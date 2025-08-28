Skaityklos atsisveikina su vasara

Baigiamieji renginiai
Vasaros skaityklos miesto parkuose baigia sezoną. Praėjusią savaitę „Romantiškoje vakaronėje“ Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos kolektyvas „iki pasimatymo“ tarė Dainavos parko skaitytojams. Šį pirmadienį atsisveikinimo vakaras įvyko Kalniečių parke. Sutartinėmis, šokiais, folkloro muzikos dueto „Medetka“ ir Kauno rajono Raudondvario kultūros centro folkloro ansamblio „Piliarožė“ pasirodymais užbaigtas visą vasarą vykęs šokių vakarų ciklas ir jau ketvirtasis šios skaityklos sezonas.
„2022-aisiais Kaunas buvo Europos kultūros sostine, o skaitykla Kalniečių parke – „Kaunas 2022“ programos dalis. Džiaugiamės, kad miesto savivaldybė pamatė potencialą šiame projekte ir reikalingumą, todėl nuo 2023-ųjų mes turime tris vasaros skaityklas – Kalniečių, Dainavos ir Santarvės parkuose“, – pastarajame, anot V. Kudirkos viešosios bibliotekos Kultūros vadybos skyriaus vedėjos Monikos Balsevičienės, antroji vasara baigsis vėliausiai – rugpjūčio 28 d.
18 val. vakaro čia vyks dainų autoriaus, atlikėjo, poeto, muzikinių radijo laidų vedėjo Domanto Razausko akustinis koncertas. Drauge su juo pasirodys ir gitaristas Jonas Krivickas.
„Domantas ir Jonas retai koncertuoja kartu. Vasaros pradžioje jiedu surengė pirmą didesnį dueto pasirodymą Vilniuje, o dabar metas jų dainas ir improvizacijas dviem gitaromis išgirsti ir Kauno publikai“, – miestiečius, dar neturinčius ketvirtadienio vakaro plano, užsukti į Santarvės parką ir gerai praleisti laiką kvietė M. Balsevičienė.
Vasaros skaityklos parkuose suteikia galimybę miestiečiams gauti kokybiškas kultūros paslaugas ne tik V. Kudirkos viešosios bibliotekos skyrių ir padalinių, kurių visame mieste yra 21, patalpose, bet ir viešose miesto erdvėse. Skatina kultūros decentralizaciją ir priartina biblioteką prie skaitytojų
„Ne skaitytojas eina į biblioteka, o pastaroji pas skaitytoją. Žinoma, su tikėjimu, kad po kurio laiko žmonės grįš ir į mūsų padalinius“, – kalbėjo M. Balsevičienė.
Praėjusią vasarą parkuose įrengtose skaityklose apsilankė daugiau nei 32 tūkst. lankytojų, suorganizuota 60 renginių. Juose dalyvavo beveik 5 tūkst. žmonių. Šios vasaros skaičiai bus aiškūs rugsėjį.
„Trūksta rugpjūčio, bet birželis ir liepa mūsų nenuvylė. Per šiuos du mėnesius sulaukėme 18,5 tūkst. lankytojų. Organizuojamuose renginiuose dalyvavo apie 4 tūkst. žmonių“, – M. Balsevičienė paneigė mitą, esą vasaromis žmonės mažiau skaito.
Jei vasaros mėnesiais V. Kudirkos bibliotekos padaliniuose lankytojų ir sumažėja, atvykusieji pasiima daugiau knygų, kad turėtų ką veikti per atostogas. Patrauklumą lemia ne tik patogiai išdėstyti bibliotekos padaliniai, bet ir esama patogi infrastruktūra – įrengtos knygų grąžinimo dėžės.
Dangus buvo maloningas
V. Kudirkos viešosios bibliotekos ambasadose po atviru dangumi, iki pat rugpjūčio pabaigos buvo galima skaityti ir skolintis literatūrą, žaisti, dalyvauti įvairiuose renginiuose ir edukacijose. Pastarosiose nestigo jauniausių miestiečių, kurie tradiciškai į parkus keliauja pirmoje dienos pusėje. Popietėmis skaityklų slenksčius dažniau mynė senjorai. Neskubėdami jie vertė laikraščių puslapius ir knygas.
„Kiekvienoje skaitykloje turėjome apie 200 knygų: romanų, detektyvų, kitos populiarios literatūros. Knygas buvo galima skaityti vietoje arba pasiimti su savimi, todėl visiems, kurie neturėjo skaitytojo pažymėjimo, buvo puiki proga jį gauti nemokamai“, – M. Balsevičienė džiaugėsi per vasarą išaugusia knygos bičiulių bendruomene ir sėkmingu sezonu, kuris kaip ir visa vasara buvo kiek kitoks.
Bibliotekos darbuotojai kiekvieną savo dieną pradėdavo nuo orų prognozės apžvalgos ir maldų, kad dangus nešykštėtų saulės spindulių.
„Žiūrėdavome ir sukdavome galvas ar neteks perkelti renginio į kitą erdvę, ar bursimės per lietų. Įtampos buvo. Laimei, planų nei sykio neteko keisti, tik kelis kartus dėl labai smarkaus lietaus uždarėme skaityklas“, – reziumavo bibliotekos Kultūros vadybos skyriaus vedėja.
