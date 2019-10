V. Matijošaičio komandoje – pokyčiai: merą palieka ilgametis patarėjas

Kaip teigia T. Grigalevičius, darbą savivaldybėje jis baigs kitą savaitę.

„Gavau pasiūlymą, kurio negalėjau atsisakyti. Tačiau kol kas plačiau apie jį komentuoti nenorėčiau“, – portalui kauno.diena.lt teigė 4,5 metų V.Matijošaičio patarėju dirbęs T.Grigalevičius.

Jis patvirtino, kad Kauno merui apie išėjimą pranešė praėjusį penktadienį.

Šiuo metu vis dar ieškoma, kas T. Grigalevičių pakeis.

Tomas Grigalevičius/Vilmanto Raupelio nuotr.

Mintimis apie permainas karjeroje T. Grigalevičius pasidalijo ir socialiniame tinklalapyje:

„Kiekvienas kelias turi pabaigą. Ir mano kelias dirbant Kaunui priartėjo prie jos. Pastarieji keleri metai buvo pilni visko – ir beprotiškų idėjų, ir didelių iššūkių ir kasdienio tikėjimo, kad žodis „neįmanoma“ yra skirtas tik bailiams ir tinginiams. Visa tai virto į Lietuvoje dar nematyto dydžio ir greičio pokyčius, ištikusius mano mylimą miestą.

Man buvo garbė ir didžiulė laimė dirbti komandoje, kuri padarė tai, ką nesikuklinant galima vadinti sėkmės istorija. Atrodo dar visai neseniai pašaipų objektu buvęs Kaunas virto energingu, savimi pasitikinčiu ir sparčiausiai Lietuvoje augančiu miestu. Miestu, kuriuo didžiuojasi jame gyvenantys, ir į kurį lygiuojasi kiti.

Ir aš turėjau didžiulę privilegiją kasdien mokytis iš žmogaus, kuris visų pirma yra ne vadovas, o lyderis. Taip, kalbu apie Visvaldą.

Geras mokytojas yra ne tas, kuris moko, o tas, iš kurio mokosi. Ir aš turėjau didžiulę privilegiją kasdien mokytis iš žmogaus, kuris visų pirma yra ne vadovas, o lyderis. Taip, kalbu apie Visvaldą, kuriam esu ir visada būsiu dėkingas už tai, kad manimi patikėjo ir įkvėpė nebijoti svajoti. Taip pat nuoširdžiai dėkoju visiems vadovų komandoje esantiems ir buvusiems žmonėms, kurių pavyzdys man padėjo tapti tuo, kas šiandien esu.

Per visus šiuos metus anuometinis Viešųjų ryšių skyrius, turėjęs kelis darbuotojus, transformavosi į talentingą ir produktyvią komandą, kuri šiandien de facto yra pilnavertė in-house marketingo agentūra. Ar žinote tą jausmą, kurį tėvai patiria matydami augančius savo vaikus? Tokį patį jausmą aš turėjau matydamas, kaip auga kiekvienas mano komandos žmogus. Su šia chebryte mane visada sies ypatingas ryšys. Ne tik dėl to, ką kartu padarėme, bet ir dėl to, kad dirbdami kartu tapome gerais draugais.

Kodėl tokie pokyčiai – paklausite. Per savo karjerą čia buvau gavęs ne vieną ir ne du pasiūlymus keisti darbą. Visų jų atsisakiau, bet paskutinis buvo toks (labiau ne toks, o apie tai), kurio negalėjau atsisakyti. Bet apie visa tai – šiek tiek vėliau“, – rašė jis.

T. Grigalevičius anksčiau dirbo ir mero Andriaus Kupčinsko patarėju viešiesiems ryšiams.

Primename, kad V. Matijošaitis turi dar tris patarėjus: Tomą Garasimavičių, Simoną Kairį ir Živilę Širvienę.