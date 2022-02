Smaližių rojus: Kaune duris atveria pasaulyje gerai žinoma spurginė „La Donuteria“

Tarptautinis prekės ženklas

Keturiolikoje pasaulio šalių veikianti spurginė „La Donuteria“ žengia ir į Kauną. Tai pirmoji šio tarptautinio prekės ženklo spurginė Lietuvoje, tad kauniečiai pirmieji galės atrasti išskirtinius spurgų skonius. Vėliau numatoma plėtra ir kituose Lietuvos miestuose.

„La Donuteria“ veikia frančizės pagrindu. Šį prekės ženklą į Kauną atvežė braziliško ir ispaniško kraujo turintis Rodrigo Cerda De Souza. Rodrigo jau tris metus gyvena Kaune, tad natūralu, kad būtent šiame mieste ir nusprendė pradėti pasaulyje gerai atpažįstamos spurginės veiklą.

„Tai frančizės verslas iš Slovakijos. Tačiau spurgų parduotuvės jau veikia ir Ispanijoje, Airijoje, Abu Dabyje, Čekijoje, Austrijoje ir kitose šalyse. Tai pasaulyje iš tiesų žinomas prekės ženklas, tad džiugu, kad „La Donuteria“ žengia ir į Lietuvą. Startuojame Kaune, nes šiame mieste aš gyvenu, bet tikrai turime planų ateityje kokybiškų spurgų pasiūlyti ir Vilniui“, – kalbėjo frančizės partneris.

Pats Rodrigo Cerda De Souza yra ne vienerius metus gyvenęs Londone, ten dirbo įvairiose viešojo maitinimo įstaigose, maisto industrijos sektoriuje, tad patirties tikrai turi. Todėl kai persikėlė gyventi į Kauną, kilo mintis, jog čia reikia panaudoti turimą patirtį, o tai padaryti padės tvirtai pasaulinėje rinkoje įsitvirtinęs „La Donuteria“ prekės ženklas.

„Šis spurgų parduotuvių tinklas užtikrina kokybę ir turi išskirtinį stilių, todėl ir nusprendžiau jį atvežti ir į Lietuvą“, – nurodė pašnekovas.

„La Donuteria“ nuotr.

Spurgos tarsi meno kūriniai

„La Donuteria“ lankytojai įvairiose šalyse alpsta dėl išskirtinių spurgų, kurios gali priminti mažus meno kūrinius. Kiekviena spurga ne tik apliejama mėgstamiausių skonių glajumi, tačiau ir papuošiami įvairiomis ir netikėtomis detalėmis.

Spurgų parduotuvės „La Donuteria“ socialiniuose tinkluose mirga spalvotos ir akį traukiančios spurgos, kurios kviečia ne tik jų paskanauti, bet ir kartu įsiamžinti bei nuotraukomis taip pat dalytis su savo draugais.

„Turėsime dvylika spurgų skonių. Taip pat bus teikiamos ir proginės, pavyzdžiui, šv. Valentino dienai ar šv. Velykų progai skirtos spurgos. Be to, meniu šiek tiek keisis nuo sezono ir spurgų dekorui naudosime įvairias valgomas puošmenas. Mūsų strategija ir pasižymi tuo, jog mes šiek tiek keisime meniu tam, kad mūsų klientai galėtų atrasti vis ką nors naujo ir netikėto“, – pasakojo „La Donuteria“ frančizės partneris Rodrigo.

Naujos spurgų parduotuvės atstovas tikino, kad klientai galės mėgautis populiariausiais spurgų skoniais: avietiniu, karameliniu, braškiniu, Bostono kremo, riešutų sviesto, kokosiniu ir kitais. Tačiau ant spurgų bus ir įvairių pabarstų, kurie suteiks naujų skonių ir išskirtinę išvaizdą. Štai „La Donuteria“ klientai kitose šalyse labai vertina spurgas su „Oreo“ sausainiais ar šokoladinių batonėlių gabalėliais. Mėgiamos spurgos ir su liofelizuotomis uogomis.

