtas į Kauno klinikas, kur operuotas. Jis patyrė ne tik galvos traumą bei lūžius, bet ir vidaus organų sužalojimus. Galiausiai šiam Ukrainos piliečiui konstatuotas sunkus sveikatos sutrikdymas.
Šis ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, atleidžiant autobuso vairuotoją nuo baudžiamosios atsakomybės susitaikius su nukentėjusiuoju. Tam buvo visos sąlygos: nukentėjusysis, gavęs draudimo išmoką ir sulaukęs įvykio kaltinininkės globos, sutiko su tokia įvykių eiga, o jį sužalojusi autobuso vairuotoja neturi teistumų, pripažino savo kaltę ir gailėjosi.
Ji teisinosi trumpam praradusi tada budrumą, sureagavusi į kažkokį kitos transporto priemonės signalą ir dirstelėjusi į šoninį veidrodėlį, o kai grįžo akimis į trasą, jau buvo pervažiavusi sankryžą degant raudonam šviesoforo signalui.
Kauno apylinkės teismas prokrorės nutarimą atleisti autobuso vairuotoją nuo baudžiamosios atsakomybės, susitaikius su nukentėjusiuoju, patvirtino.
Išnarpliotas ir kitas detektyvas
Ne per seniausiai buvo nutrauktas ir ikiteisminis tyrimas, pradėtas dėl sunkiai suvokiamo eismo įvykio, nutikusio šiųmetės kovo 11-osios vakare Sukilėlių prospekte, kai viešojo transporto stotelėje troleibuso vairuotojas sunkiai sužalojo vyrą.
Kaip jau rašyta, policijos suvestinės tada pranešė, kad apie 21.20 val. Sukilėlių prospekte troleibusas „Soliaris“, vairuojamas 1984 m. gimusio vyro, pirminiais duomenimis, kliudė važiuojamoje kelio dalyje gulintį vyrą, gimusį 1977 m.
Portalui kauno.diena.lt pavyko tada išsiaiškinti, ką reiškia tas mįslingas „pirminiais duomenimis“. Paaiškėjo, kad po šio pranešimo prasidėjo tikras detektyvas.
Apie šį įvykį pranešęs asmuo teigė, kad troleibuso vairuotojas, išvažiuodamas iš stotelės, nepastebėjo važiuojamoje kelio dalyje gulinčio akivaizdžiai neblaivaus vyro, kuriam ratu galimai pervažiavo kojas. Šiame painiame galimai iš susijaudinimo, tapus tokio įvykio liudytoju, pranešime buvo užsiminta ir apie tai, kad troleibuso vairuotojas pats nukentėjusįjį ir partrenkė.
Tačiau „Kauno autobusų“ atstovas tada portalui kauno.diena.lt teigė, kad minėto troleibuso vairuotojas sužinojo, kuo yra įtariamas, tik iš policijos, kurios pareigūnai jį tą vakarą surado tik maždaug po valandos – pagal liudytojo nurodytą troleibuso numerį, padedant dispečerei. Jis tikino ne tik nematęs jokio važiuojamoje Sukilėlių prospekto dalyje gulinčio žmogaus, bet ir nejutęs, kad būtų, ką nors pervažiavęs.
Pradėjus ikiteisminį tyrimą, išsiaiškinta, kad nukentėjusysis, būdamas neblaivus, pats tada nukrito po iš stotelės išvažiuojančio troleibuso ratais. O šio vairuotojas, sukoncentravęs dėmesį į gatvę, to nepastebėjo.
Nukentėjusiajam tai patvirtinus, ikiteisminis tyrimas nutrauktas, nesant troleibuso vairuotojo kaltės.
