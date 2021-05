Užliedžiuose prie daugiabučio suformuotas sklypas tapo konflikto ašimi

Grasina užverti tvora

"Kauno dienai" gyventojai pasakojo, kad sklypai Užliedžiuose suformuoti netinkamai, nes dalis kaimynų neturi legalaus kelio į namus, todėl naudojasi nelegaliai padarytu keliuku, kuris kerta privatų Pienių g. 1C sklypą. Dėl šio keliuko savininkai negali naudotis savo sklypo dalimi, tačiau turi mokėti už ją mokesčius vis tiek.

"Yra mūsų sklypo ribos, bet per jo kampą nutiestas nelegalus kelias į tris daugiabučius. Kiekviename jų – po aštuoniolika butų. Be to, dabar atsirado naujas statytojas, kuris vystys šešiolikos namų kvartalą. Jis taip pat ketina naudotis keliuku, kertančiu mūsų sklypą.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Čia seniau buvo padarytas partizaninis keliukas, tačiau dabar jo niekas nesiruošia sutvarkyti, o visi važinėja per mūsų sklypą. Nuo 2015-ųjų šios problemos niekas nesprendžia. Mes net sakėme, kad, jei niekas neketina ties sklypais įrengti normalios gatvės, užsitversime savo sklypą tvora ir gretimų sklypų daugiabučių gyventojai iš vis negalės patekti į namus", – teigė Pienių g. 1C name gyvenantis Simonas.

Sklypų formavimo ypatumai

Jis nurodė, kad, pagal dabartinį sklypų formavimą, įvažiuoti į naująjį kvartalą nenumatyta jokia kita įvaža, tik tarp Pienių g. 1 ir 1C sklypų, nes kitoje pusėje vien laukai. Todėl gyventojai nuogąstauja, kad, kai atsiras naujas namų kvartalas, per jų sklypą transportas važinės dar intensyviau.

Pasak vietos gyventojų, išeitis yra ir investicijos gatvelės posūkiui įrengti nebūtų labai didelės, nes atkarpa nesiekia nė 20 m. Žmonės įsitikinę, kad gatvės posūkis turėtų būti tarp Pienių g. 1 ir 1C sklypų. Tada 1D numeriu pažymėto sklypo namų gyventojai nebūtų palikti likimo valiai ir turėtų normalią prievažą į namus. Taip pat šiuo keliuku galėtų naudotis ir šalia planuojamų statybų rangovai.

Jei niekas neketina ties sklypais įrengti normalios gatvės, mes užsitversime tvora.

"Reikia padaryti normaliai, kad nebūtų 90 laipsnių kampu posūkio ir juo galėtų važiuoti didesni automobiliai, pavyzdžiui, šiukšliavežės. Mes geranoriškai norime, kad būtų sutvarkyta, bet vis atsimušame į sieną. Seniūnija sako, kad pinigų neturi, taip pat neapsimoka tokią atkarpą tvarkyti, esą tokiam smulkiam darbui ir rangovų neatsiras", – stebėjosi užliediškis.

Pasak Simono, naujas statytojas valstybinės žemės atkarpoje taip pat nelinkęs įrengti trumpos gatvės atkarpos. Susitikimo metu buvo nurodęs, kad važiuos per laukus. Tada esą seniūnas aiškino, kad problema bus išspręsta, tačiau niekas taip ir nepasikeitė.

"Keista, kad savivaldybė taip formuoja sklypus, nenumatydama normalių įvažų ir neįrengdama gatvių. Dabar yra visiškas nesusipratimas, nes mes už žemę mokame mokesčius, bet naudotis negalime, nes kaimyninių sklypų gyventojai tada nepateks į savo namus", – dėstė Simonas.

