Asilas – dar už grotų, tačiau užstatas už jo paleidimą jau sumokėtas

Vėl dangstomasi liga

Tai paaiškėjo šiandien – Kauno apylinkės teismui surengus skubų posėdį, kuriame spręsta, ar pratęsti jau devynis kartus teisto 43-ejų metų M.Mažeikos suėmimą. Nors šio terminas baigiasi tik kitą savaitę.

Ir šiandien vėl išsitraukta prieš trejus metus M.Mažeikai diagnozuotos onkologinės ligos korta. Esą už grotų jo sveikata vėl pradėjo blogėti.

Kaip jau rašyta, baigiantis praėjusiai darbo savaitei, Kauno apylinkės teismui buvo perduota dar viena šio kauniečio, paskui kurį velkasi nesibaigiančių skandalų šleifas, byla, pradėta po didelį atgarsį sukėlusio vieno Žemaičių gatvės buto šturmo, surengto pernai lapkričio 29-ąją. Joje M.Mažeika kaltinamas trim nusikaltimais.

Asilo sulaikymas Žemaičių gatvėje | 30 nuotr.



















Per šią Kauno policijos bei ugniagesių gelbėtojų operaciją buvo išlaisvinta M.Mažeikos įkaite tapusi jo sugyventinė. Vienas iš jam pareikštų kaltinimų – nesunkus savo šeimos nario sveikatos sutrikdymas kankinant ar itin žiauriai.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, neprognozuojamu elgesiu garsėjantis M.Mažeika, būdamas apsvaigęs, prieš šią moterį ne tik smurtavo, bet ir iš jos ciniškai tyčiojosi. Nukentėjusiajai pagaliau atsidūrus greitosios pagalbos medikų rankose, labiausiai į akis krito akivaizdaus smurto žymės jos veide. O po kai kurių jos tada pasakytų frazių ji buvo perduota psichiatrams, kurie dėl pacientei tada konstatuotos sunkios psichologinės būklės ne iš karto leido teisėsaugininkams nukentėjusiąją apklausti.

Kaltės pripažinti nelinkęs

Nustatyta, kad M.Mažeika buvo davęs sugyventinei ir kokaino, kurio buvo aptikta šturmuotame bute.

Rado ekspertai, kuriems M.Mažeika buvo nuvežtas po sulaikymo, draudžiamų medžiagų ir jo organizme. Be to, šturmuotame bute, kaip ir per M.Mažeikos asmens kratą policijoje, buvo rasta tablečių su psichotropine medžiaga – lorazepamu. Iš viso rastos aštuonios tokios tabletės.

Kiti du kaltinimai, pareikšti M.Mažeikai, siejami su minėtais radiniais. Jis kaltinamas ir neteisėtu disponavimu narkotikais be tikslo platinti bei turint tokį tikslą. Už pastarąjį nusikaltimą jam gresia griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas nuo dvejų iki aštuonerių metų. Už nesunkų sugyventinės sveikatos sutrikdymą kankinant ar itin žiauriai – laisvės atėmimas iki penkerių metų. Ir abiem atvejais Baudžiamasis kodeksas nenumato jokios kitos alternatyvos.

M.Mažeika tradiciškai savo kaltės pripažinti nelinkęs. Nors jo aukos paieška pradėta nukentėjusiosios mamai gavus dukters telefonu jai atsiųstą nuotrauką apie užsitęsusios egzekucijos pasekmes. Po ko ji nedelsiant kreipėsi į policiją dėl dukters dingimo.

Lig šiol panašūs prašymai atmesti

Kol kas nukentėjusioji M.Mažeikai, už kurį yra jaunesnė keturiolika metų, jokio ieškinio nepareiškė. Tačiau, dar gali tai padaryti iki įrodymų tyrimo teisme pradžios.

Kauno apylinkės teismas leido suimti M.Mažeiką ir jau du kartus pratęsė jo suėmimą, konstatavęs, kad jis darosi vis pavojingesnis. O Kauno apygardos teismas, motyvuodamas tuo, kad kitos galimybės užkirsti kelią naujoms M.Mažeikos nusikalstamoms veikoms nėra, visais atvejais jo skundus dėl taikomos pačios griežčiausios kardomosios priemonės atmetė.

Dar viena M.Mažeikos byla yra įstrigusi Kauno apygardos teisme. Šioje jis kaltinamas savo draugo, taip pat siejamo su agurkiniais, nužudymu 2016-ųjų kovą. Šis nusikaltimas buvo įvykdytas už kelių dienų po to, kai M.Mažeikai buvo diagnozuota onkologinė liga. Minėta byla jau buvo beveik išnagrinėta, konfiskuojant valstybės naudai ir teisiamojo mamos 2016-ųjų lapkritį paleidžiant jį iš suėmimo sumokėtą 20 tūkst. eurų užstatą, ko pinigų savininkė neapskundė. Tačiau dėl bylą nagrinėjusio teisėjo ligos ne per seniausiai ji paskirta kitai teisėjai. Ir vėl bus nagrinėjama iš naujo.

Ar pratęsia M.Mažeikos suėmimą, ar vietoj jo skiria skandalingajam ligoniui švelnesnę kardomąją priemonę jo naująją bylą nagrinėsianti tik pernai rudenį teisėja paskirta Rasa Paulauskaitė planuoja paskelbti penktadienį.