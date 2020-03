V. Matijošaitis: tyrimai dėl koronaviruso turi būti atliekami ir Kaune

Šią savaitę Kauno miesto savivaldybės rengtuose pasitarimuose medikų bendruomenė vienbalsiai pritarė, kad tyrimai virusui nustatyti galėtų būti atliekami Kauno klinikų laboratorijoje. Esą ši turi visus pajėgumus operatyviai ištirti ir patvirtinti arba atmesti visame pasaulyje išplitusio viruso atvejus.

Sumažintų eiles ligoninėse

„Iki šiol mėginiai iš visos Lietuvos vežami tirti į Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją Vilniuje. Visų pirma, gaištamas brangus laikas juos transportuojant. Be to, tiriamas asmuo yra izoliuojamas ligoninės palatoje, ją galbūt užimdamas be reikalo. Žinomi atvejai, kuomet žmonės ligoninėse praleido beveik parą. To neturėtų būti. Pasitikime Valstybės ekstremalių situacijų centro sprendimais, bet savo ruožtu dalinamės ir mūsų pačių pastebėjimais“, – apie tobulintiną šiandieninę praktiką kalbėjo Kauno savivaldybės meras Visvaldas Matijošaitis.

Medikų teigimu, faktas, kad trys koronavirusu mūsų šalyje užsikrėtę pacientai yra kauniečiai, didina tikimybę, jog Kauno mieste artimiausiu metu gali padaugėti žmonių besikreipiančių į gydymo įstaigas su koronaviruso simptomais. Todėl greitas mėginių ištyrimas yra ypatingai svarbus.

Ankstyvas viruso nustatymas ženkliai prisidėtų prie jo plitimo stabdymo, operatyviau atmetus nepatvirtintus atvejus ir identifikavus užsikrėtusius asmenis bei laiku pritaikius jiems izoliavimo priemones.

„Regis, kad ekstremalią situaciją šalyje koordinuojantys specialistai penktadienį mūsų siųstą prašymą išgirdo. Natūralu, kad tą patį kartoja ne vien Kaunas. Jei laboratorijos išties turi reikiamus reagentus ir yra pasirengusios, tikiu, kad jau greitai problema bus išspręsta, tyrimai vyks kur kas operatyviau juos atliekant Kaune“, – vylėsi V. Matijošaitis.

Laukia nurodymų

Šeštadienį sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pranešė, kad tyrimai dėl koronaviruso papildomai galės būti atliekami LSMUL Kauno klinikų, Vilniaus universiteto ligoninės (VUL) Santaros klinikų ir Klaipėdos universitetinės ligoninės laboratorijose, tačiau tik tada jei to daryti nebepajėgs Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.

Šios trys įstaigos tvirtina, kad tyrimus atlikti yra pasiruošusios jau dabar ir laukia centrinės valdžios nurodymų.

Iš viso Nacionalinėje sveikatos priežiūros laboratorijoje per parą galima atlikti 210 ėminių tyrimus.

LSMUL Kauno klinikų laboratorija per parą galėtų ištirti apie 300 ėminių, VUL Santaros klinikų laboratorija – maždaug 50 ėminių, o Klaipėdos universitetinė ligoninė – dar apie 100 ėminių.

Anot A. Verygos, jei reikės, tyrimai bus atliekami ir kituose miestuose.

„Matyt, kad Panevėžys ir Šiauliai galės tuos tyrimus ateityje atlikti“, – teigė jis.

Lietuvos medikus vienijančios organizacijos penktadienį išplatino viešą pareiškimą, kad dėl koronaviruso tiriami turėtų būti visi karščiuojantys ir turintys kvėpavimo takų infekcijos simptomų pacientai, neatsižvelgiant į epidemiologinius rizikos faktorius.

Medikai taip pat siūlo išplėsti testavimą galinčių atlikti įstaigų sąrašą, įtraukiant „visas įstaigas, turinčias pakankamas kompetencijas šiuos tyrimus atlikti“.

Kreipimąsi į šalies valdžios institucijas pasirašė 10 medikus vienijančių organizacijų, tarp jų – Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjunga, Lietuvos medikų forumas, Lietuvos medikų sąjūdis bei kitos.

Pasirūpinta saugia pastoge

Kaip rašoma Kauno miesto savivaldybės pranešime, per šią savaitę Kaune inicijuota nemažai permainų ir imtasi specialių priemonių ruošiantis galimoms grėsmėms, stiprinant prevenciją. Aktyvuotas savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centras.