"Konflikto esmė yra ta, kad kažkas leido statyti daugiabučius, bet neužtikrino reikiamo dydžio gatvės iki sklypų. Jei mes savo sklypo nejudiname ir kelias būtų daromas tarp Pienių g. 1 ir 1C, tada gatvė būtų labai siaura, nes 1-ojo sklypo gyventojai taip pat užsiėmė gatvės vietą, ten jau seniau pasodino tujų, stato automobilius, užsitvėrė tvorelę. Teoriškai tarpas tarp sklypų yra, tačiau gatvė būtų labai siaura, tad mums dabar reikia aukoti dalį savo sklypo", – antrino kitas Pienių g. 1C gyventojas Sigitas.

Neaiškumai dėl nuosavybės

Pienių g. 1C gyventojai nurodė, kad su seniūnu ne kartą bandė išspręsti nelegalaus keliuko problemą, bet diskusijos jokių vaisių nedavė.

Gyventojai net sutinka, kad savivaldybė oficialiai perimtų dalį jų sklypo ir įrengtų reikalavimus atitinkančią gatvės atkarpą, normalius posūkius. Tačiau iškilo klausimų dėl pačios nuosavybės, nes dalis gyventojų būstą pirko su banko paskola, tad teisiškai niekam negali atiduoti žemės lopinėlio, nes tokiems veiksmams turi pritarti bankas.

"Keliukas galėtų būti nutiestas tarp sklypų, dalį mes galėtume perduoti, kad būtų normalus ir patogus posūkis, bet nežinia, kaip tai padaryti, jog žmonėms nepablogėtų paskolos sąlygos", – teigė Simonas.

Greitai prasidės naujos statybos, tad eismas šioje vietoje intensyvės. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

Žada spręsti konfliktą

Kauno rajono savivaldybės atstovai "Kauno dienai" pripažino, kad apie problemą Užliedžiuose, Pienių gatvėje jie žino ir ieško sprendinių, kaip pagelbėti gyventojams.

Pasak Kauno rajono savivaldybės Kelių ir transporto skyriaus vedėjos Gitos Kaminskienės, galimos kelios problemos sprendimo alternatyvos. Viena – savivaldybė kreipsis į sklypo savininkus, šiuo atveju, bankus dėl kelio servituto gavimo.

"Taip būtų užtikrintas keliui praplatinti skirtas žemės plotas. Kadangi ten gyvenantys žmonės šiuo metu pasiėmę paskolas (iš skirtingų bankų), todėl bankai ir yra šio nekilnojamojo turto (sklypo) savininkai, iš kurių privalome gauti sutikimus servitutiniam keliui įrengti", – procedūrą aiškino G.Kaminskienė.

Ji pateikė ir kitą būdą. Anot Kelių ir transporto skyriaus vedėjos, kadangi Pienių g. 1F ir 1G neturi reikalavimų atitinkančio privažiavimo iki savo sklypų, o Pienių g. 1F sklypo savininkas numato vykdyti gyvenamųjų namų kvartalo statybas, todėl šiuo metu šiam sklypui taip pat sprendžiamas kelio klausimas iš Erdvės gatvės. Kitaip tariant, svarstoma į sklypus, kuriuose bus vykdomos naujos statybos, įrengti įvažą iš visai kitos pusės. Tada gyventojai nebevažinėtų per Pienių g. 1C sklypo ribas.

"Pienių g. 1F savininkas derasi su greta Pienių g. 1E besiribojančio sklypo savininku dėl galimybės išpirkti sklypą išvažai į Erdvės gatvę. Išsprendus šio sklypo reikalavimus atitinkančio išvažiavimo į Erdvės gatvę užtikrinimą, išsispręstų ir Pienių g. 1, 1A, 1D bei 1E daugiabučių namų išvažiavimo klausimas", – dėstė G.Kaminskienė.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Ji nurodė, kad savivaldybė privačiame sklype negali investuoti savų lėšų keliui įrengti, todėl Pienių g. 1C sklype ir nebuvo įrengta gatvė. Norint tai padaryti, kaip minėta, reikia gauti servitutą, todėl privalu kalbėtis su bankais.