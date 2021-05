Vizitas tėviškėje apkarto: užpuolė ir apkandžiojo kaimynės šuo, o savininkė net neatsiprašė

Bijojo pajudėti

„Geriu vaistus, tarp kurių – ir antibiotikai, ir antidepresantai, ir migdantieji. Dabar jau paeinu, bet stipriai šlubuodama. Žaizdos gyja, bet jos labai gilios, skauda, niežti. Atrodo baisiai. Nerimauju, kad liks didžiuliai randai, o aš dar gyvenu, kur šilta“, – pasakojo Sandra (tikras vardas ir pavardė redakcijai žinomas), kuriai po užpuolimo prasidėjo ir panikos atakos, sustojo darbinė veikla. Nors šunis myli, šiuo metu jai siaubą kelia net šių keturkojų nuotraukos.

Balandžio 28 d. Sandrai turėjo būti eilinis vakaras, praleistas viešint tėvų namuose Jonavoje. Deja, randai iš to vakaro, kai sumąstė pabėgioti grįžtant Darbininkų gatve, merginai liks visam gyvenimui. Ne tik randai ant kojų. Išgąstis paliko ir psichologinių randų. O kur dar būsimas psichologinis diskomfortas dėl pasikeitusios išvaizdos.

„Kaimynė mane susistabdė. Sako, kada planuoji grįžti, paleisiu šunį. Tą šunį vakarais paleidžia viešoje erdvėje po devintos valandos vakaro. Sakau, per valandą grįšiu. Išbėgau, pabėgiojau, grįžtu, žiūriu šuo jau paleistas ir iš tolo mane pamatė. Sustojau, jis pradėjo eiti manęs link“, – pasakojo Sandra.

„Galvoju, ką daryti, – tęsė mergina. – Aš viena, šuo agresyvus, vidutinio dydžio. Kaltininkė porą sykių buvo praskleidusi užuolaidas, pažiūrėti, ko šuo loja. Manęs gal ir nematė, nors buvau prie pat lango. Tada iš viso jis dar garsiau ir agresyviau pradėjo loti. Net nemoku paaiškinti, koks buvo pasiutęs“.

Tuomet prasidėjo baisiausia to vakaro dalis. „Jis pradėjo mane uostyti ir kramtyti, kandžioti, nors aš nejudėjau. Bijojau judėti, nenorėjau dar labiau įerzinti. Nežinojau, ką daryti. Pradėjau garsiau rėkti. Prašiau, kad ji paimtų savo šunį. Šaukiau, kad jis mane puola“, – siaubingas akimirkas prisiminė nukentėjusioji.

Asociatyvi freepik.com nuotr.

Dar labiau įerzino

Tada šuo dar labiau įsisiautėjo. „Stoviu sustingusi. Jis apėjo iš nugaros. Pradėjo loti ir vėl kibti man į kojas. Šeimininkė tada jau gal suprato, kad kažkas lauke vyksta. Atėjo su pagaliu. Pradėjo jį daužyti. Tada šuo iš viso ant manęs pasiuto. Ji jį tranko, jis ant manęs šoka. Dešinę koją iškandžiojo iki gilių žaizdų. Visi dantys suvaryti. Beviltiškai nebežinojau, ką daryti. Ji tik daužo ir daugiau nieko nedaro. Tada atplėšiau šunį nuo savo dešinės kojos. Iš visų jėgų laikau jo nasrus, kad daugiau nekąstų. Jis aišku bandė muistytis, ištrūkti iš mano rankų. Sakau jai: prašau, paimkite už pakarpos, kažką darykit, matot, kad neveikia mušimas. Vietoje to, kad griebtų jį, temptų nuo manęs, ji toliau jį daužo ir sako, ko tu čia tokiu laiku vaikštai. Aš pati kalta, nes vaikštau gatve!“ – pasakojo mergina.

Ne pirmas kartas?

Pagaliau mergina galėjo lengviau atsikvėpti. Buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba, kuri ją nuvežė į ligoninę. „Apžiūrėjo žaizdas, išrašė antibiotikų. Naktį jų pirkti važiavome į Kauną, nes pas mus mieste nedirbo jokia budinti vaistinė“, – tos paros įvykiais dalijosi nukentėjusioji.

Stop kadras

Kaimynės tikslaus vardo ir pavardės ji negalėjo nurodyti. "Nežinau tiksliai. Policija irgi mums nesuteikė tokių duomenų“, – sakė mergina, tačiau jos turimomis žiniomis, ją užpuolęs ir apkandžiojęs šuo jau iki tol buvo spėjęs apkandžioti ir kitą kaimyną, ir jos pačios patėvį.

„Ir mergaitė lyg buvo apkandžiota. Kaimynas kreipėsi ir į greitosios pagalbos medikus, ir į policiją“, – teigė Sandra.

