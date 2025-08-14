Tirkiliškių mokyklos-darželio plėtra: modernizuotose erdvėse – dar daugiau vietos vaikams

Švietimo tinklo plėtra Aleksote
„Lėšos skiriamos švietimo įstaigų atnaujinimui, statyboms – tiesioginė investicija į mūsų vaikų ateitį. Šiuolaikiškos, funkcionalios mokymo erdvės prie namų užtikrina, kad kiekvienas vaikas jaustųsi saugiai, turėtų pilnavertiškas sąlygas mokymuisi ir tobulėjimui.
Tirkiliškių mokyklos-darželio bendruomenė jau seniai laukė pokyčių – sovietmečiu statyti pastatai rekonstruojami į šiuolaikinius standartus atitinkančias ugdymo įstaigas“ – sakė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Intensyvūs darbai vyksta dviejuose Tirkiliškių mokyklos-darželio padaliniuose – M. Yčo ir Dvarų gatvėse. Projektų tikslas – pagerinti mokymosi sąlygas vaikams ir su jais dirbančiam personalui, padidinti vietų skaičių Aleksoto seniūnijoje.
Numatyta, kad atlikus suplanuotus darbus Dvarų g. 49 esančiame darželyje veiks 11 vaikų grupių, o M. Yčo g. 2 – 12 pradinių klasių. Rekonstrukcijos atliekamos Europos Sąjungos bei Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.
Funkcionalesnės mokyklos erdvės
M. Yčo g. 2 pastato transformacija jau matoma plika akimi – sovietinius laikus menantis pastatas įgauna modernios pradinės mokyklos kontūrus. Čia rekonstruojamas esamas vieno aukšto pastatas – jame įsikurs administracija, personalas, bus įrengtas maisto ruošimo blokas su pagalbinėmis patalpomis, valgykla.
Šalia kyla dviejų aukštų priestatas – jis bus dedikuotas išskirtinai vaikų ugdymo reikmėms. Čia numatyta įrengti 12 klasių, biblioteką. Erdvus holas pirmajame aukšte veiks kaip multifunkcė zona, o aukštų lubų salė bus naudojama kaip universali erdvė sporto užsiėmimams ar renginiams. Šalia jos – numatytos persirengimo ir dušų patalpos.
Senajame pastate jau demontuota vidaus apdaila, sutvarkytos sutrūkinėjusios sienos, išgriautos funkcionaliai nereikalingos pertvaros bei išbetonuotos juodgrindės. Darbininkai įrenginėja šildymo ir vėsinimo sistemas, lauko inžinerinius tinklus bei elektros magistrales.
Priestate atlikti išmūrytos visos pirmo aukšto sienos ir sumontuotos perdangos. Šiuo metu tiesiami miesto inžineriniai tinklai – elektra, buitinės bei lietaus nuotekos, vandentiekis. Pabaigus darbus, statinys atitiks A++ energinį naudingumą, visos pagrindinės ugdymo įstaigos patalpos bus pritaikytos neįgaliesiems: keleivinis liftas, pandusai ir patogūs įėjimai be laiptelių ar kitų kliūčių.
„Medstatybos“ projekte numatyta 17 vietų automobilių aikštelė personalui ir lankytojams, 20 dviračių stovėjimo vietų, „Kiss&Ride“ zonos vaikų išleidimui. Lauke maksimaliai išsaugomos žaliosios erdvės, aplink brandžius medžius kuriamos poilsio salelės. Taip pat numatyta universali sporto – krepšinio, tinklinio – zona, šalia atsiras įrenginiai aktyviam laisvalaikiui.
Rangos darbus vykdanti MB „Autostatyba“ darbus įsipareigoja užbaigti iki 2026 m. kovo. Sutarties kaina – beveik 4,9 mln. eurų, dar virš 751 tūkst. eurų numatyta baldams ir vidaus įrangai.
Atlikta trečdalis darbų
Darbai verda ir Dvarų g. 49 esančiame Tirkiliškių mokyklos-darželio padalinyje. Mokslo paskirties pastate numatoma sukurti vietas 11 grupių: 2 lopšelio 2–3 metų vaikams, likusios 9 – darželinukams nuo 3 iki 6 metų.
Pagal UAB „Projektų ekspertai“ paruoštus sprendinius, suplanuota rekonstruoti esamą pastatą, vakarinėje bei pietinėje dalyse statomi nauji priestatai. Tai leis padidinti darželyje besimokančių grupių skaičių bei funkcionaliau perskirstyti erdves.
Visos ugdymo įstaigos grupės turės individualias žaidimų ir miego erdves, persirengimo ir tualetų patalpas. Pagrindinėse zonose numatytos ir virtuvėlės. Patstate atskiriamos administracinės patalpos, virtuvė, aktų salė ir personalo kabinetai. Darželis pilnai pritaikomas žmonėms su negalia: įėjimai be slenksčių, platesnėmis durims.
Konkursą laimėjęs rangovas UAB „Verslo“ šiuo metu jau atliko apie 33 proc. suplanuotų darbų: iškilo priestatų konstrukcijos, vykdomi stogo ir fasado šiltinimo darbai, pabaigta tiesti lauko inžinerinius tinklus, įrenginėjama 24 vietų automobilių stovėjimo aikštelė. Darbininkai startuoja su tinkavimo darbais.
Sklype numatomos trys universalios aikštelės su minkštomis dangomis, taip pat pavėsinės su žaidimų įrenginiais, pritaikytais darželinukams. Vaikų edukacijoms suplanuotas mokomasis šiltnamis, lauko klasė kupole, o renginiams – lauko scena.
Skaičiuojama, kad rekonstrukcija kainuos daugiau kaip 3,7 mln. eurų. Dar beveik 694 tūkst. eurų investicijos suplanuotos į baldus bei mokymo įrangą. Jeigu viskas vyks pagal planą, darbai bus užbaigti iki kitų metų rugsėjo.
