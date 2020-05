Nedarbingumo išmokų rebusas: mažametę auginančią moterį paliks be pinigų?

"Sodrai" neįtiko

Lukrecija (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi – aut. past.) pasakojo, kad kovo viduryje, kai Lietuvoje buvo paskelbtas karantinas, nuvykus į šeimos kliniką jai buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas, nes moteris augina mažametę dukrą, lankančią ikimokyklinio ugdymo įstaigą, veikiančią dienos centro principu, kur sudaryta sutartis su fiziniu asmeniu, dirbančiu pagal individualios veiklos pažymą.

Pagal tokio pobūdžio sutartį esą įsipareigojama vaikus lavinti remiantis ikimokyklinio ugdymo programa bei sudaryti galimybes tenkinti jų saviraiškos poreikius.

"Pagal esamą tvarką šeimos klinikoje man buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas. Už pirmąsias dvi savaites kovo mėnesio nedarbingumo išmoką gavau. Nė nenumaniau, kad dėl to gali kilti kokių nors problemų. Kitos dalies išmokos taip ir nesulaukusi, ėmiau mąstyti, kas blogai? Gal darbdavys už mane nesumokėjo kokių mokesčių, o gal šiuo metu labai daug laukiančiųjų, todėl nesuspėjama išmokėti pinigų laiku? Išsiunčiau užklausą "Sodrai", – atviravo kaunietė.

Kitą dieną Lukrecija sakė sulaukusi "Sodros" atstovų skambučio, kurio metu jai buvo pažerta daugybė klausimų, pavyzdžiui, kodėl dukra ėjo į darželį, nors jai dar nebuvo dvejų metų. Tada moteris sakė paaiškinusi, kad neseniai gavo netikėtą darbo pasiūlymą, o kadangi vietos valstybiniame darželyje savo atžalai dar nebuvo gavusi, sudarė sutartį su jau minėtu darželiu, veikiančiu dienos centro principu, kurį dukra sėkmingai lankė nuo sausio.

"Tada manęs paklausė: "Kas tai per darželis? Kodėl nematome, kad vaikas jį lanko? Ar galėtumėte atsiųsti sutartį?" Pasakiau, žinoma, kad galiu. Taip ir padariau. Tačiau kitą dieną jutau nerimą, todėl paskambinau į "Sodrą" pasiteirauti, ar atstovai gavo mano siųstą sutartį. Man pasakė, kad sutartį gavo, tačiau į ją esą dar reikės pasigilinti, nes, "Sodros" darbuotojų teigimu, darželis, į kurį leidžiu savo dukrą, nėra darželis, nes neturi juridinio statuso", – niuansus vardijo mažametės mama.

Labai keista, kad valstybė taip klasifikuoja darželius. Kodėl mūsiškio veikla per karantiną taip pat buvo sustabdyta, jei tai – ne darželis?

Neguodžiantys pavyzdžiai

Ji užsiminė rankų nenuleidusi ir į "Sodrą" pasiteirauti, gal jau yra priimtas dėl jos sprendimas, kitą dieną skambinusi vėl. "Man pasakė: "Jūs nežinote? Atsakymas neigiamas." Paklausiau, kaip suprasti, – neigiamas, juk aš negavau jokio pranešimo, kad nedarbingumo išmokos man nebus mokamos. Tada specialistė, patikrinusi informaciją pagal asmens kodą, pasakė, kad vis dėlto oficialus sprendimas dėl mano atvejo dar nepriimtas, tačiau pabrėžė, kad, esant analogiškoms situacijoms, sprendimai dėl išmokų mokėjimo buvo neigiami", – pasakojo Lukrecija.

Moteris užsiminė, kad su ja bendravusios "Sodros" specialistės pasiteiravusi, kada bus priimtas oficialus jos atvejo sprendimas, nes šiuo metu ji nežino, kaip elgtis toliau – nutraukti nedarbingumą ar jį tęsti, nes jei išmokos nebus mokamos, ji patiria finansinių nuostolių. Kaunietė teigė išgirdusi naujas detales – esą dabar vykdomas šeimos klinikos, kurioje jai buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas, patikrinimas.

Ieško kabliukų?

"Tada "Sodros" specialistės paklausiau, kodėl tikrinama mano šeimos klinika, jei buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas? Be to, mano dukra per šį laikotarpį sirgo ir mes ten lankėmės. Sudvejojusi tarstelėjau, kad tikriausiai tokiu būdu "Sodra" ieško kabliukų, kad galėtų man nesumokėti nedarbingumo išmokos. Ji man atsakė: "Na, taip." Šis teiginys mane tiesiog šokiravo, buvau apstulbusi, kad pati "Sodros" darbuotoja tai patvirtino. Nebeturėjau ką pasakyti. Jokiuose Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatuose nebuvo parašyta, kad darželiai, kokiu nors būdu bus klasifikuojami, o mūsų darželis nebus priskirtas darželiui ir dėl to aš negausiu išmokos", – apmaudo neslėpė pašnekovė.

Pasak jos, tokiu pagrindu veikiančių darželių-dienos centrų, kuriuose nedidelėmis grupėmis ugdomi mažamečiai, Lietuvoje yra gausu, tačiau, kaip spėja kaunietė, pastarosios įstaigos neturi darželio statuso.