„Kai kurie skoniai tikrai gerai pažįstami, tačiau mes nusiteikę ir eksperimentuoti bei išgauti tokių skonių, kurie patiktų būtent lietuviams. Mes pridedame dar įvairesnių skonių, dekoruojame jas, tad spurgos tampa tikru gurmanų pasididžiavimu. Be to, tokia spurga tikrai atrodo labai patraukliai ir estetiškai. Būtent dėl to, jog „La Donuteria“ pateikia neįprastas spurgas, ji įvairiose šalyse turi dešimtis tūkstančių sekėjų. Mes norime patiekti išskirtinį produktą, kad būtų ne tik skanu, bet ir neabejotinai gražu“, – pridūrė pašnekovas.

Čia nerasite jokių šaldytų pusfabrikačių, visos spurgos „La Donuteria“ desertinėje yra verdamos vietoje, todėl maistas visada šviežias ir pasižymi ypač geru skoniu.

Prie išskirtinės spurgos „La Donuteria“ kviečia pasivaišinti ir kava, arbata ar naminiu limonadu. Tam, kam trūksta energijos, galės rinktis populiarių prekės ženklų gaiviuosius gėrimus. Artėjant šiltajam metų sezonui meniu pasipildys ir gaiviais pieno kokteiliais.

Beje, „La Donuteria“ spurginėje bus galima iš anksto užsisakyti ir šventėms skirtų mažųjų spurgų rinkinių. Mažosios, tačiau tokios pat žavingos spurgos, tikrai pagyvins kiekvieną šventę ir galės tapti nepamirštamu jos akcentu.

„La Donuteria“ nuotr.

Išskirtinis dizainas

Naujai atsidariusi desertinė pasižymi ir išskirtiniu dizainu. Čia vyrauja klasika ir vintažinio Provanso dvelksmas. Beje, dizainas taip pat pritaikytas pasidaryti išskirtinių asmenukių.

Tik įėjus į „La Donuteria“ apgaubia pastelinės spalvos, o dekoro detalės specialiai parinktos ne modernios, o – vintažinės. Dėmesį atkreipia ir spindintys šviestuvai, ant sienų pakabintos įvairios detalės, kurios kuria jaukią ir šviesius momentus atspindinčią aplinką. Mėgstantiems fotografuotis Kaune atsidariusioje „La Donuteria“ spurginėje yra specialiai įrengta rožių siena.

„Norėjome pasiūlyti visai kitokį dizainą, nei vyrauja Kaune. Pas mus karaliauja klasika, su visa jai būdinga šviesa ir atributika. Tokio stiliaus Kaune dažnai nepamatysi, todėl mes išsiskiriame ir galime pasiūlyti naują dvelksmą“, – apie dizainą pasakojo „La Donuteria“ frančizės atstovas Lietuvoje.

Pasimėgauti spurgomis bus galima tiek jaukioje aplinkoje, tiek pasiimti su savimi išsinešti. Visgi, Rodrigo pripažino, kad labiau norėtų, jog klientai neskubėdami galėtų mėgautis spurgomis pačioje „La Donuteria“ desertinėje ir taip būtų kuriama tarsi savotiška estetiškų spurgų kultūra.

„Norisi, kad žmonės čia užsuktų, paplepėtų su draugais, pasimėgautų spurgomis ir kava ir tiesiog atsipalaiduotų nuo viso skubėjimo. Čia puiki ir jauki vieta, kurioje galima smagiai praleisti laiką su artimaisiais ar užsukti per pertrauką tarp studijų ar darbų. Desertinėje pritaikėme erdves ir mėgstantiems dirbti, o kartu ir mėgautis garuojančia kava bei skania spurga. Be to, mūsų kuriama aplinka tiesiog kviečia nusifotografuoti ir nuotraukomis pasidalyti socialiniuose tinkluose“, – toliau „La Donuteria“ dizaino privalumus vardijo spurgų parduotuvės atstovas.

Naujoje spurginėje nuošalyje nebus palikti net ir mažiausieji lankytojai. Nors jų akys tikrai raibs nuo spalvotų spurgų, kartu su tėveliais jie galės išbandyti ir įvairias desertinės paruoštas užduotėles bei dar smagiau čia praleisti laiką.

„La Donuteria“ lankytojams duris atveria kovo 1 dieną. Kaune nauja desertinė įsikūrė adresu S.Daukanto g. 26.

Daugiau informacijos apie spurginę galima rasti „La Donuteria LT“ socialinio tinklo „Facebook“ ar „Instagram“ puslapiuose.