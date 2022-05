Triženklio pilietiškos moters radinio pėdsakais: išbandymą svetimais pinigais atlaiko ne visi

Triženklis iššūkis

Kaip jau pranešta, šį kartą triženklė grynųjų suma buvo aptikta balandžio 26-osios vidurdienį – apie 12.30 val. Kauno senamiestyje.

Nei tikslesnė šio radinio vieta, nei konkretus jo dydis nenurodomas sąmoningai, kad tuo nepasinaudotų sukčiai, kurių tokiais atvejais, kaip teigia ankstesnė pareigūnų patirtis, netrūksta.

Tačiau portalui kauno.diena.lt pavyko papildomai išsiaiškinti, kad šiuos pinigus radusi jauna moteris dar bandė apie porą savaičių ieškoti jų savininko pati, įdėjusi apie tai skelbimus į įvairias socialinio tinklo „Facebook“ grupes. Tačiau niekas į juos neatsiliepė. Todėl praėjusią savaitę ji atnešė savo radinį į Nemuno policijos komisariatą Kęstučio gatvėje.

Policijai vakar ryte paskelbus apie tai per žiniasklaidą ir nurodžius mobilųjį šiuo radiniu besirūpinančio pareigūno telefono numerį, per daugiau kaip parą, t. y. iki šiandienos vidurdienio, policijos atstovės teigimu, niekas neatsiliepė. Todėl pakartotinai informuojama, kad asmuo, kuriam priklauso šie pinigai, turėtų kreiptis į Nemuno policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Dovydą Sinkų – telefonu +370 60 627135 ar elektroniniu paštu – dovydas.sinkus@policija.lt arba tiesiog atvykti į šį komisariatą, įsikūrusi Kaune, Kęstučio gatvės 42 name.

Asociatyvi J. Elinsko/BNS nuotr.

Pernykštė pamoka

Remiantis įstatymais, policija saugos šiuos pinigus vienerius metus. O po to kreipsis į teismą, kad jie būtų pripažinti bešeimininkiais. Tokiu atveju šie pinigai atitektų valstybei.

Prie tokios situacijos artėjama pernykštėje panašioje istorijoje, beje, nutikusioje panašiu metų laiku Vilijampolėje. Tada policija pranešė apie pilietiškos dvylikametės gegužės pabaigoje jiems atneštą taip pat triženklę pinigų sumą, rastą viešoje vietoje.

Šio radinio savininkas nenustatytas iki šiol, nors norėjusių juo būti netrūko. Atsiliepė net penki, anot pareigūnų, įvairaus amžiaus bei lyties asmenys. Nors atvykti į policiją nė vienas iš jų nedrįso. Tik skambino pareigūnų nurodytu telefonu.

Nei vienam iš šių svetimo turto besigviešusių asmenų pergudrauti policijos nepavyko, nes jie negalėjo nurodyti nei tikslios šių pinigų radimo vietos, nei sumos ar kupiūrų. O, jeigu, netyčia ir pavyko atsakyti į kurį nors iš šių klausimų, kad tai buvo atsitiktinumas įrodė kiti atsakymai, kurie buvo neteisingi.

Atlygio problema

Anot Kauno policijos atstovės, pilietiškų žmonių Kaune – gana daug, nes rasti mobilieji telefonai ar dokumentai jiems atnešami labai dažnai. Tačiau tokiais atvejais rasti jų savininkus būna lengviau.

Tiesa, anot policijos atstovės, už tokį pilietiškumą jokio atlygio valstybė nenumato, kaip būtų, radus lobį.

Atsilyginti tokiems pilietiškiems asmenims turėtų patys jų rasto turto savininkai.

Tačiau ir Kauno policija kai kuriuos iš jų pagerbia prieš didžiąsias metų šventes ar minėdama savo profesinę šventę, kuomet tradiciškai įteikiamos simbolinės angelo statulėlės „Gėrio sergėtojas“.