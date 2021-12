Ruošiamasi rekonstruoti Kleboniškio tiltą ties Kaunu

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (Kelių direkcija) rangovus kviečia dalyvauti rinkos konsultacijoje dėl vidurinio tilto per Nerį, vadinamo A. Meškinio tiltu, esančio šalia baigiamo statyti tilto (magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruože nuo 99,03 iki 100,47 km) rekonstravimo.

Pasak VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovo Remigijaus Lipkevičiaus, rinkos konsultacijomis siekiama iš anksto informuoti rinką apie būsimą pirkimą ir sudaryti sąlygas pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl būsimo pirkimo objekto iki pirkimo pradžios. Be to, kartu skelbiamas techninis darbo projektas, planuojami kvalifikaciniai reikalavimai ir ekonominio naudingumo kriterijai. Rinkos dalyviai pastabas gali teikti iki šių metų gruodžio 10 d.

Po rinkos konsultacijų bus skelbiamas pirkimas minėtam tiltui rekonstruoti. Pirkimą planuojama paskelbti kitų metų pirmą ketvirtį.

Planuojama, kad A. Meškinio tiltas galėtų būti rekonstruotas iki 2023 m. pabaigos. Rekonstravus šį tiltą, ketinama rekonstruoti likusį trečią (pietinį) tiltą per Nerį. Šiuo metu ties Kaunu baigiama naujo tilto (šiaurinio) per Nerį statyba su viaduku per Jonavos gatvę.

Minėti tiltai ties Kaunu per Nerį, esantys magistralėje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda nuo 99,03 iki 100,47 km, yra labiausiai apkrauti Lietuvoje. Skaičiuojama, kad šiuo kelio ruožu, į kurią patenka ir minėti tiltai, nuo Biruliškių sankryžos iki „Via Baltica“ kai kuriomis dienomis automobilių srautas siekia iki 68 tūkst. automobilių.

Tiltų remontas ir statyba yra dalis viso Islandijos plento projekto. Sutvarkius visą Islandijos plentą, padidės eismo pralaidumas ir saugumas – visuomenė sutaupys milijonus dabar spūstyse prarandamų valandų šiame kelio ruože.