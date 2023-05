Rotušės aikštė virto baikerių fiesta po atviru dangumi: tai patiko ne visiems

Oficialus Kauno regiono MOTO sezono 2023 atidarymas, kurį organizavo dvi didžiausios Lietuvos motociklininkų bendruomenės – Lietuvos baikerių kongresas ir Lietuvos motociklų sporto federacija, įvyko 11 val. Rotušės aikštėje, į kurią renginio dalyviai pradėjo rinktis kur kas anksčiau.

Ši šventė, anot organizatorių, skirta tiek mėgstantiems motociklus, tiek šiaip smalsiems ar norintiems šeštadienį praleisti kitaip.

Renginio dalyviai rinko simpatiškiausią motociklą, vertą pereinamosios „Choper Pilot“ taurės prizo.

Akį traukė „GAS GAS“ ir „Beta Racing“ komandų bei enduro sportininkų Džiugo Kazakevičiaus ir Nerimanto Juciaus pasirodymai. Elektriniais motociklais atliekamais triukais stebino „Two Wheels Empire“ kolektyvas.

Šiame nemokamame renginyje buvo galima susipažinti ir su kitais sportininkais, garsinančiais mūsų šalį motosporto varžybose.

Savo mototechniką Lietuvos kariuomenės palapinėje demonstravo ir kariūnai.

Šventės dalyvius ir žiūrovus linksmino grupė „Wolfsome“, gitaros virtuozas Jumbo (Giedrius Balčiūnas) bei DJ Liau su geriausiomis klasikinio roko dainomis ir ritmais.

Renginyje svečiavosi virš dešimties skirtingų verslo, paslaugų, ne pelno siekiančių organizacijų bei muziejų atstovų: Lietuvos motociklų sporto federacijos klubai „Perkūnas bike“, „Ratai visiems“, „Motorider“, „Beta“, „Gas Gas“, Šančių muziejus, „LDK palikuonys“, „Rigveda“, „ARV Auto“, klubas „Navas Racing“.

„Su nekantrumu laukiame šios šventės kiekvienais metais!“, – teigė renginyje sutiktas pusamžis baikeris, atvykęs į renginį kartu su panašiai nusiteikusia sutuoktine. Vienas per kitą jie pasakojo, kad ši šventė kasmet atgaivina prisiminimus apie judviejų santykių pradžią, nes per vieną tokį motociklininkų sezono atidarymą jiedu ir susipažino. Ir liko ištikimi kelionėms motociklu su vėjeliu, nepaisant to, kad jau tapo solidžiais verslininkais, beveik užaugino vaikus ir dabar laukia anūkų. Nes gyvenime taip ir nerado, kas geriau negu motociklas išvėdintų po sunkių darbų perkaitusias galvas.

Su nekantrumu laukiame šios šventės kiekvienais metais!

Renginyje sutiktas paauglys prisipažino, kad pralėkti su vėju motociklu – jo slapta svajonė, kuriai kol kas priešinasi tėvai. Tačiau jis įsitikinęs, kad tai – tik laiko klausimas. Ir turint proto nereikia bijoti dalį visuomenės užvaldžiusių stereotipų, kad tai – pavojingiausia transporto priemonė.

Tačiau buvo ir kitokių nuomonių apie šiandien Kauną drebinantį motociklų gausmą.

„Kodėl jie negali susirinkti kur nors nuošaliau ir negąsdinti kauniečių bei netrukdyti jiems savaitgalį pailsėti?“ – piktinosi Rotušės aikštės prieigose pakeliui iš Arkikatedros bazilikos sutikta senjorė, vedina anūke, kuri taip pat gūžėsi nuo motociklų riaumojimo.

Senjorė teigė nesuprantanti, kodėl dalis vyrų taip ir neišauga iš savo paaugliškų svajonių, kurios nemažai kainuoja jų šeimai. Jau nekalbant apie pavojų jų pačių sveikatai. Ir buvo linkusi kelti klausimą, ar šių plieninių žirgų fanatų energijos ir laiko nebūtų galima naudingiau panaudoti visuomenei.

