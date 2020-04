Šviesesnėms Velykoms senjorus pasiekė netikėta parama

Susitelkė darbuotojai

Jie suaukojo pinigus, o vėliau kartu su socialiniais darbuotojais visoje Lietuvoje daugiau nei tūkstančiui vargingiau gyvenančių senjorų pristatė išskirtinį maisto krepšelį. Netikėta staigmena artėjančių Velykų proga privertė Kauno senjorus nusišypsoti ir nesijausti vienišus.

Koronaviruso infekcija ypač pavojinga garbaus amžiaus žmonėms, jiems rekomenduojama niekur neiti ir likti namuose. Todėl SBA grupės įmonių darbuotojai ėmėsi iniciatyvos praskaidrinti vienišų ir vargingiau gyvenančių senolių kasdienybę bei bent kuriam laikui padėti išvengti apsilankymų parduotuvėje. Siaučiant virusui tai gali būti lemtinga.

Į iniciatyvą įsijungė šimtai SBA grupės įmonių darbuotojų ir aktyviai aukojo tiems, kurie stokoja lėšų gardesniam kąsniui Velykų proga. Už aukas buvo supirkta daugybė maisto paketų, kuriuos prie senolių namų patys SBA savanoriai ir atvežė.

„Mes tris savaites rinkome paramos gavėjus, Kaune tokių buvo 300. Sudarius komandas, kad žmonės nesibūriuotų, paramą išdalijome važinėdami drauge su SBA savanoriais“, – iniciatyvą įvertino kartu paramą Kaune dalijusio Socialinių paslaugų centro laikinoji vadovė Roberta Matiečienė.

Anot SBA grupės viceprezidentės Jolantos Grašienės, karantino periodas visiems sudėtingas, o senoliai koronaviruso pandemijos metu yra itin pažeidžiama visuomenės grandis, todėl juos reikia saugoti.

„Jaudina mūsų žmonių siekis šiuo nelengvu metu nelikti abejingais ir padėti tiems, kuriems dar sunkiau. Aišku, senoliai nori gyvo bendravimo, apsikabinimų, bet šiuo laiku to padaryti negalima, todėl pasirūpinome maistu, kurį jie galės pasidėti ant šventinio stalo. Maisto paketus perdavėme laikydamiesi saugaus atstumo ir palinkėjome gražių švenčių“, – apie iniciatyvą karantino metu pasirūpinti senoliais pasakojo J. Grašienė.

Pasak jos, vežioti maistą savanorių komandos įmonėse susiformavo akimirksniu, o kai kur norinčių pagelbėti buvo tiek, kad kone konkurso būdu reikėjo atsirinkti.

Sugrįžę mūsų darbuotojai sakė, kad tokių laimingų žmonių dar nėra matę.

Maisto paketų vertė viršija 30 tūkst. eurų. Iš viso buvo nupirkta ir suformuota daugiau nei tūkstantis maisto paketų. Jie išdalyti įvairiuose Lietuvos miestuose.

Išskirtinis maisto krepšelis

Pasitarus su dietologais buvo sudėliotas visaverčio maisto krepšelis. Kiekvieną paketą sudarė lašiša, grikiai, sviestas, silkė, citrinos, riešutai, fermentinis sūris, juodasis šokoladas, taip pat supirkti produktai lęšių troškiniui pasigaminti. Į krepšelį įdėta arbatų imunitetui stiprinti. Senoliams savanoriai išvežiojo ne tik maisto produktus Velykų stalui, bet ir vitaminus, kad jie galėtų sustiprinti organizmą.

Laimingi: senjorai SBA savanorius pasitiko plačiomis šypsenomis. Vilmanto Raupelio nuotr.

„Su akcijos iniciatoriais tarėmės, koks turėtų būti maisto paketo turinys. Mano prašymas buvo, kad geriau mažiau, bet kad būtų kitoks, nei teikia „Maisto bankas“. Mus išgirdo ir krepšelio turinys tikrai buvo stebinantis. Manau, kad Velykų rytas senjorams bus džiuginantis ir kitoks“, – sakė R. Matiečienė.

Kadangi šie paketai skirti daugiausia senjorams ar turintiems negalią, rinkinyje buvo ir masažui skirta priemonė, kuri gali padėti suaktyvinti kraujotaką, mažinti stresą, malšinti skausmą. Tai ypač svarbu, kai karantino metu apribotos judėjimo galimybės.

Prie akcijos „Padėkime senoliams“ svariai prisidėjo „Gintarinė vaistinė“, kuri į kiekvienam senjorui skirtą krepšelį įdėjo po maisto papildų „AMBIO Multivitaminai Senjorams“ pakuotę, kurios turėtų užtekti dviem mėnesiams.

Laimingi veidai

Maisto paketus senjorams pristatę savanoriai neslėpė, kad pamatė daug besišypsančių veidų, o ir patys sušildė savo širdis bei suteikė gerų emocijų. Socialiniai darbuotojai taip pat pažymėjo, kad paramą gavę senjorai buvo gerokai nustebę, mat nesitikėjo, kad gaus dovanų.

„Sugrįžę mūsų socialiniai darbuotojai sakė, kad tokių laimingų žmonių dar nėra matę. Iš anksto senjorų apie lauktuves neperspėjome, tiesiog jie manė, kad aplankys vien tik mūsų socialiniai darbuotojai, bet pamatę dar ir SBA savanorius, labai nustebo“, – emocijomis pasidalijo laikinoji Kauno socialinių paslaugų centro vadovė.

„Mus labai šiltai sutiko, nustebo, buvo staigmena, kai kurie net klausė, ar tikrai nereikia mokėti. Mus ir pačius labai šilti jausmai apėmė, matant išmintingas ir dėkingas senjorų akis. Labai daug reiškia, kai žinai, kad kitam gali padėti ir suteikti džiaugsmo bei gerų emocijų“, – kalbėjo J. Grašienė, kuri pati su keliasdešimt kolegų gerą pusdienį vežiojo paketus kauniečiams.

Pristatant maisto paketus senjorams, buvo laikytasi visų saugumo reikalavimų. Savanoriai buvo aprūpinti apsaugos priemonėmis. Be to, siekiant išvengti artimo kontakto, senjorams krepšeliai perduoti per saugų atstumą.

Kaune socialiai remtiniems gyventojams paketus išdalijo savanoriai iš „Kauno baldų“, SBA koncerno, Klaipėdoje – „Klaipėdos baldų“ ir „SBA baldų kompanijos“. Šilutės rajone paketus vežiojo „Šilutės baldų“ ir „Germanikos“ savanoriai, Utenos rajone – „Utenos trikotažo“ darbuotojai, Visagine – „Visagino linijos“, Raseiniuose – „Šatrijos“ darbuotojai. Juos lydėjo savivaldybių socialiniai darbuotojai.

Be šios paramos maistu akcijos, SBA įmonės karantino metu ėmėsi ir kitų iniciatyvų. Parėmė įvairias šalies medicinos įstaigas daugkartinėmis veido kaukėmis, kurias pasiuvo grupės įmonė „Utenos trikotažas“. Bendra šiuo laikotarpiu SBA suteiktos paramos suma socialiai remtiniems asmenims ir medikams jau viršija 60 tūkst. eurų. J. Grašienės teigimu, grupė šiuo sunkiu metu numato toliau tęsti paramos iniciatyvas.