Statistika rodo: pandemija Kaune sušvelnėjusi, bet atsipalaiduoti dar anksti

Per septynias pastarąsias dienas naujų atvejų, lyginant su ankstesnių savaičių duomenimis, sumažėjo, – procentinis augimas nesudaro penktadalio (19,56 proc.). Keturiolikos dienų laikotarpiu paskaičiuotas naujų atvejų skaičius, tenkantis 100 tūkstančių kauniečių, kaip skelbiama šį pirmadienį, siekia 910,7. Lygiai toks pats dabar yra ir visos Lietuvos rodiklis.

Iš viso Kauno mieste iki šiol registruoti 6652 COVID-19 užsikrėtę gyventojai. Deja, 58 kauniečiai tapo koronaviruso aukomis, ir dar 21 infekuotasis mirė dėl kitų ligų.

Pagal sergamumo kreivę, būtų galima viltis, kad pandemija Kaune sušvelnėjusi (palyginus su lapkričio 20-osios duomenimis, kai naujų atvejų per parą buvo registruota per 400). Tačiau Nacionalinio sveikatos centro specialistų patikinimu, galvoti, kad pavojus praėjęs, dar gerokai per anksti. Juolab kad savaitgalio dienomis paprastai besitiriančiųjų skaičius visoje Lietuvoje, ne tik Kaune, yra mažesnis, tad ir naujų ligos atvejų nustatoma mažiau.

Registruotų naujų atvejų skaičiumi šiuo metu iš kitų savivaldybių išsiskiria ir jų sąraše pirmauja Kėdainių rajonas. Čia, Lietuvos statistikos paskelbtais sekmadienio duomenimis, per pastarąsias 14 dienų registruota 1722,8 naujų atvejų – 100 tūkst. gyventojų. Kauno miesto savivaldybė šiame sąraše yra trečiame nuo viršaus dešimtuke, – šiuo metu ji 24-a, o Kauno rajono savivaldybė – 27-a.

Pagal dabar skelbiamus statistikos duomenis, nustatytų COVID-19 dienos atvejų skaičius Lietuvoje, lyginant su buvusiu prieš savaitę, yra sumažėjęs puspenkto procento. Kaip ELTA yra pranešusi, iki šiol šalyje patvirtinti 61325 ligos atvejai, bet mirusių nuo koronaviruso žmonių skaičius perkopė pusę tūkstančio (505). Dar 231 infekuotas asmuo mirė dėl kitų priežasčių.