"Sodrai" užkliuvo darželio, kurį lanko dukra, statusas, nes sutartis sudaryta su asmeniu, teikiančiu ikimokyklinio ugdymo paslaugas pagal individualią veiklą. Jokiose Vyriausybės atmintinėse nebuvo parašyta, kad nedarbingumo pažymėjimai bus išduodami tik tiems tėvams, kurių vaikai lanko valstybinius arba privačius darželius. To nežinojo net gydytojai. Manęs tiesiog paklausė: "Ar dukra lanko darželį?" Pasakiau, kad lanko, nes mes turime sutartį, viskas yra oficialu. Labai keista, kad valstybė taip klasifikuoja darželius. Kodėl mūsiškio veikla per karantiną taip pat buvo sustabdyta, jei tai – ne darželis?" – svarstė Lukrecija ir pabrėžė, kad nuo kovo pabaigos iki dabar, gegužei perkopus į antrą pusę, moteris daugiau negavo jokios nedarbingumo išmokos.

Sulaukė blogos žinios

Praėjus kelioms dienoms po pokalbio redakcijos žurnalistus pasiekė pašnekovės žinia. Ji sakė sulaukusi Valstybinio socialinio draudimo valdybos fondo Kauno skyriaus sprendimo, kuriuo nusprendžiama neskirti kaunietei ligos išmokos už laikinojo nedarbingumo laikotarpį nuo kovo 30 iki gegužės 1 dienos.

Dokumente rašoma, kad taip nuspręsta dėl to, kad Lukrecija esą šeimos gydytojui pateikė klaidingą informaciją, jog jos dukra lanko priešmokyklinę (ikimokyklinę) ugdymo įstaigą, uždarytą įvedus COVID-19 plitimą ribojantį režimą.

"Taip išeina, kad kompensuoja tik tiems, kas lanko valstybinius ir privačius darželius. Žinoma, aš kovosiu iki galo. Vien jau tai, kad sprendimas suformuluotas taip, kad aš esą pateikiau klaidingą informaciją, jog mano dukra lanko darželį, nes, pasak jų, nelanko. Taip nepaliksiu. Jau konsultavausi su teisininku", – ryžto nestokodama kalbėjo pašnekovė pridurdama, jog sprendimą skųs.

Skiriama ne visada

Dėl kaunietei nutikusios situacijos ir iki šiol finansinę gerovę gaubiančios nežinios "Kauno diena" teiravosi "Sodros" atstovų. Pasak Komunikacijos skyriaus vedėjo Sauliaus Jarmalio, teisės aktai numato galimybę mokėti ligos išmokas tėvams atsiradus būtinybei prižiūrėti pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, taip pat pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokantį neįgalų asmenį iki 21 metų, jeigu ugdymo ar nestacionarių socialinių paslaugų įstaigos (dienos centrai – aut. past.) uždaryti dėl karantino.

Jis pabrėžė, kad, norint gauti išmoką, reikia būti apdraustajam, t.y. tuo metu turėti darbą ar vykdyti savarankišką veiklą ir būti įgijus ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per pastaruosius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per pastaruosius 24 mėnesius ligos socialinio draudimo stažą.

"Sprendimas skirti išmoką arba neskirti priimamas per 10 darbo dienų pasibaigus nedarbingumo laikotarpiui ir gavus visus reikiamus ligos išmokai skirti dokumentus bei duomenis arba, jeigu pažymėjimas buvo pratęstas, per 10 darbo dienų pasibaigus 14 dienų nedarbingumo periodui, jei yra gauti visi reikiami dokumentai ir duomenys. Priėmus sprendimą, gyventojas apie jį informuojamas per asmeninę "Sodros" paskyrą gyventojui. Paaiškėjus, kad išmokos skirti nėra pagrindo, ji neskiriama, net jeigu išduotas nedarbingumo pažymėjimas", – niuansus vardijo pašnekovas.

Registro reikšmė

Gilindamasi į kaunietei Lukrecijai iškilusią problemą dėl to, kad, kaip jau minėta, "Sodrai" neaiškumų sukėlė ugdymo įstaigos, į kurią moteris veda savo dukrą, statusas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro patarėja ryšiams su visuomene Eglė Samoškaitė pabrėžė, kad tai, ar vaikas yra ugdomas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ar specialiojo ugdymo programą (vaiko negalios atvejais – aut. past.), įrodo atitinkamos programos mokymosi sutartis.

"Tačiau mokymosi sutartis gali būti sudaroma tik tarp vaiko atstovų ir švietimo teikėjo. Švietimo teikėjas – mokykla, laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas, nustatyta tvarka turintys teisę vykdyti švietimą. Tokie švietimo teikėjai registruojami Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR). Taigi jeigu įstaigos ar fizinio asmens nėra šiame registre, net jeigu ir sudaryta ugdymo sutartis, nelaikoma, kad vaikas yra ugdomas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ar specialiojo ugdymo programą. Tai reiškia, kad "Sodra" teisingai pritaikė galiojančius teisės aktus", – akcentavo pašnekovė.

Inicijuos pakeitimus

Vis dėlto, kaip paaiškėjo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skubos tvarka inicijuos įstatymo pakeitimus, kad karantino metu atsiradus būtinybei prižiūrėti vaikus iki 7 metų, būtų galima skirti nedarbingumą ir ligos išmoką, neatsižvelgus į švietimo teikėjo registraciją ar ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas. Dėl pradinio ir specialiojo ugdymo nuostatos liktų tos pačios.

"Keičiant nuostatas būtų peržiūrimi karantino metu priimti sprendimai dėl tėvų, kurie kreipėsi ligos išmokos, bet gavo neigiamą atsakymą, nes vedė vaikus į įstaigas, kurios nėra registruoti švietimo teikėjai. Pabrėžtina, kad tokie keitimai galiotų tik ekstremaliosios situacijos ar karantino metu ir baigtųsi atšaukus bent vieną iš jų", – sakė E.Samoškaitė.