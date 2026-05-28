 Avarija: judrioje sankryžoje teko stabdyti eismą

Avarija: judrioje sankryžoje teko stabdyti eismą

sužaloti du žmonės
2026-05-28 13:54 kauno.diena.lt inf.

Kauno policija pranešė apie ketvirtadienio popietę įvykusią eismo nelaimę, kurios metu nukentėjo du žmonės.

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Kauno policijos duomenimis, gegužės 28 d. apie 14.30 val. Kaune, Birželio 23-iosios ir A. Baranausko g. sankryžoje, susidūrė „Toyota“ ir „Renault“ markių automobiliai.

Įvykio vietoje dirbant pareigūnams, buvo laikinai stabdomas eismas. 

„Eismo įvykio fiksavimas dronu baigtas, eismas atnaujinamas“, – apie 15.40 val. pranešė Kauno policijos atstovai akcentuodami, kad eismas avarijos vietoje lieka apsunkintas.

Policijos duomenimis, per avariją nukentėjo „Renault“ vairuotojas (gim. 1962 m.) ir „Toyota“ keleivis (gim. 1983 m.). Jie abu išgabenti į gydymo įstaigą.

Vairuotojai, anot policijos, buvo blaivūs.

Esant galimybei laikinai rekomenduojama rinktis kitus maršrutus.

 

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
eismo nelaimė
avarija kaune
avarija LT
stabdomas eismas

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Komentarai

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tai kur
teisybė rašytojau : nuotraukose ar straipsnyje?:) nuotraukose tai birželio 23-čios ir Taikos pr.sankryža, dar kitaip telekomo... tai ar galima iš viso tikėt ką rašo Kauno dienoj?
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Kontra.
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Andrius
Reikia maziau lakstyti ,ir būti atidiems ,matai vienas daro nesamone,turi ji pamatyti,as darau nesamone mane turi pamatyti ir isvengtume avariju
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