Mergina sakė, kad žmogui, kuriam netyčia ištrūko šuo, ar dėl šuns, kuris žmogų puola pirmą kartą, gal ir būtų atleidusi. „Be to, kaimynė per visą laiką nuo sužalojimo nė karto nebuvo atėjusi paklausti, kaip jaučiuosi, nors matė, kad su greitąja buvau išvežta. Su ja labai daug reikalų… Ji – garbaus amžiaus ir galbūt todėl jos visi labai gaili. Na ką, močiutė, gauna tik pensiją“, – kalbėjo Sandra, pridūrusi, kad kaimynė, jos manymu, nesigaili dėl to, kas įvyko, ir nebando imtis priemonių, kad nuo jos šunų nenukentėtų daugiau žmonių.

Ji stebėjosi, kaip agresyvaus šuns nesuvaldanti ir jį vis paleidžianti viešoje vietoje kaimynė vis dar turi teisę laikyti augintinius, ir elgiasi lyg nieko nebūtų atsitikę. Be to, svarstė, kodėl jos šunys tokie agresyvūs.

„Pats šuo juk nėra kaltas. Žmonės jį padaro agresyvų. Šis šuo jai yra tikriausiai jau penktas, ir visi vienodai agresyvūs. Puola ant pravažiuojančių automobilių, kanda į padangas. Pastoviai nuplėšia nuo mašinų detales. Jie kažkokie traumuoti. Ji juos greičiausiai auklėja daužydama“, – spėliojo mergina.

Šuns apkandžiota Sandros koja/Asmeninio archyvo nuotr.

Šuns konfiskacija

Sandros mama „Kauno dienai“ minėjo, kad buvo daug trikdžių, kol informacija apie dukros sužalojimus pakliuvo į bylą.

Policijos atstovai „Kauno dienai“ patvirtino, kad balandžio 28 d. 21.50 val. gautas pranešimas, kad kaimynės šuo apkandžiojo 22 m. moterį.

„Dėl šio įvykio Jonavos rajono policijos komisariate buvo pradėta administracinio nusižengimo bylos teisena pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 346 str. 4 d.“, – informavo policijos atstovai.

Anot jų, šuns savininkė nustatyta. Jai paskirta 220 eurų bauda su gyvūno konfiskavimu.

Sandros mama, kai su ja susisiekėme, teigė nieko negirdėjusi apie baudas ir konfiskaciją, tačiau pastarajai priemonei ypač pritarė.

Vis tik ji su dukra turi priekaištų pareigūnams. Anot moters, tyrėja dukros nenukreipė pas teismo ekspertus, kad šie įvertintų sužeidimų pobūdį. „Tyrėja turėjo nurodyti, ką mums daryti, kur kreiptis. Ji tik kalbėjo apie tai, kad šuns savininkei atleistume ir pamirštume“, – sakė jonaviškė. Ji su dukra savo jėgomis renka dokumentus apie nukentėjusiosios sveikatos būklę, apie jos pablogėjimą, susijusį su šuns ataka.

„Norėtume, kad būtų atlyginta turtinė žala, kiek buvo važinėjimo, gydymosi išlaidų, dar reikės randus šalinti – juk jauna mergina“, – dėl dukros jaudinosi mama, pridūrusi, kad merginos vietoje galėjo būti ir mažas vaikas.

Šuns apkandžiota Sandros koja/Asmeninio archyvo nuotr.

Bijo ir kita kaimynė

„Kauno diena“ susisiekė ir su kita kaimyne, kurios vyrą pernai buvo apkandžiojęs tas pats šuo, kuris dabar užpuolė Sandrą. Vyras, anot sutuoktinės, nukentėjo, kai ėjo pas kaimynę prašyti, kad dar neišleistų šuns, nes vaikai dar nori pažaisti lauke. Tačiau nespėjo įžengti į kaimynės privačią valdą, kai jį puolė šuo, bėgiojęs viešoje teritorijoje.

Nukentėjusio vyro žaizdas apžiūrėjo medikai, buvo iškviesta ir policija. „Norėjom rašyti oficialų skundą, bet į darbą ėjom, būtų reikėję atsiprašinėti iš darbo. Galvojom, ai, gal pasimokino, gal daugiau taip nebus“, – pasakojo kaimynė.

To, kas nutiko Sandrai, ji nematė, tik vėliau pastebėjo atvykusius medikus, policiją. „Jai ta koja tikrai labai nukentėjo. Visa blauzda sukandžiota ir dar viršuje daug“, – užjautė merginą jonaviškė.

Moteris minėjo, kad kaimynės vis paleidžiamo šuns ar šunų bijo ir jos anūkai, kai atvyksta į svečius. „Ir aš visada pro šalį važiuoju su baime, kad neužpultų“, – teigė pašnekovė.