Už vaikų ugdymą Kauno rajono savivaldybės darželiuose nuo pavasario teks mokėti daugiau

Kauno rajono savivaldybės Tarybos narė Irena Marcinkevičienė pabrėžė, kad mokesčio didinimas – neišvengiama būtinybė, nes nuolat kyla kainos, keičiami higienos normų reikalavimai, be to, Kauno rajono savivaldybė siekia užtikrinti ugdymo paslaugų prieinamumą visiems vaikams pakaunėje.

Mokestis taikomas tėvams, kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas daugiau nei 4 valandas per dieną. Šeimos, kuriose auga 3 ar daugiau vaikų, atleidžiamos nuo šio mokesčio.

.„Būtinybė padidinti tėvų mokestį už edukacinių aplinkų gerinimą kilo, nes savivaldybė siekia užtikrinti kasmet didėjantį ikimokyklinio ugdymo paslaugų poreikį. Pernai naujų grupių steigimui savivaldybė išleido 2,2 mln. Eur, esamoms grupėms modernizuoti – per 300 tūkst. eurų. Be to, beveik 20 proc. išaugo savivaldybės biudžeto lėšų dalis, skirta vienam vaikui išlaikyti švietimo įstaigose“, – sakė Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius.

Anot jo, gautos lėšos bus skiriamos ugdymo sąlygoms, edukacinėms aplinkoms gerinti, taip pat priemonėms, skirtoms vaikų pažinimo kompetencijai ugdyti. Pusė šio mokesčio sumos keliaus tiesiai į darželius, kurie patys nuspręs, ką atnaujinti ar įsigyti. Likusi dalis bus paskirstyta centralizuotai per savivaldybę visiems darželiams.