VDU „Rasos“ gimnazijai – 40 metų

Išmintį ir mokslą simbolizuojančios trijų pelėdų skulptūros jau seniai tapo Vytauto Didžiojo universiteto "Rasos" gimnazijos vizitine kortele. Tuo metu aukštai iškelta pasiekimų kartelė liudija, kad į penktą dešimtmetį žengianti viena populiariausių Kauno gimnazijų turi sėkmingo ugdymo receptą, kurį vis papildo naujais ingredientais.

Stabiliai aukšti pasiekimai

Šiemet liepą VDU "Rasos" gimnazija išleido jau 24-ąją gimnazistų kartą – 222 abiturientus. Šešiems iš jų įteikti brandos atestatai su pagyrimu. Be to, vien per praėjusius mokslo metus septyni gimnazistai tapo respublikinių olimpiadų laureatais, o dvylika auklėtinių pelnė prizines vietas Kauno miesto ture.

"Smagu džiaugtis gerais mokymosi ir egzaminų rezultatais, kurie daugelį metų išlieka stabilūs. Tai įrodymas, jog esame pasirinkę teisingą kryptį ir kartu stiprus įpareigojimas siekti dar daugiau. Čia svarbus tiek pedagogų, tiek ir pačių gimnazistų, visos bendruomenės indėlis. Kai kiekvienas negaili pastangų ir ryžto, visa tai galiausiai vainikuoja aukšti įvertinimai.

Tikimės ir toliau savo auklėtinius matyti dorus, aktyvius, sąžiningus ateities Lietuvos piliečius, žinomus menininkus, sportininkus, politikus, verslininkus bei kitų sričių profesionalus, garsinančius Kauno ir visos šalies vardą pasaulyje", – kalbėjo dešimtmetį VDU "Rasos" gimnazijai vadovaujantis Artūras Sakalauskas.

Pasakodamas apie gimnazijos raidą, greta progresuojančių darbinių veiklų jis įvardijo ir išorines įstaigos permainas. Per paskutinius kelerius metus gimnazija gerokai pasikeitė – renovuotas pastato fasadas, iš pagrindų atnaujintas sporto aikštynas, tvarkoma aplinka bei vidaus erdvės.

Pasak A.Sakalausko, efektyviam bei visavertiškam ugdymo procesui šiandien svarbus ne vien turinys, bet ir forma. Dėl to tradicines mokymo priemones klasėse vis gausiau keičia šiuolaikinės išmaniosios technologijos. Greta diegiamų inovacijų gimnazijos bendruomenė džiaugiasi nuo šiol turėsianti ir atskirą treniruoklių salę sportui neabejingiems auklėtiniams.

Vertina ryšį su mokytojais

Per šiųmetę brandos egzaminų sesiją VDU "Rasos" gimnazistai surinko iš viso 38 šimtukus. Tokio lygio pasiekimų kreivė laikosi jau penkerius metus iš eilės. Šeši abiturientai jų gavo po du, o vienos gimnazistės net trijų valstybinių egzaminų – lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos bei anglų kalbos – rezultatai įvertinti aukščiausiais balais.

Už tokius rezultatus ministro pirmininko padėkos sulaukusi Ieva Gylytė teigia, kad gimnazijoje svarbūs ne vien akademiniai pasiekimai: "Greta mokslų daug dėmesio čia skiriama ir popamokinėms veikloms, į kurias mokiniai gali bet kada įsitraukti. Mokytojai nuolat seka bei primena apie konkursus, olimpiadas, renginius, skatina pasitelkti savo sukauptas žinias, išbandyti jėgas bei talentus naujose veiklose. Ypač vertinu tą nuoširdų darbą, atsidavimą. Jie visada būdavo pasiruošę atsakyti į man rūpimus klausimus, pasidalyti gyvenimiškais patarimais. Būtent šio santykio su mokytojais pasiilgsiu labiausiai."

Šiuo metu gimnazijoje dirba 78 mokytojai. Dauguma jų yra įgiję eksperto ar metodininko kvalifikacines kategorijas, nuolat gilina savo kompetencijas.

"Siekiame sudaryti sąlygas gabiems vaikams atsiskleisti bei plėtoti savo intelektinį ir kūrybinį potencialą, siekiant aukštų rezultatų akademinėje srityje, tobulėjant kaip individualioms asmenybėms. Turime užsibrėžę konkrečius tikslus ir tolygiai einame jų įgyvendinimo link. Prie to svariai prisideda itin gabių gimnazistų klubo veikla, leidžianti jiems savarankiškai analizuoti savo problemas bendradarbiaujant tarpusavyje. Taip pat stengiamės remti itin gabius mokinius bei jų mokytojus", – pridūrė direktoriaus pavaduotoja Teresė Janulevičienė.

Nuo meno iki sporto

Šiltas mokinių ir pedagogų tarpusavio ryšys, abipusė pagarba, jauki atmosfera ir daugybė kultūrinių, socialinių bei pilietinių iniciatyvų, ugdančių asmenybės saviraišką ir brandą. Tokias kertines vertybes išskiria gimnazijos vadovai, vardindami savo veikloje puoselėjamus sėkmės formulės principus.

"Kaune ir Lietuvoje mūsų gimnazija žinoma kaip sėkminga ne tik akademinių dalykų pasiekimais olimpiadose, konkursuose, bet ir prasminga, gražia kasdienybe, turiningais renginiais, mokinių pelnytais laurais meno festivaliuose, dailės bei šokių konkursuose, sporto varžybose ir įvairiuose projektuose, – pasakojo direktoriaus pavaduotoja Violeta Juškienė. – Visapusiškas ugdymas kelia gimnazistų savivertę, todėl jie myli savo gimnaziją ir jaučiasi visaverčiais jos bendruomenės nariais, kurių balsas čia yra svarbus ir girdimas."

Gimnazijoje veikia 18 meno, sporto, akademinių būrelių, visuomeninių organizacijų, studijų bei klubų. Juos nemokamai gali lankyti visi norintys. Vieni žinomesnių – jau du dešimtmečius gyvuojantis mišrus jaunimo choras "Gaja", kas porą mėnesių po kelis šimtus žmonių į gimnazijos erdves savo vakaronėmis pritraukianti folkloro studija "Lygaudė", 16 metų skaičiuojanti šiuolaikinio šokio studija "Rasa".

Šie bei kiti kolektyvai savo esamus ir buvusius narius drauge su visais VDU "Rasos" gimnaziją baigusiais alumnais lapkričio mėnesį pakvies į šventišką 40-mečio sukakties minėjimą.

Beje, direktorius šyptelėjo, kad simboline dovana gimnazijos jubiliejaus proga galėtų tapti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės medaliai šiuo metu Kinijoje vykstančiame pasaulio čempionate. Ten mūsų šaliai atstovauja trys VDU "Rasos" gimnaziją baigę krepšininkai – komandos kapitonas Mantas Kalnietis, "Žalgirio" vėliavnešys Paulius Jankūnas ir Jonas Mačiulis.