Miestas surado ir paruošė saugias patalpas žmonių saviizoliacijai, kur galėtų apsistoti iš rizikos šalių sugrįžę ar su užsikrėtusiais asmenimis artimai kontaktavę gyventojai, dėl objektyvių priežasčių negalintys likti savo namuose 14 dienų karantino laikotarpiui.

Kadangi tokių objektų kiekis ribotas, numatyta vykdyti griežtą atranką ir būstą suteikti tik kraštutiniais atvejais. Be to, čia kviečiamas prisijungti ir privatus verslas – viešbučiai, moteliai bei kitos apgyvendinimo paslaugas teikiančios organizacijos.

Taip pat parengtas specialus pastatas sergantiems pacientams gydyti, jei pritrūktų vietų ligoninėse. Atitinkamai sprendžiami personalo, maitinimo klausimai.

„Į šiuos procesus įsijungė nemaža dalis savivaldybės įmonių darbuotojų, taip pat sulaukėme geranoriškos paramos iš šaulių. Prireikus jie užtikrins, kad saviizoliuotis pasirengę asmenys būtų saugiai nuvežti į tam skirtą vietą. Taip pat išspręstas logistikos klausimas, surastos tinkamos transporto priemonės. Turime nepamiršti ir namuose likusių senyvo amžiaus, vienišų žmonių, todėl siekiame užtikrinti jiems prieinamas socialines paslaugas“, – kelių pastarųjų dienų klausimus vardijo V. Matijošaitis.

Pokyčiai miesto gyvenime

Nuo penktadienio mieste, kaip ir visoje šalyje sustabdytas ugdymo procesas iki kovo 27 dienos. Daugelis mokyklų rengiasi nuotoliniam mokymui.

Vaikus auginantiems savivaldybės darbuotojams sudarytos sąlygos dirbti nuotoliniu būdu. Svarstoma apie tokią galimybę ir vyresnio amžiaus žmonėms. Sekti šiuo pavyzdžiu raginamas ir privatus sektorius.

Apribojimai palietė daugumą viešų renginių ir miesto kultūros įstaigų. Uždaryti teatrai, muziejai, kino centrai, naktiniai klubai. Kauno savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus specialistai nuolat stebi situaciją mieste ir įspėja įvairias laisvalaikio bei pramogų paslaugas teikiančias įmones paisyti Vyriausybės lygiu įvestų ribojimų ir nutraukti veiklą artimiausioms dviem savaitėms.

„Kauno autobusai“ viešajame transporte nuo penktadienio nutraukė prekybą bilietais, įsigyjant juos pas vairuotojus. Taip pat nuspręsta keleivių įlipimą ir išlipimą organizuoti nebe pro priekines duris. Visa tai su vienu tikslu – maksimaliai apsaugoti autobusų ir troleibusų vairuotojus nuo kontakto su keleiviais, kad pavyktų išvengti galimų viruso grėsmių.

Kontrolieriai, tikrindami bilietus, iki pirmadienio (kovo 16 d.) atsižvelgs į aplinkybes, kai keleiviai negali įsigyti bilietų, nes vyksta iš vietų, kur nėra jų platinimo taškų ar šių nedarbo metu.

Aktuali informacija

Kauno savivaldybė, atsižvelgdama į visoje šalyje galiojančias rekomendacijas dėl koronaviruso (COVID-19) grėsmės, laikinai stabdo gyvą asmenų aptarnavimą. Nuo šiol Klientų aptarnavimo ir informavimo skyrius bei kiti Kauno miesto savivaldybės administracijos padaliniai, seniūnijos paslaugas gyventojams laikinai teiks tik nuotoliniu būdu: el. paštu info@kaunas.lt, nemokamu informacijos tel. 8 800 20000, internetu epaslaugos.kaunas.lt bei paštu (Laisvės al. 96, Kaunas).

Nuo penktadienio popietės Kauno greitosios medicinos pagalbos stotyje ėmė veikti Koronos karštoji linija telefonu 1808. Jau per pirmą pusdienį medikai suteikė gerokai per tūkstantį konsultacijų visos šalies gyventojams.

Visus kauniečiams aktualius dažniausiai užduodamus klausimus galima rasti internete svarbu.kaunas.lt, o kiekvienam individualiai rūpimos informacijos galima teirautis el. paštu svarbu@kaunas.lt.