Užkliuvo požeminė perėja prie soties: kai kuriems čia patekti – misija neįmanoma

Pažadai gerokai prailgo

Apie pastarąją problemą kalbėta dar 2017 m. Tuomet teigta, kad situacija – laikina, o keltuvai bus įrengti netrukus. Tačiau, gyventojai pastebi, – pažadų terminas gerokai prailgo, nes įranga neveikia iki šiol.

"Turime šiuolaikišką autobusų stotį, tačiau prieigos taip ir liko nesutvarkytos. Nusileidimas į čia esančią požeminę perėją iki šiol pritaikytas ne visoms visuomenės narių grupėms. Liftai, kuriais būtų galima naudotis, įrengti, bet neveikia. Nors spustelėjus jų iškvietimo mygtukus, šviesa įsižiebia, bet durys taip ir neatsidaro", – portalui kauno.diena.lt pasakojo kaunietė Ina.

Trūkumai, pasak jos, ypač juntami dabar išaugus pėsčiųjų srautams, kai dėl būsimos europinės geležinkelio vėžės "Rail Baltica" tiesimo darbų jau kurį laiką iš Kauno neberieda traukiniai.

Susidėvėjo nenaudojama įranga

"Prie įvažų į liftą įrengti turėklai jau surūdiję, nors taip ir nebuvo naudojami pagal paskirtį. O prie laiptelių pritvirtintos nuovažos, tikriausiai skirtos patogiai nusivežti lagaminams ar dviračiams, – lyg tarkos. Jomis taip pat neįmanoma naudotis", – šūsnį trūkumų pažėrė kaunietė.

Dėl laiku neįgyvendintų pažadų mamos su vaikiškais vežimėliais ar su ramentais judantys neįgalieji priversti ropštis laiptais arba rizikuodami gyvybe tiesiogiai kirsti Vytauto prospektą – eiti per judrią važiuojamąją kelio dalį vien tam, kad atsirastų kitapus Kauno autobusų stoties arba atvirkščiai.

"Norėtųsi, kad atliekami darbai būtų ne imituojami, o iš tiesų atlikti iki galo", – tarstelėjo pašnekovė.

Skaitytojos nuotr.

Susidūrė su keblumais

"Kauno dienai susisiekus su bendrovės "Kautros nekilnojamasis turtas" direktoriumi Mindaugu Platūkiu, paaiškėjo, kad du požeminėje Vytauto prospekto perėjoje įrengti keltuvai patenka į ypatingųjų statinių kategoriją, todėl esą artimiausiu metu bus atlikta dar viena ekspertizė.

"Gavus ekspertizės išvadas, dokumentai bus galutinai sutvarkyti, o keltuvus leista eksploatuoti. Jais galės naudotis ne tik neįgalieji, bet ir mamos su vežimėliais bei kitos visuomenės narių grupės, kurioms prireiks. Šie du statiniai – pakankamai erdvūs", – esamą situaciją dėstė pašnekovas.

Užsiminus apie gerokai nusitęsusį keltuvų abejose minėtos požeminės perėjos pusėse įveiklinimo terminą, M.Platūkis tikino, kad per praėjusį laiką susidurta su nemažai keblumų: darbų metu buvo aptikti elektrotechnikos tinklai, kurių pagal turimus planus darbų vietoje neturėjo būti. Esą užtruko, kol buvo nustatytas kabelių savininkas ir suorganizuotas jų iškėlimas. Be to, statinys – senos statybos, todėl teko įveikti nemenkus iššūkius gaunant leidimus, kad atliekami darbai nebūtų vykdomi savavališkai.

Pokyčius žada rudenį

"Visi laukėme įvairiausių patvirtinimų, tačiau kliūtis įveikėme. Šis keltuvų klausimas nebuvo užmirštas, tiesiog į priekį judėjo išties sunkiai. Dabar, manau, pagaliau artėja finišas, tikiuosi, kad rugsėjį liftai jau veiks", – žadėjo "Kautros nekilnojamojo turto" atstovas.

Pasak M.Platūkio, atsakomybę už požeminės perėjos sutvarkymą bei keltuvų įrengimą bendrovė "Kautra nekilnojamas turtas" dalijasi kartu su "Rimi Lietuva" dukterine bendrove "Hakonlita". Pastarajai teko užduotis savo lėšomis atnaujinti požeminę perėją, o "Kautra nekilnojamas turtas" nupirko ir įrengė du keltuvus.

"Darbų metu požeminėje Vytauto pr. perėjoje buvo pakeistos grindys, nuvalytos sienos, perdažytos lubos, įrengti specialūs LED šviestuvai su apsauga nuo vandalų bei vaizdo stebėjimo sistema. Taip pat bendrovės "Hakonlita" atstovai prižiūri viešąją tvarką bei švarą šioje perėjoje", – vardijo "Rimi Lietuva" viešųjų ryšių vadovė Giedrė Buivydienė.

Skaitytojos nuotr.

Primename, kad nepalankių kauniečių reakcijų požeminės perėjos Vytauto prospekte rekonstrukcijos klausimas sulaukė dar 2017-aisiais. Tuomet skųstasi dėl per siaurų laiptų, kuriais lipant neįmanoma patogiai prasilenkti tarpusavyje. Taip pat užkliuvo įrengtos per stačios nuovažos neįgaliesiems, užimančios kone pusę ir taip gan siaurų laiptų pločio. Kritikos tąkart nepagailėta ir sprendimui – uždaryti du papildomus anksčiau šioje požeminėje perėjoje buvusius išėjimus.

Tačiau prieš dvejus metus gyventojai buvo raminami, kad minėti sprendimai – laikini ir vasaros pabaigoje atsiras patogiai judėti skirti liftai, dėl kurių įrengimo esą ir nuspręsta panaikinti du papildomus išėjimus. Žadėta, kad vos tik keltuvai bus pradėti eksploatuoti, pa