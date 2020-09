Vandalams Kalniečių parke panižo rankos: suniokojo šachmatų stalelį

„Kalniečių parke lankausi dažnokai, nes gyvenu šalia. Antradienį pamačiau, kad sudarkytas vienas šachmatų stalelis. Prie jo žaisti nebegalima, nes nebeliko šachmatų lentos, ji išdraskyta. Apmaudu, kad atsiranda žmonių, tyčia gadinančių mūsų visų turtą“, – portalui kauno.diena.lt pasakojo P.Lukšio gatvės gyventojas.



Trečiadienį su fotografu apsilankėme Kalniečių parke. Prie suniokoto staliuko sėdėjo inteligentiškos išvaizdos vyresnio amžiaus vyras. Jis skaitė laikraštį.

Žmogų ar žmones, kurie taip pasielgė, pavadinčiau barbarais.

„Nežinau, kada suniokotas stalelis, nes čia senokai lankiausi, gal prieš mėnesį. Žmogų ar žmones, kurie taip pasielgė, pavadinčiau barbarais“, – mūsų portalui sakė vyriškis.



Pašnekovas teigė, kad pats parke nežaidžia nei šaškėmis, nei šachmatais.

„Kalniečių parko lankytojai nelabai žaidžia, o Draugystės parke senjorai šaškes stumdo ir per karštį, ir per šaltį, ir net per lietų“, – pasakojo vyras, nepageidavęs, kad jo vardas būtų minimas.

Taip atrodo nesuniokotas stalelis

Prie minėtų stalelių dažniausiai sėdi jaunuoliai, tačiau jie laiką leidžia ne žaisdami, o šnekučiuodamiesi, užkandžiaudami.