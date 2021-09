Aleksoto pilstuko skandale – ne tik nauja taktika, bet ir veidai

Nauja dvikova – kitą savaitę

Šią savaitę buvo apskųstas 63-ejų V.Doftartienės, kuriai kol kas pareikštas įtarimas tik neatsargiu kaimyno gyvybės atėmimu, suėmimo pratęsimas dar vienam mėnesiui. Kaip jau rašyta, tokį sprendimą Kauno apylinkės teismas priėmė rugpjūčio 27-ąją. Naujojo V.Doftartienės, pasak kaimynų, prekiavusios pilstuku jų Antanavos gatvės daugiaaukštyje ne vienerius metus – ką patvirtina ir du jos turėti teistumai, advokato skundą Kauno apygardos teismas nagrinės kitos savaitės viduryje.

Pati suimtoji į šį posėdį, kaip jau buvo apskundus pirmąjį jos suėmimą, greičiausiai, atvežta nebus. Nebent išsakytų tokį pageidavimą.

Suimta V.Doftartienė laikoma Panevėžio pataisos namuose. Anksčiau suimtos moterys buvo talpinamos Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose, kurie šiuo metu prijungti prie Kauno tardymo izoliatoriaus. Nauja suimtų moterų laikymo tvarka atsirado, uždarius Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą ir iškilus problemai, kur laikyti iš ten iškeltus nuteistuosius.

Svarbiausi įkalčiai sunaikinti?

Ikiteisminiam tyrimui vadovaujančios prokurorės duomenimis, galimai mirusių nuo Aleksote platinto pilstuko skaičius nuo V.Doftartienės suėmimo pratęsimo nepadidėjo. Tiems dviem asmenims, kurie tuo metu buvo komos būsenos ir medikų rankose, išsikapanoti pavyko. Vienas jų – jau net vaikšto.

Nepadaugėjo ir įtariamųjų. Mirus buvusiam Kauno ekonominės policijos vadovui Petrui Balbyšovui, be V.Doftartienės dar įtarimas dėl stiprių naminių alkoholinių gėrimų laikymo, gabenimo ar realizavimo šiuo metu yra pareikštas tik jos bendraamžiui iš Aleksoto. Šis tapo įtariamuoju, V.Doftartienei, sprendžiant pirmą prokurorės prašymą dėl jos suėmimo, nurodžius, kad jos tiekėju buvo šis asmuo. Jis tai neigia ir nelabai linkęs bendradarbiauti su teisėsauga. Tačiau šiam įtariamajam skirta švelnesnė kardomoji priemonė už suėmimą – rašytinis pasižadėjimas neišvykti iš gyvenamosios vietos. Kodėl, nekomentuojama. Belieka įtarti, kad per kratą jo namuose nerasta to, ko ieškota.

Atsirado tam tikrų duomenų, kurie koregavo tyrimo taktiką.

Skandalinguosius įvykius Aleksote narpliojantys teisėsaugininkai neslepia, kad dar tebeieško pirminio jų šaltinio. Nors šis greičiausiai jau nebeegzistuoja. Tikėtina, kad tyrimą atliekantiems pareigūnams pagarsinus dalį ikiteisminio tyrimo informacijos, nes kitos išeities bandant sustabdyti mįslingų mirčių gausą nebuvo, šie įkalčiai buvo skubiai sunaikinti.

Kas lėmė mįslingą persigalvojimą?

Nerasta metanolio, kuris anot ekspertų, tapo šio skandalo priežastimi, ir per plačiai nuskambėjusią Lietuvos kriminalinės policijos biuro operaciją, surengtą rugpjūčio pabaigoje, kuomet buvo demaskuota Kaune veikusi alkoholio klastočių gamykla. Nors šiandien niekas negali paneigti versijos, kad ši produkcija buvo tiekiama ir Aleksotui, skandalinguosius įvykius jame tiriantys teisėsaugininkai tokių duomenų teigia neturintys.

Tačiau minėta operacija gali būti susijusi su mįslingu persigalvojimu, ar kreiptis į teismą dėl V.Doftartienės suėmimo pratęsimo. Iš pradžių teigta, kad tai daroma nebus. Tačiau paskutiniu momentu buvo persigalvota. „Atsirado tam tikrų duomenų, kurie koregavo tyrimo taktiką“, – taip linkę aiškinti šią staigią nuomonių kaitą teisėsaugininkai.

Violeta Doftartienė/Vilmanto Raupelio nuotr.

Kratos tęsiamos

Šią savaitę Kaune toliau buvo atliekamos kratos, siejamos su šia skandalinga istorija. Pavyzdžiui, į vieną Vilijampolės dviaukštį policija kvietėsi pagalbon ir ugniagesius gelbėtojus. Kratų rezultatai nekomentuojami. Tik užsiminta, kad jie nėra įspūdingi.

Tuo tarpu gaunama vis daugiau specialistų išvadų, kad mįslingomis aplinkybėmis mirusių Aleksoto gyventojų ar jų svečių organizmuose aptikta mirtino nuodo – metanolio.

Kaip jau rašyta, mirusiųjų skaičius dar gali išaugti, atlikus visus paskirtus histologinius tyrimus bent menkiausią įtarimą sukėlusiose šio meto bylose dėl mįslingų mirčių, kurios buvo nutrauktos, nenustačius, kad buvo padarytas koks nors nusikaltimas, tačiau po įvykių Aleksote šie ikiteisminiai tyrimai atnaujinti.