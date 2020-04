Savanorė: senoliai linki sveikatos, prašė pasilikti ir grąžą, ir sūrelius

Paprašė pasilikti sūrelius ir grąžą

26-erių kaunietė Karolina neslepia, kad savanoriavimas dažniausiai jai atneša itin teigiamų emocijų. Štai kaunietę sužavėjo ne tik jos aplankytos vyresnio amžiaus Zitos nuoširdumas ir gera nuotaika, bet ir savanorei paliktas raštelis. „Miela Karolina, ar nepamiršai pasilikti sūrelių? Labai labai dėkinga. Būk sveika ir laiminga. Nesirk. Esi labai reikalinga visiems! P. S. Grąžos nereikia“, – šis aplankytos senjorės Zitos raštelis, Karolinos paviešintas ir socialiniuose tinkluose, ne vienam internautui sukėlė teigiamų emocijų.

Karolina pasakoja, kad Zita yra jos draugės, kuri prisidėjo prie šio projekto įkūrimo, močiutės draugė. Tad prireikus pagalbos, senolė nepabūgo jos paprašyti: Karolinai telefonu padiktavo norimų produktų sąrašą, tarp jų buvo ir 15 šokoladinių sūrelių. Pasirūpinusi senjorei reikalingais pirkiniais, Karolina juos atnešė prie senolės durų, o čia ją pasitiko apsaugos priemones dėvinti Zita.

„Zita išbėgo iš buto, tada aš palipau laiptais žemyn ir šiek tiek paplepėjom, – pamena Karolina. – Į maišelį Zita buvo sudėjusi pinigėlius, tad atsisveikinusi mašinoje patikrinau, ar senolė ne per daug pinigėlių įdėjo. Jų buvo šiek tiek per daug. Kai pradėjau ieškoti grąžos, tuomet ir pastebėjau šį raštelį. Kai nubėgau atiduoti grąžą, Zita su penkiais sūreliais išbėgo į laiptinę“, – pasakoja kaunietė ir teigia, kad šis gražus senjorės poelgis yra vienas jautriausių momentų per karantino laikotarpį. Mergina šypteli – sūrelius ir grąžą, kuriuos ponia Zita prašė pasilikti, ji atidavė senjorei.

Klausia, ar krepšiai yra ne itin sunkūs

Nuosavą verslą įkūrusi Karolina pasakoja, kad tai yra bemaž pirmas kartas, kai ji savanoriauja. „Pritariu tokioms iniciatyvoms, nes man labai gera padaryti gerų darbų be jokio atlygio. Anksčiau to nespėdavau per darbus ir studijas. Šalyje paskelbus karantiną, atsirado daugiau laiko, tad norisi padėti, ypač seniems žmonėms“, – sako mergina, prie „Stiprūs kartu“ komandos prisijungusi jau pirmąją karantino savaitę.

Anot merginos, daugiausiai pagalbos į centrą kreipiasi vyresnio amžiaus arba neįgalūs žmonės. Per šį laikotarpį mergina Kaune aplankė apie 8 vyresnio amžiaus žmones, o šį savaitgalį vyko į Kauno klinikas – laboratorijos, kur atliekami tyrimai dėl koronaviruso, darbuotojams vežė maistą.

„Prašymų sulaukiu ne kiekvieną dieną, bet jei tik reikia, tegul žmonės skambina ir aš važiuosiu. Tegul skambina, kad ir dėl pieno pakelio, kurio reikia. Juk seneliams ir į parduotuvę reikia, ir į vaistinę. Kai kurie senoliai ir patys nueina, bet mes prašome neiti, nerizikuoti“, – šypsosi mergina. Ji neslepia, kad senoliai jau ne kartą klausė, ar nesunku jai krepšius, su jiems reikalingais pirkiniais, nešti.

Tegul skambina, kad ir dėl pieno pakelio, kurio reikia. Juk seneliams ir į parduotuvę reikia, ir į vaistinę.

Karolina atkreipia dėmesį, kad žmonės iš visos Lietuvos, kuriems reikia pagalbos, pirmiausiai turi paskambinti į centrą „Stiprūs kartu“. Karolinai yra perduodami Kaune gyvenančių žmonių prašymai. „Geriausia, kai senoliai susidaro sąrašą, tada tiksliai išdėsto, ką nupirkti. Jei kas būna neaišku, tuomet jiems paskambinu. Aš noriu nupirkti tai, ką senoliai tikrai mėgsta, – pasakoja Karolina. – Dažniausiai senoliai prašo paskambinti, kai jau prekės nupirktos. Tuomet pasakome, kiek sumokėjome, savanoriai palieka daiktus už žmogaus buto durų, o garbaus amžiaus žmonės palieka pinigus“.

Paklausus, ar merginai dar neteko pabūti ir psichologe, ši tik nusijuokia. „Man neteko, bet kitiems savanoriams pasitaikė atvejų, kai jie ne tik nupirko maisto, bet ir su senoliais pakalba telefonu. Aš net norėčiau, kad man Zita paskambintų, smagiai su ja pasišnekėtume“, – juokiasi mergina.

Karolina neslepia, kad neretai garbaus amžiaus žmonių, kuriems ji padeda, nepamato, mat dėl saugumo rizikos grupėje esantys asmenys vengia kontaktų, tačiau savanoriai stengiasi jiems praskaidrinti kasdienybę ir mielomis dovanėlėmis.

„Kartą manęs paprašė nupirkti juodo šokolado plytelę, tai aš dar vieną nuo savęs pridėjau. Kai kurie kiti savanoriai atšilus orams nupirko gėlyčių, kad laukan negalintys išeiti senoliai pasipuoštų palangę, tad bent jau taip pavasarį galima atnešti į jų namus“, – sakė Karolina.

Nacionalinis savanorių pagalbos koordinavimo centro „Stiprūs kartu“ atstovai kviečia registruotis visus galinčius padėti senoliams apsipirkti, galinčius maistu paremti skurstančius suaugusius ir ypač vaikus, kurių pamėgti dienos centrai jau uždaryti. Taip pat kviečiami registruotis ir tie, kurie turi automobilius ir gali būti kurjeriais, ar kitaip padėti.